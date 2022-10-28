28.10.2022, 13:00
Война фамилий: кто прав? Эвели в стадии развода: я думаю, что это лицемерно - продолжать использовать фамилию бывшего мужа в будущем
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„В конце октября мы с мужем разводимся после пятнадцати лет брака. Теперь я хочу сменить имя, но никто меня не поддерживает“, - пишет Эвели в редакцию Naistekas.
„Теперь, когда наш брак скоро будет юридически завершен, я также хочу отказаться от фамилии, которую мне „принудительно“ приклеили, когда я выходила замуж. Это лицемерно - продолжать пользоваться фамилией моего бывшего мужа, когда между нами ничего нет (кроме детей). Я считаю, что это прекрасно - давать друг другу свободу.