Тренер Лийса: многие хотят иметь тонкую талию и большую попу. И это совершенно реальная цель

„Сначала я посещала групповые занятия, которые мне очень нравились, а под влиянием друга также попробовала ходить в тренажерный зал. Я быстро поняла, что этот стиль тренировок лучше всего мне подходит“. Через некоторое время активных тренировок в спортзале Лийса заинтересовалась питанием. Она стремилась привести себя в лучшую физическую форму и быстро поняла, что одних упражнений недостаточно, не менее важную роль играет питание. „Постепенно я становилась сильнее, умнее и увереннее в себе, поняла, что это то, чем я хочу заниматься. Возникло очень сильное желание поделиться этими знаниями и опытом с другими“.