Массажное кресло – по специальной льготе или без?
Большинство успешных предприятий не сомневается в необходимости расходов на поддержание здоровья и благополучия работников. Так что использование массажа и массажных кресел очень широко распространено. Однако возникает вопрос с налогами.
Нужно ли при покупке или аренде массажного кресла платить налог на специальную льготу или эти расходы не облагаются налогом? Тут на помощь предпринимателю приходит Закон о гигиене и безопасности труда*, он устанавливает обязательства работодателя в отношении здоровья, благополучия и создания безопасных условий труда для работников. Закон также предписывает требование проведения анализа рисков, в котором оцениваются и отображаются факторы риска, влияющие на здоровье работников на рабочем месте. На основании последнего каждое предприятие создает свой план действий по предотвращению рисков, и это делается совместно с врачом по гигиене труда.
Если врач по гигиене труда установит, что работник нуждается в массаже и других процедурах для облегчения вынужденной позы или в связи с другой опасностью, то расходы не облагаются налогом!
При этом важно, чтобы рекомендации врача были четкими, точными и понятными и касались предотвращения или уменьшения возможного вреда здоровью, вытекающего из характера работы конкретного работника. Например: офисному работнику, работающему за компьютером, дана рекомендация в течение месяца 10 раз сходить на массаж плечевого пояса или пользоваться массажным креслом с аналогичной функцией.
Если принимающий решение врач по гигиене труда или физиотерапевт должны иметь профессиональное свидетельство и быть внесены в профессиональный регистр, то соответствующее требование не распространяется на специалиста, оказывающего услугу.
Взвесьте разные варианты
Как выполнить решение врача, должен оценить уже работодатель – дешевле ли ему компенсировать работнику расходы на услуги массажиста или арендовать/купить массажное кресло на рабочее место. Например, если врач по гигиене труда рекомендовал по десять сеансов массажа в месяц десяти сотрудникам и известна цена одного сеанса, то общие годовые затраты можно сравнить с покупкой массажного кресла или расходами на аренду. Если окажется, что приобрести кресло дешевле, чем отправлять работников к массажисту, обосновать необходимость покупки управляющему по налогам гораздо проще.
Оснащение комнаты отдыха массажными креслами можно рассматривать как профилактику многих профессиональных заболеваний и предотвращение рисков для здоровья. Безналоговое использование кресел предполагает, что они находятся в рабочих помещениях и мышечное напряжение снимается в рабочее время: в перерывах для отдыха, непосредственно перед началом или в конце смены. Однако если массажное кресло компании установлено дома у члена правления, то можно быть уверенным, что поступит налоговое требование.
Если вы не знаете, применяется налог на специальную льготу в случае предоставляемых работнику благ или нет, то примите во внимание вопрос, указанный в решении 3-08-1465 Таллиннского окружного суда, – конкретные расходы сделаны в интересах работника или работодателя?
Специальная льгота – это такие расходы, сделанные в интересах работника, которые не являются напрямую необходимыми для работодателя или необходимость или полезность которых для него вторичны по сравнению с выгодой работника.
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Смотрите также видео Налогово-таможенного департамента о налогообложении расходов на гигиену труда.
Источники:
Borealis Eesti OÜBorealis Eesti OÜBorealis Eesti OÜBorealis Eesti OÜ