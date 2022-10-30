ПОДКАСТ | „Недостаточно хорош“: как синдром самозванца мешает нам жить
Сегодня в студии подкаста „По душам“ мы разбираемся в том, что такое синдром самозванца, кому стоит у себя его заподозрить и как с ним справляться. Помогает нам в этом психолог Наталья Ланская.
Что такое синдром самозванца и как он проявляется?
В первую очередь, синдром самозванца - это когда человек не верит в себя и склонен обесценивать любые свои достижения. Человек считает, что все хорошее, что с ним случается, происходит благодаря кому-то или чему-то, по воле случая, но своих заслуг в этом он не видит. И даже если на какое-то мгновение осознание своих заслуг все-таки в человеке проснется, после этого может возникнуть и чувство вины: „не такой уж я хороший, все те „регалии“, которые я только что себе присвоил, - незаслужены“. При этом чаще всего это чувство вины совершенно беспочвенно.
Связан ли синдром самозванца только с работой/карьерой? Или он проявляется и в других сферах жизни?
Убеждение, что это связано только с работой или карьерой, - это узкое восприятие данного синдрома. На самом деле, он связан абсолютно со всеми сферами нашей жизни: с карьерой, с учебой, со сферой дружбы, и, конечно, со сферой отношений и семьи. Я хочу отметить, что это может быть характерно как для мужчины, так и для женщины. Человек может думать: „Я не достоин такой жены или такого мужа“. И даже когда целовеку делают абсолютно обоснованные комплименты - которые, по сути, даже не комплиметы, а констатация каких-либо поступков, действий - человек с синдромом самозванца может обесценить все, что он делал. В этот момент можно заметить не только недовольство собой, но и нотку агрессии - как будто, его достижения - это что-то само собой разумеющееся и непримечательное.
Однако с работой этот синдром связан в большей мере - в социуме принято говорить о синдроме самозванца именно в этом ключе.
Как понять, что у вас есть синдром самозванца, и что с этим делать?
Самое главное - это действительно суметь заметить этот синдром у себя. В психологии есть такой способ работы - когда человек замечает за собой что-то, признает и актуализирует. В ряде случаев это уже половина работы. Потому что пока это в нашей сфере бессознательного, мы думаем, что все в порядке, так у всех. А вот когда мы начинаем разбираться, понимаем, что так не должно быть на самом деле. И вот тут начинается процесс личной работы человека над собой - его нейронные связи начинают „шевелиться“. Если психолог сумеет „вытащить“ проблему на поверхность, то дальше человек , скорее всего, будет в состоянии сам замечать, корректировать, преодолевать.
В первую очередь, любой человек может пройти несколько тестов на самооценку в интернете. Есть специальные книги с огромным количеством тестов. Для начала нужно увидеть результаты и задуматься - а может быть действительно стоит что-то поменять в себе? Когда ко мне приходят клиенты, мы тоже сначала проходим тестирование (это входит в понятие диагностики) для того, чтобы понять, на каком уровне находится самооценка человека и как он вообще мир воспринимает.
К чему может привести синдром самозванца в худшем случае - если им не заниматься?
По сути, синдром самозванца - это самооценка, которая находится не в норме. Это не психологическое заболевание или расстройство. Однако это может перерастать в тревожные расстройства, даже в панические атаки - но это совсем запущенные случаи.