Война фамилий: кто прав? Эвели в стадии развода: я думаю, что это лицемерно - продолжать использовать фамилию бывшего мужа в будущем

„Теперь, когда наш брак скоро будет юридически завершен, я также хочу отказаться от фамилии, которую мне „принудительно“ приклеили, когда я выходила замуж. Это лицемерно - продолжать пользоваться фамилией моего бывшего мужа, когда между нами ничего нет (кроме детей). Я считаю, что это прекрасно - давать друг другу свободу.

Я верю, что с фамилией бывшего мужа не встречу нового спутника, потому что чувствую, что все еще связана с этим союзом. Все мои подруги считают эту историю абсурдной, как и мои сестра с мамой. Со всех сторон я слышу, что не стоит возвращать девичью фамилию, потому что мы так долго были вместе, и у наших детей такая же фамилия. Моя подруга конкретно сказала мне, что я буду идиоткой, если откажусь от этого. Причина, которую она назвала, заключалась в том, что мы разводимся не со скандалом, а продолжаем уважать друг друга, решение идти разными путями пришло мирно и с обеих сторон. Я не понимаю, при чем тут это - мы больше не пара, и это главное!