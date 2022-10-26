Совет по экономии: платите меньше и думайте экологично

После больших застолий остается понемногу от каждого блюда. Из этого можно приготовить вкусный ужин для себя и друзей, а иногда продолжение праздника становится особенно замечательным мероприятием – дома уже есть все необходимое. Необходимо только заглянуть в холодильник и составить вкусное меню из остатков блюд.

Maxima – лучший выбор из магазинов для бережливого покупателя. Цены всегда низкие, а ассортимент большой.

Поскольку защита окружающей среды и сокращение расходов становятся все более важной темой, мы рассмотрим возможности более эффективного выбора.

Планируйте свои покупки и экономьте деньги

Планирование корзины покупок, будь то на праздники или на неделю, должно начинаться с составления меню и списка продуктов.

Принимая во внимание количество еды, следует учитывать всё меню – если, например, праздничный обед намного разнообразнее обычного ужина, то на каждый прием пищи уходит меньше продуктов.

Хороший способ спланировать покупки – составить список. Так вы будете уверены, что в вашей корзине есть все необходимые продукты, и избежите эмоциональных покупок.

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Покупайте готовую еду дома в своей коробке

В крупных магазинах Maxima можно купить продукты с открытых прилавков в своей таре – будь то пластиковая, стеклянная или металлическая коробка или банка для еды.

В крупных магазинах можно купить развесные салаты, свежее мясо и рыбу, а также вкусные готовые блюда. Это можно сделать в 22 магазинах Maxima XX и трех магазинах XXX по всей Эстонии, где есть открытые прилавки.

Уменьшите образование отходов