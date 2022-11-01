ПОДКАСТ | Эстонский эксперт по питанию: более 80% населения когда-либо страдали РПП

Что такое расстройство пищевого поведения (РПП)?

Это психологическая проблема человека, связанная с питанием. При этом одна из задач нутрициолога - именно работа с расстройствами пищевого поведения.

Это действительно сейчас очень модное слово, все его используют направо и налево. На самом же деле это - либо стремление сознательно ограничивать себя в питании, либо другая крайнасть, когда человек бесконтрольно ест. Есть еще одно проявление - когда человек слишком фанатично относится к своей фигуре, и даже если находится в хорошей форме, считает себя недостаточно стройным (либо еще в чем-то „недостаточно“).

В целом, 80 процентов людей страдают либо страдали расстройством пищевого поведения. То есть, в определенный период жизни человек перживает эту историю, когда начинает следить за калориями, считает белки-жиры-углеводы. Этого быть не должно - если, конечно, он не готовится к соревнованиям.

Из-за чего может возникать такая проблема?

Самое первое здесь - детство, так как корни практически всех проблем у нас оттуда. Что касается именно питания - здесь несколько аспектов. Первый звоночек - это когда мама кормит ребенка по графику. Есть такой метод, когда нужно ждать определенное количество времени между приемами пищи. Ребенок может орать и плакать, но мама не принесет ему еду. Таким действием можно „заложить фундамент“ для будущего РПП, ведь когда человек хотел есть, ему еду не дали. А дали только тогда, когда ему она не очень-то и нужна была, потому что по графику надо есть.

Второй момент - мама не умеет отличать эмоции ребенка и в любой непонятной ситуации начинает давать ему еду. Неправильной является также модель поведения, когда детям дают еду как награду: получишь пятерку - подарим тебе шоколадного деда мороза. То есть риск развития РПП существует, когда у ребенка в детстве были какие-то ограничения, связанные с едой.

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