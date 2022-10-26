Тренер Лийса: многие хотят иметь тонкую талию и большую попу. И это совершенно реальная цель(11)
Предприниматель, тренер и автор популярной программы упражнений и питания Liisa Fitness Лийса Хунт признается: в отличие от многих других тренеров, она не может утверждать, что всю жизнь была спортивной и активной. Она открыла для себя спорт только в 20 лет, когда почувствовала, что нужно больше двигаться, и эта мысль стала достаточным толчком для того, чтобы пойти в спортивный клуб.
„Сначала я посещала групповые занятия, которые мне очень нравились, а под влиянием друга также попробовала ходить в тренажерный зал. Я быстро поняла, что этот стиль тренировок лучше всего мне подходит“. Через некоторое время активных тренировок в спортзале Лийса заинтересовалась питанием. Она стремилась привести себя в лучшую физическую форму и быстро поняла, что одних упражнений недостаточно, не менее важную роль играет питание. „Постепенно я становилась сильнее, умнее и увереннее в себе, поняла, что это то, чем я хочу заниматься. Возникло очень сильное желание поделиться этими знаниями и опытом с другими“.