Красота и здоровье
26.10.2022, 13:43

Тренер Лийса: многие хотят иметь тонкую талию и большую попу. И это совершенно реальная цель

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ФОТО: Galina Deinega | Erakogu

Предприниматель, тренер и автор популярной программы упражнений и питания Liisa Fitness Лийса Хунт признается: в отличие от многих других тренеров, она не может утверждать, что всю жизнь была спортивной и активной. Она открыла для себя спорт только в 20 лет, когда почувствовала, что нужно больше двигаться, и эта мысль стала достаточным толчком для того, чтобы пойти в спортивный клуб.

„Сначала я посещала групповые занятия, которые мне очень нравились, а под влиянием друга также попробовала ходить в тренажерный зал. Я быстро поняла, что этот стиль тренировок лучше всего мне подходит“. Через некоторое время активных тренировок в спортзале Лийса заинтересовалась питанием. Она стремилась привести себя в лучшую физическую форму и быстро поняла, что одних упражнений недостаточно, не менее важную роль играет питание. „Постепенно я становилась сильнее, умнее и увереннее в себе, поняла, что это то, чем я хочу заниматься. Возникло очень сильное желание поделиться этими знаниями и опытом с другими“.

Ее не обескуражил тот факт, что в фитнесе было много тренеров и большая конкуренция. Лийса признается, что она только рада этому, потому что чем лучше ее конкуренты, тем больше она старается, тем больше у нее мотивации. Она считает, что тренеры могут предлагать похожие программы и планы, но в конечном итоге именно личность и отношение к делу отличают человека, поэтому каждый может найти понравившегося тренера, к которому захочется обратиться.

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