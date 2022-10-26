Дурной тон: модные ошибки, которые совершает каждая женщина(1)
Даже если вам кажется, что в моде не может быть никаких запретов, этикет часто диктует нам свои правила. Собрали самые распространенные ошибки стиля, о которых стоит всегда помнить (и ни в коем случае не совершать).
Стиль — это не просто одежда и внешний вид, это способ общения с окружающим миром. И хотя сейчас мода постепенно отходит от строгих табу и клишированных сочетаний, самые нерушимые правила стильного этикета все еще стоит соблюдать. Стилист Юлия Кость выделила восемь ошибок, которые женщины постоянно совершают (и которых стоит бояться, как огня).
Ошибка №1: Поправлять макияж в заведении
Почему туалет называют дамской комнатой? Очень просто: это место, где дамы приводят себя в порядок. Верх невежества — краситься и причесываться в общественных заведениях, в том числе в офисе. Делайте это в специальных местах!
Ошибка №2: Носить резинку для волос на руке
Резинка — это не браслет, поэтому не нужно носить ее на руке. Прежде всего, это показатель вашей лени. Можно поспорить, что у вас в сумочке найдется место для маленькой резинки. К сожалению, этим правилом пренебрегает большинство женщин. Обратите внимание: так делают не только „простые смертные“, но и знаменитости. Но это не значит, что нужно им подражать.
Ошибка №3: Очки на волосах
Запомните: носить очки на голове считается дурным тоном. Во-первых, когда вы носите их как ободок, растягиваете дужки, что приводит к их быстрому износу. Во-вторых, это очередной показатель вашей лени. Не ленитесь: спрячьте очки в чехол.
Ошибка №4: Место, которое стоит прикрыть
Главное правило индивидуального стиля — подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Например, зона подмышек часто не зависит от веса или возраста: она либо аккуратная, либо нет. Как стилист, я рекомендую эту зону прикрывать более толстыми лямками топов, блуз и так далее. Обратите внимание, правильно ли подобран бюстгальтер: возможно, он слишком сдавливает эту зону.
Ошибка №5: Телесные колготки неправильного оттенка
Во многих организациях колготки — неотъемлемая часть нерушимого дресс-кода, независимо от сезона и модных трендов. Часто колготки становятся воплощением анти-стиля. Телесные колготки темного оттенка создают эффект загорелых ног, но руки, шея и лицо остаются светлыми, что сразу бросается в глаза. Хуже телесных колготок могут быть телесные колготки с узорами и принтами. На расстоянии такие рисунки выглядят как синяки или изъяны кожи. Подбирайте телесные колготки в тон кожи и без блеска, чтобы образ выглядел гармонично.
Ошибка №6: Неухоженная одежда
Как вы знаете, у каждого человека есть собственный базовый гардероб. Он состоит из вещей, которые вы любите и носите каждый день. Но во всем нужно знать меру. Если одежда изнашивается, деформируется, появляются катышки, дырки, пятна — это верный знак того, что от нее пора избавиться.
Ошибка №7: Не знать меры
Неуместно использовать яркий аромат в первой половине дня. Пожалуй, каждая из нас ощущала утром в лифте яркий шлейф своей соседки. Всему виной — наш организм: по утрам, как правило, обоняние более чувствительно, поэтому даже прекрасный аромат может вызывать отвращение.
К счастью, современный мир подарил нам множество гелей для душа, спреев и кондиционеров, которые позволяют поддерживать легкий аромат благоухания цветов и фруктов. А насыщенный парфюм приберегите для второй половины дня.
Ошибка №8: Неуместный макияж
Макияж должен быть уместным. Можно знать множество техник макияжа, любить краситься, но выглядеть нелепо в определенной обстановке. Яркий макияж выглядит неподобающе в офисе и тянет за собой множество стереотипов. Впрочем, как и отсутствие макияжа на вечеринке.
Самое важное правило
Угнаться за модой крайне сложно и, если честно, совсем не стоит затраченных усилий. Быть собой, подчеркивать свою индивидуальность и красоту — вот наука, которой стоит поучиться.
Носите то, в чем вам удобно, главное — ощущайте себя комфортно в вашем образе. Современная мода дает прекрасные возможности выразить себя, подчеркнуть свою индивидуальность. А погоня за постоянно меняющимися трендами добавляет еще больше стресса в нашу жизнь.
Источник: Marie Claire