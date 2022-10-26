Совет по экономии: платите меньше и думайте экологично
Бережное отношение к еде одновременно этично и разумно – вы заботитесь как об окружающей среде, других людях, так и о своем кошельке.
После больших застолий остается понемногу от каждого блюда. Из этого можно приготовить вкусный ужин для себя и друзей, а иногда продолжение праздника становится особенно замечательным мероприятием – дома уже есть все необходимое. Необходимо только заглянуть в холодильник и составить вкусное меню из остатков блюд.
Maxima – лучший выбор из магазинов для бережливого покупателя. Цены всегда низкие, а ассортимент большой.
Поскольку защита окружающей среды и сокращение расходов становятся все более важной темой, мы рассмотрим возможности более эффективного выбора.
Планируйте свои покупки и экономьте деньги
Планирование корзины покупок, будь то на праздники или на неделю, должно начинаться с составления меню и списка продуктов.
Принимая во внимание количество еды, следует учитывать всё меню – если, например, праздничный обед намного разнообразнее обычного ужина, то на каждый прием пищи уходит меньше продуктов.
Хороший способ спланировать покупки – составить список. Так вы будете уверены, что в вашей корзине есть все необходимые продукты, и избежите эмоциональных покупок.
Вы можете ознакомиться с выгодными предложениями на продукты в магазинах Maxima на сайте, и всегда имеет смысл запастись продуктами питания по выгодной цене – это позволит вам сэкономить на покупках. Кроме того, с картой Aitäh вы будете собирать деньги Maxima, которые потом можно использовать при оплате покупок на кассе.
Покупайте готовую еду дома в своей коробке
В крупных магазинах Maxima можно купить продукты с открытых прилавков в своей таре – будь то пластиковая, стеклянная или металлическая коробка или банка для еды.
В крупных магазинах можно купить развесные салаты, свежее мясо и рыбу, а также вкусные готовые блюда. Это можно сделать в 22 магазинах Maxima XX и трех магазинах XXX по всей Эстонии, где есть открытые прилавки.
Уменьшите образование отходов
Следите за тем, сколько отходов у вас образуется. Чтобы сократить количество пищевых отходов, ведите еженедельный учет того, что вы выбрасываете. Количество отходов может вас удивить, и вы можете заметить закономерности совершения ненужных покупок.
Храните еду при правильной температуре. Хранение еды при правильной температуре может значительно продлить ее свежесть. Стоит продумать, на какой полке холодильника будут дольше храниться продукты, которые необходимо хранить в холодильнике.
Используйте морозильную камеру. Морозильная камера помогает сократить количество пищевых отходов. Осенью вы можете заморозить лишние фрукты и овощи, также можно замораживать хлеб и другие остающиеся продукты.
Радуйте друзей, поддерживайте нуждающихся
Делитесь едой с друзьями – сразу после праздничного застолья возьмите с собой остатки еды и отправляйтесь в гости!
Пожертвование в продуктовый банк также является хорошей идеей. Если вы обнаружите, что у вас накопилось слишком много еды, задумайтесь о том, чтобы пожертвовать ее тому, кто в ней нуждается. Это может быть сосед, родственник или местный продуктовый банк.
За последние 11 месяцев все 83 магазина Maxima пожертвовали Продуктовому банку продуктов на сумму 1,5 миллиона евро. Свой вклад вносят также производственные цеха и логистический центр, реализуя различные мероприятия, от планирования поставок, обеспечения надлежащих условий хранения продуктов до раздачи продуктов питания.
Делая покупки и готовя дома, всегда старайтесь думать экологично. Каждый маленький вклад имеет значение!
В Maxima вас ждут неизменно низкие цены и еженедельные специальные предложения от свежих фруктов и овощей до мяса и морепродуктов.
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