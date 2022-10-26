Криолиполиз — похудение холодом всего за 40 минут!

Технологии не стоят на месте, и уже сегодня можно с помощью аппаратных воздействий убрать лишний жир. Центр аппаратной и лазерной косметологии Royal Esthetic проводит процедуру криолиполиза, которая является одним из ведущих методов борьбы с локальными жировыми отложениями.

Эта процедура помогает убрать с проблемной зоны до 25% жира всего за один сеанс. И у нее нет побочных эффектов и серьезных противопоказаний.



НЕМНОГО ИСТОРИИ

Группой ученых Гарвардской медицинской школы было доказано, что снижение температуры подкожной жировой клетчатки приводит к естественной гибели жировых клеток.

Создатели криолиполиза получили множество премий, а сам метод удостоился титула “Лучшая процедура по телу” за 2014 год по версии престижного американского специализированного журнала New Beauty.

ЧТО ТАКОЕ КРИОЛИПОЛИЗ?

Из самого названия ясно, что воздействующим фактором является холод. “Крио” означает “холод”, “липо” — жир, а “лизис” — “разрушение”. Криолиполиз — разрушение жировых клеток под воздействием холода.

При этом охлаждается именно подкожный слой жира, а не кожа или внутренние органы.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕДУРА?

На обрабатываемый участок накладывается гелиевая антифризная салфетка, которая защищает кожу от переохлаждения.

Затем при помощи специальной насадки жировая складка затягивается вакуумом. При этом жировые клетки в зоне воздействия лишаются доступа кислорода. Затем подключают холод.

При достижении температуры -5С начинается процесс расщепления жировых тканей — липолиза.

Процедура длится 40 минут. Она комфортна и абсолютно безболезненна. Все это время можно полностью расслабиться и даже поспать или поработать с ноутбуком.

Пациент чувствует легкий холод, к которому можно быстро привыкнуть.

На теле не остается никаких следов в виде рубцов и шрамов. Возможно легкое покраснение кожи в зоне воздействия, которое самостоятельно проходит в течение 2 часов. На чувствительной коже возможно появление единичных синяков.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРИОЛИПОЛИЗА: