Красота и здоровье
27.10.2022, 11:04

Массажное кресло – по специальной льготе или без?

 
ФОТО: Borealis Eesti OÜ

Большинство успешных предприятий не сомневается в необходимости расходов на поддержание здоровья и благополучия работников. Так что использование массажа и массажных кресел очень широко распространено. Однако возникает вопрос с налогами.

Нужно ли при покупке или аренде массажного кресла платить налог на специальную льготу или эти расходы не облагаются налогом? Тут на помощь предпринимателю приходит Закон о гигиене и безопасности труда*, он устанавливает обязательства работодателя в отношении здоровья, благополучия и создания безопасных условий труда для работников. Закон также предписывает требование проведения анализа рисков, в котором оцениваются и отображаются факторы риска, влияющие на здоровье работников на рабочем месте. На основании последнего каждое предприятие создает свой план действий по предотвращению рисков, и это делается совместно с врачом по гигиене труда.

Если врач по гигиене труда установит, что работник нуждается в массаже и других процедурах для облегчения вынужденной позы или в связи с другой опасностью, то расходы не облагаются налогом!

При этом важно, чтобы рекомендации врача были четкими, точными и понятными и касались предотвращения или уменьшения возможного вреда здоровью, вытекающего из характера работы конкретного работника. Например: офисному работнику, работающему за компьютером, дана рекомендация в течение месяца 10 раз сходить на массаж плечевого пояса или пользоваться массажным креслом с аналогичной функцией.

Если принимающий решение врач по гигиене труда или физиотерапевт должны иметь профессиональное свидетельство и быть внесены в профессиональный регистр, то соответствующее требование не распространяется на специалиста, оказывающего услугу.

Взвесьте разные варианты

Как выполнить решение врача, должен оценить уже работодатель – дешевле ли ему компенсировать работнику расходы на услуги массажиста или арендовать/купить массажное кресло на рабочее место. Например, если врач по гигиене труда рекомендовал по десять сеансов массажа в месяц десяти сотрудникам и известна цена одного сеанса, то общие годовые затраты можно сравнить с покупкой массажного кресла или расходами на аренду. Если окажется, что приобрести кресло дешевле, чем отправлять работников к массажисту, обосновать необходимость покупки управляющему по налогам гораздо проще.

Оснащение комнаты отдыха массажными креслами можно рассматривать как профилактику многих профессиональных заболеваний и предотвращение рисков для здоровья. Безналоговое использование кресел предполагает, что они находятся в рабочих помещениях и мышечное напряжение снимается в рабочее время: в перерывах для отдыха, непосредственно перед началом или в конце смены. Однако если массажное кресло компании установлено дома у члена правления, то можно быть уверенным, что поступит налоговое требование.

Если вы не знаете, применяется налог на специальную льготу в случае предоставляемых работнику благ или нет, то примите во внимание вопрос, указанный в решении 3-08-1465 Таллиннского окружного суда, – конкретные расходы сделаны в интересах работника или работодателя?

Специальная льгота – это такие расходы, сделанные в интересах работника, которые не являются напрямую необходимыми для работодателя или необходимость или полезность которых для него вторичны по сравнению с выгодой работника.

Запомните!

  • * Освобождение от налога расходов, понесенных для обеспечения здоровья, благополучия и безопасной рабочей среды работников, устанавливает ч.2 §32 Закона о подоходном налоге, согласно которой расходы освобождаются от налога, если они вытекают из ч.1 §13 Закона о гигиене и безопасности труда.

  • Если формулировка врача по гигиене труда неконкретна или предприятие не может обосновать необходимость расходов, произведенных без рекомендации врача, то, скорее всего, придется платить налог на специальную льготу.

  • Необходимость массажа или оздоровительной процедуры должен определить имеющий профессиональное свидетельство врач по гигиене труда, физиотерапевт или поставщик услуг, но это требование не распространяется на поставщика процедуры.

Подробности ЗДЕСЬ.

Смотрите также видео Налогово-таможенного департамента о налогообложении расходов на гигиену труда.

Источники:

rmp.ee

emta.ee

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