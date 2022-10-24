Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022: кого ждет признание в любви, а кого — заслуженное повышение

Близнецы займутся решением, казалось бы, неразрешимой проблемы. Это может касаться невозможности мирного договора в семье, сложных судебных разбирательства или тупиковой ситуации в профессиональной деятельности. Возможно, что ранее Близнецами был сделан неверный шаг, но сейчас еще есть шанс попытаться вернуться на исходные позиции. В период Солнечного затмения и двумя днями позже Близнецам рекомендуется минимизировать использование техники, острых предметов, не желательно садиться за руль автомобиля и перевозить какие-либо материальные ценности. Некоторые свободные от отношений Близнецы получат любовное признание, которое станет для них полной неожиданностью и спровоцирует неоднозначную реакцию в ответ. Озабоченные состоянием своего здоровья Близнецы получат точный диагноз и назначение лечения.

Спад активности ощутят представители знака Тельца, это произойдет по причине обычного переутомления предыдущего периода. При этом у некоторых Тельцов переутомление наступит из-за неправильного применения своих сил. Тельцам будет казаться, что быть мягким — это быть слабым, и они начнут „закручивать гайки“, проявляя деспотичность, жесткость, неумение владеть собой или злоупотреблять властью. Такая утрата самоконтроля, скорее всего, приведет к внутреннему разладу и, как следствие, к разочарованию и усталости. Апатия в конце недели спровоцирует острую неуверенность в себе, беспокойство и страх. Помочь тут могут положительные установки-аффирмации, общение с близкими людьми и занятия творчеством.

В последнюю неделю октября Овны рискуют наступить на знакомые грабли. Некоторое затишье в работе, уменьшение количества ярких событий пойдет только на пользу энергичному огненному знаку, оградив его тем самым от спонтанных поступков и последующих ошибок. К некоторым Овнам придет осознание, что они борются с тем, что в глобальном смысле не имеет значения; лечат симптом, а не болезнь. Время Солнечного затмения даст возможность Овнам не только пересмотреть свои цели, планы, но и изменить концепцию своей жизни, вектор ее развития. На здоровье Овнов положительно скажется некоторый спад активности, так как организму давно необходим физический отдых: полноценный сон, правильное питание и умеренные физические нагрузки.

Рак

У Раков продолжится период планов, надежд и мечтаний. Часть этих планов и мечтаний начнет реализовываться уже после 24 октября. Многообещающие возможности в профессиональной сфере вдохновят типичных Раков на решительные и важные шаги для обеспечения своего будущего). Свободные от отношений Раки имеют все шансы встретить свою новую любовь, причем достаточно необычную, с последующим долгим состоянием вдохновленности и увлеченности. Возможно, что отношения будут развиваться на расстоянии и с редкими встречами. Именно это и даст возможность надолго сохранить идеальный образ своей второй половинки. Состояние финансов и здоровья беспокойств Ракам не доставят.

Лев

Ситуации сомнения, слабости и отчаяния будут превалировать у Львов в начале недели. Это и не удивительно, ведь этим знаком Зодиака управляет Солнце, а оно становится слабым и „злым“ в период затмений. Львам сложно не быть хозяевами положений, ведь такого рода ситуации угнетающе действуют на огненных представителей, заставляя проявлять не лучшие свои качества: эгоизм, манипуляции близкими людьми, капризность, жадность и высокомерие. У Львов, занятых в деловой сфере, появятся искушения решить текущие проблемы с помощью корпоративных махинаций ради повышения прибыли. Поддаваться такого рода искушениям не стоит (особенно в коридор затмений), так как последствия могут быть крайне неприятными, и решить в одночасье их не получится. После 27 октября настроение Львов начнет повышаться, энергия возрастет и вернет хорошее настроение, щедрость и уверенность в себе.

Девы