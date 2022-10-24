Вы знали? Именно это простое качество, по мнению ученых, показывает, ревнивый ли ваш мужчина(1)
Ревнивый мужчина в определенной степени может быть любезным, но если его слишком много, это очень большой знак опасности. Однако, к счастью, есть один признак, по которому можно определить, имеете ли вы дело с ревнивцем или нет, пишет Naistekas.
Авторы исследования изучили 98 гетеросексуальных мужчин в возрасте 18-72 лет, которые на тот момент состояли в романтических отношениях. Мужчины заполнили четыре анкеты, чтобы определить свой возраст, рост, удовлетворенность отношениями, как часто они испытывали чувство ревности, причины этой ревности и как они вели себя в данной ситуации.
Была обнаружена значительная связь между продолжительностью, удовлетворенностью отношениями и ревностью. По словам авторов, более высокие мужчины отмечали более высокий уровень удовлетворенности отношениями и более низкий уровень ревности по сравнению с невысокими мужчинами.
У высоких мужчин может быть менее ревнивое поведение, потому что женщины обычно считают высоких мужчин более привлекательными, чем низкорослых. В результате более высокие мужчины реже подвергаются изменам со стороны своих партнерш.
Источник: PsyPost