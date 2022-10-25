Терпению конец: женские фразы, которые убивают любовь мужчины — не стоит их говорить

На третьем месте выражение „Ничего не можешь сделать нормально“ от автора „Ничего тебе поручить нельзя“. В большинстве случаев, после этой фразы и не научится. А смысл? Все равно же ничего не получается. Для мужчины поддержка и вера в него — не пустой звук. Это топливо, на котором он будет двигаться вперед. Поэтому если вы любите произносить подобные фразы, то не удивляйтесь, что ваш мужчина навсегда останется с вами безынициативным и инфантильным. А если вдруг повстречает ту, которая увидит в нем сильного и смелого, то неожиданно преобразится. Правда уже не для вас. Природой в мужчину заложена способность защищать, заботиться. И если женщина подобными выражениями лишает его ощущения альфа-самца семьи, то логично, что он пойдет это искать в другом месте.

Вторая по степени непрятия фраза звучит так: „А вот мой бывший сделал бы это для меня“. Серьезно? Тогда почему он бывший? И почему такое обесценивание нынешнего? Эта фраза, как и предыдущая, является обычной манипуляцией, при помощи которой женщина пытается добиться каких-то действий от партнера. Однако эффект будет обратным, а мужчина из нынешнего тоже быстро превратится в бывшего.

На первом, далеко не почетном месте, стоит самая убийственная фраза — „Ты не мужчина!“ Эти слова способны убить наповал любого. Да, за ними стоит женское разочарование, отсутствие доверия, боль. И произнесены они бывают, чаще всего, во время конфликта и переживания сильных негативных эмоций. Вот только после того, как эта фраза будет сказана, все только усугубится. Мужчина мгновенно потеряет способность что-то делать для своей женщины. Это своего рода моральная кастрация партнера. Такие обидные слова будут стоять между вами всю жизнь. Только очень сильный духом мужчина сможет переступить через это обвинение.

Конечно, никакая женщина не захочет услышать, что она плохая любовница, бесполезная жена, скучный человек, безответственная мать и так далее. Даже звучит страшно, верно? Вот и у мужчин есть фразы-табу. Итак, что произносить не просто нежелательно, а категорически запрещено?

„Какая глупость/чушь/бред!“

Думаем, вы уже и сами понимаете, что здесь не так. Эти фразы несут под собой недоверие к умственным способностям партнера, к его умозаключениям, обесценивают то, что говорит. Выразить несогласие можно и безболезненными способами. Сказать, например: „Я понимаю, что ты имеешь в виду, но как мне кажется…“ Чувствуете разницу? Вы с уважением относитесь к тому, что говорит ваш мужчина и он, в свою очередь, ответит вам тем же. Фраза же про глупость лишь породит конфликт. Даже если объективно вы правы. Помните, что стиль полемики не менее важен, чем предмет.

„А вот у Ленки муж…“

Или у Кати, или у Даши. Тут вы легко поймете, что не так. Просто представьте, что ваш муж говорит: „А вот у Сереги жена…“ и начинает всячески нахваливать эту, теперь уже ненавистную вам, женщину. Ну как? Приятно? Хочется после этого сварить ему борщ повкусней? Уверены, что нет. Вот и у мужчин точно также.

„А я тебе говорила!“

Фраза, которая способна вывести из себя не только мужчин, но и женщин — „А я тебе говорила!“ Добавьте сюда разочарованность в голосе и уничижительный взгляд, и вы получите мощную волну ответного негатива.

„Не переживай, я сама все сделаю“

Неожиданно, но фраза „Не переживай, я сама все сделаю“, сказанная в самом начале отношений, может привести к тому, что спустя время вам вообще перестанут предлагать помощь. А потом вы будете жаловаться подругам, что мужчина ну совсем вам не помогает. В особо тяжелых случаях женщины потом на себе вообще все тянут. Конечно, сильного мужчину не остановить глупой фразой, но идеально сильных, вечно готовых в бой за даму сердца, относительно немного. Не лишайте же и всех остальных шанса считаться Мужчиной.

Невозможно в одной статье перечислить все выражения и слова, которые поставят под удар ваше семейное благополучие. Поэтому есть универсальная формула, которая подойдет как мужчинам, так и женщинам:

Прежде чем что-то сказать, упрекнуть, обвинить, остановитесь на секунду и подумайте, что вы хотите добиться конкретной фразой. Какой хотите результат?

Если ваша цель — больно задеть, укусить, пусть и ценой дальнейших отношений, тогда можно смело в ход пускать все, что вертится на языке. Но если же ваша задача добиться большего внимания, любви, донести свою боль или переживания, то конечной целью является улучшение отношений. А значит, и инструмент надо выбирать соответствующий. Говорить о своих чувствах, а не проходиться по личности партнера.