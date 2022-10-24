Странно себя чувствуете? Во всем виновато солнечное затмение! Читайте астропрогноз от RusDelfi
Солнечное затмение наступит уже сегодня, 24 октября, пишет астролог Ирина Варнес. Читайте, как оно повлияет на всех нас!
Наверное все знают, что дни недели изначально связаны с названиям планет. В Ведической астрологии есть только 7 грах, или планет, имеющих физическую оболочку. Энергия каждой планеты передается в 7 днях недели, 7 нотах, 7 цветах радуги, в 7 чакрах. У славян в азбуке было семь седьмиц буквиц, четыре фазы Луны, каждая по 7 дней, цветик-семицветик исполнит любые 7 желаний, мечты уносят за 7 морей, клетки человека обновляются каждые 7 лет, Бог сотворил землю за 7 дней - список можно продолжить.
2 грахи не имеют физической оболочки - это лунные узлы, они видимы только во время затмений. Интересно, что на древней Руси использовалось 9 дней недели, месяц был равен 40 дням. Год, назывался Летом, отсюда и летопись, и состоял из 9 месяцев.
В английском и итальянском языке хорошо прослеживается связь между названиями планет и днями недели:
воскресенье, Sunday — день Солнца (Sun)
понедельник, Monday — день Луны (Moon)
суббота, Saturday — день Сатурна (Saturn)
И в итальянском:
понедельник, lunedi — день Луны (Luna)
вторник, martedi — день Марса (на латыни Martis)
среда, mercoledi — день Меркурия
четверг, gioverdi — день Юпитера (на латыни — Jovis)
пятница, venerdi — день Венеры
В понедельник, день Луны, лучше посвящать дела домашним заботам. Может поэтому в Италии, где знаки зодиака можно найти даже в Ватикане до сих пор, понедельник часто является выходным?
В субботу, день сурового Сатурна, отвечающего за рутинную работу и исполнения своих обязанностей, совсем не лучший день для вступления в брак. А ведь именно в этот день заключается большинство бракосочетаний. И какой результат? К слову, в Индии, где дату свадьбы выбирает астролог, слово развод появилось в языке лишь в 60-х годах прошлого века.
Пусть это будет общеполезной информацией к размышлениям, а сейчас поговорим об энергетике этой недели.
Главное событие - солнечное затмение 25 октября. Наверное, многие чувствительные люди уже заметили более красочные сны, у кого-то необъяснимое отсутствие сил, внутреннее беспокойство. В этот день можно задавать себе волнующие вопросы и ответ придет из подсознания. Энергия затмения сильно влияет на нас, мы можем помочь организму отказавшись, или сократив приемы пищи в этот день. Неблагоприятный день для любых начинаний. Всем, а особенно у кого идет сложный жизненный период, если есть вера, следует посетить храм, или сделать любую доступную вам духовную практику.
С 25 октября сила Луны начинает увеличиваться, но в это время все дела будут идти не так быстро, как хочется, на это будут влиять Марс и Сатурн, скорость которых относительно Земли в это время, из-за понятия ретрогрессии, кажется минимальной. Это будет сказываться и на общении. Будет сложнее договориться и придти к компромиссу.
Внутренне напряжение будет нарастать, 30 и 31 октября нас ждут сложные дни. Ваши чувства могут быть напряжены, как струны арфы. Легко сказать „успокойтесь и принимайте все так, как есть“, но на практике - это огромное внутреннее усилие. Понимание, что недовольство жизнью только отнимает ваши силы, поможет не унывать.
Желаю всем хорошего настроения и осознанности в это непростое астрологическое время! О солнечном затмении можно прочитать больше в посте ниже: