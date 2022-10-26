Дурной тон: модные ошибки, которые совершает каждая женщина

Стиль — это не просто одежда и внешний вид, это способ общения с окружающим миром. И хотя сейчас мода постепенно отходит от строгих табу и клишированных сочетаний, самые нерушимые правила стильного этикета все еще стоит соблюдать. Стилист Юлия Кость выделила восемь ошибок, которые женщины постоянно совершают (и которых стоит бояться, как огня).

Ошибка №1: Поправлять макияж в заведении

Почему туалет называют дамской комнатой? Очень просто: это место, где дамы приводят себя в порядок. Верх невежества — краситься и причесываться в общественных заведениях, в том числе в офисе. Делайте это в специальных местах!

Ошибка №2: Носить резинку для волос на руке

Резинка — это не браслет, поэтому не нужно носить ее на руке. Прежде всего, это показатель вашей лени. Можно поспорить, что у вас в сумочке найдется место для маленькой резинки. К сожалению, этим правилом пренебрегает большинство женщин. Обратите внимание: так делают не только „простые смертные“, но и знаменитости. Но это не значит, что нужно им подражать.

Ошибка №3: Очки на волосах

Запомните: носить очки на голове считается дурным тоном. Во-первых, когда вы носите их как ободок, растягиваете дужки, что приводит к их быстрому износу. Во-вторых, это очередной показатель вашей лени. Не ленитесь: спрячьте очки в чехол.

Ошибка №4: Место, которое стоит прикрыть

Главное правило индивидуального стиля — подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Например, зона подмышек часто не зависит от веса или возраста: она либо аккуратная, либо нет. Как стилист, я рекомендую эту зону прикрывать более толстыми лямками топов, блуз и так далее. Обратите внимание, правильно ли подобран бюстгальтер: возможно, он слишком сдавливает эту зону.

Ошибка №5: Телесные колготки неправильного оттенка