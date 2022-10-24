Странно себя чувствуете? Во всем виновато солнечное затмение! Читайте астропрогноз от RusDelfi

Наверное все знают, что дни недели изначально связаны с названиям планет. В Ведической астрологии есть только 7 грах, или планет, имеющих физическую оболочку. Энергия каждой планеты передается в 7 днях недели, 7 нотах, 7 цветах радуги, в 7 чакрах. У славян в азбуке было семь седьмиц буквиц, четыре фазы Луны, каждая по 7 дней, цветик-семицветик исполнит любые 7 желаний, мечты уносят за 7 морей, клетки человека обновляются каждые 7 лет, Бог сотворил землю за 7 дней - список можно продолжить.

2 грахи не имеют физической оболочки - это лунные узлы, они видимы только во время затмений. Интересно, что на древней Руси использовалось 9 дней недели, месяц был равен 40 дням. Год, назывался Летом, отсюда и летопись, и состоял из 9 месяцев.

В английском и итальянском языке хорошо прослеживается связь между названиями планет и днями недели:

воскресенье, Sunday — день Солнца (Sun)

понедельник, Monday — день Луны (Moon)

суббота, Saturday — день Сатурна (Saturn)

И в итальянском:

понедельник, lunedi — день Луны (Luna)

вторник, martedi — день Марса (на латыни Martis)

среда, mercoledi — день Меркурия

четверг, gioverdi — день Юпитера (на латыни — Jovis)

пятница, venerdi — день Венеры

В понедельник, день Луны, лучше посвящать дела домашним заботам. Может поэтому в Италии, где знаки зодиака можно найти даже в Ватикане до сих пор, понедельник часто является выходным?

В субботу, день сурового Сатурна, отвечающего за рутинную работу и исполнения своих обязанностей, совсем не лучший день для вступления в брак. А ведь именно в этот день заключается большинство бракосочетаний. И какой результат? К слову, в Индии, где дату свадьбы выбирает астролог, слово развод появилось в языке лишь в 60-х годах прошлого века.

Пусть это будет общеполезной информацией к размышлениям, а сейчас поговорим об энергетике этой недели.