ПОДКАСТ | „Недостаточно хорош“: как синдром самозванца мешает нам жить

Что такое синдром самозванца и как он проявляется?

В первую очередь, синдром самозванца - это когда человек не верит в себя и склонен обесценивать любые свои достижения. Человек считает, что все хорошее, что с ним случается, происходит благодаря кому-то или чему-то, по воле случая, но своих заслуг в этом он не видит. И даже если на какое-то мгновение осознание своих заслуг все-таки в человеке проснется, после этого может возникнуть и чувство вины: „не такой уж я хороший, все те „регалии“, которые я только что себе присвоил, - незаслужены“. При этом чаще всего это чувство вины совершенно беспочвенно.

Связан ли синдром самозванца только с работой/карьерой? Или он проявляется и в других сферах жизни?

Убеждение, что это связано только с работой или карьерой, - это узкое восприятие данного синдрома. На самом деле, он связан абсолютно со всеми сферами нашей жизни: с карьерой, с учебой, со сферой дружбы, и, конечно, со сферой отношений и семьи. Я хочу отметить, что это может быть характерно как для мужчины, так и для женщины. Человек может думать: „Я не достоин такой жены или такого мужа“. И даже когда целовеку делают абсолютно обоснованные комплименты - которые, по сути, даже не комплиметы, а констатация каких-либо поступков, действий - человек с синдромом самозванца может обесценить все, что он делал. В этот момент можно заметить не только недовольство собой, но и нотку агрессии - как будто, его достижения - это что-то само собой разумеющееся и непримечательное.

Однако с работой этот синдром связан в большей мере - в социуме принято говорить о синдроме самозванца именно в этом ключе.

Как понять, что у вас есть синдром самозванца, и что с этим делать?