Массажное кресло – по специальной льготе или без?

Нужно ли при покупке или аренде массажного кресла платить налог на специальную льготу или эти расходы не облагаются налогом? Тут на помощь предпринимателю приходит Закон о гигиене и безопасности труда*, он устанавливает обязательства работодателя в отношении здоровья, благополучия и создания безопасных условий труда для работников. Закон также предписывает требование проведения анализа рисков, в котором оцениваются и отображаются факторы риска, влияющие на здоровье работников на рабочем месте. На основании последнего каждое предприятие создает свой план действий по предотвращению рисков, и это делается совместно с врачом по гигиене труда.

Если врач по гигиене труда установит, что работник нуждается в массаже и других процедурах для облегчения вынужденной позы или в связи с другой опасностью, то расходы не облагаются налогом!

При этом важно, чтобы рекомендации врача были четкими, точными и понятными и касались предотвращения или уменьшения возможного вреда здоровью, вытекающего из характера работы конкретного работника. Например: офисному работнику, работающему за компьютером, дана рекомендация в течение месяца 10 раз сходить на массаж плечевого пояса или пользоваться массажным креслом с аналогичной функцией.

Если принимающий решение врач по гигиене труда или физиотерапевт должны иметь профессиональное свидетельство и быть внесены в профессиональный регистр, то соответствующее требование не распространяется на специалиста, оказывающего услугу.

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