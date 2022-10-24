Гороскоп
24.10.2022, 16:36

Странно себя чувствуете? Во всем виновато солнечное затмение! Читайте астропрогноз от RusDelfi

 
Ирина Варнес
ведический астролог
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1665151573
ФОТО: muratart | Shutterstock

Солнечное затмение наступит уже сегодня, 24 октября, пишет астролог Ирина Варнес. Читайте, как оно повлияет на всех нас!

Наверное все знают, что дни недели изначально связаны с названиям планет. В Ведической астрологии есть только 7 грах, или планет, имеющих физическую оболочку. Энергия каждой планеты передается в 7 днях недели, 7 нотах, 7 цветах радуги, в 7 чакрах. У славян в азбуке было семь седьмиц буквиц, четыре фазы Луны, каждая по 7 дней, цветик-семицветик исполнит любые 7 желаний, мечты уносят за 7 морей, клетки человека обновляются каждые 7 лет, Бог сотворил землю за 7 дней - список можно продолжить.

2 грахи не имеют физической оболочки - это лунные узлы, они видимы только во время затмений. Интересно, что на древней Руси использовалось 9 дней недели, месяц был равен 40 дням. Год, назывался Летом, отсюда и летопись, и состоял из 9 месяцев.

В английском и итальянском языке хорошо прослеживается связь между названиями планет и днями недели:

  • воскресенье, Sunday — день Солнца (Sun)

  • понедельник, Monday — день Луны (Moon)

  • суббота, Saturday — день Сатурна (Saturn)

И в итальянском:

  • понедельник, lunedi — день Луны (Luna)

  • вторник, martedi — день Марса (на латыни Martis)

  • среда, mercoledi — день Меркурия

  • четверг, gioverdi — день Юпитера (на латыни — Jovis)

  • пятница, venerdi — день Венеры

В понедельник, день Луны, лучше посвящать дела домашним заботам. Может поэтому в Италии, где знаки зодиака можно найти даже в Ватикане до сих пор, понедельник часто является выходным?
В субботу, день сурового Сатурна, отвечающего за рутинную работу и исполнения своих обязанностей, совсем не лучший день для вступления в брак. А ведь именно в этот день заключается большинство бракосочетаний. И какой результат? К слову, в Индии, где дату свадьбы выбирает астролог, слово развод появилось в языке лишь в 60-х годах прошлого века.

Пусть это будет общеполезной информацией к размышлениям, а сейчас поговорим об энергетике этой недели.

  • Главное событие - солнечное затмение 25 октября. Наверное, многие чувствительные люди уже заметили более красочные сны, у кого-то необъяснимое отсутствие сил, внутреннее беспокойство. В этот день можно задавать себе волнующие вопросы и ответ придет из подсознания. Энергия затмения сильно влияет на нас, мы можем помочь организму отказавшись, или сократив приемы пищи в этот день. Неблагоприятный день для любых начинаний. Всем, а особенно у кого идет сложный жизненный период, если есть вера, следует посетить храм, или сделать любую доступную вам духовную практику.

  • С 25 октября сила Луны начинает увеличиваться, но в это время все дела будут идти не так быстро, как хочется, на это будут влиять Марс и Сатурн, скорость которых относительно Земли в это время, из-за понятия ретрогрессии, кажется минимальной. Это будет сказываться и на общении. Будет сложнее договориться и придти к компромиссу.

  • Внутренне напряжение будет нарастать, 30 и 31 октября нас ждут сложные дни. Ваши чувства могут быть напряжены, как струны арфы. Легко сказать „успокойтесь и принимайте все так, как есть“, но на практике - это огромное внутреннее усилие. Понимание, что недовольство жизнью только отнимает ваши силы, поможет не унывать.

Желаю всем хорошего настроения и осознанности в это непростое астрологическое время! О солнечном затмении можно прочитать больше в посте ниже:

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