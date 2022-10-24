Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022: кого ждет признание в любви, а кого — заслуженное повышение
Рассказываем, что приготовили звезды для представителей разных знаков Зодиака.
Овен
В последнюю неделю октября Овны рискуют наступить на знакомые грабли. Некоторое затишье в работе, уменьшение количества ярких событий пойдет только на пользу энергичному огненному знаку, оградив его тем самым от спонтанных поступков и последующих ошибок. К некоторым Овнам придет осознание, что они борются с тем, что в глобальном смысле не имеет значения; лечат симптом, а не болезнь. Время Солнечного затмения даст возможность Овнам не только пересмотреть свои цели, планы, но и изменить концепцию своей жизни, вектор ее развития. На здоровье Овнов положительно скажется некоторый спад активности, так как организму давно необходим физический отдых: полноценный сон, правильное питание и умеренные физические нагрузки.
Телец
Спад активности ощутят представители знака Тельца, это произойдет по причине обычного переутомления предыдущего периода. При этом у некоторых Тельцов переутомление наступит из-за неправильного применения своих сил. Тельцам будет казаться, что быть мягким — это быть слабым, и они начнут „закручивать гайки“, проявляя деспотичность, жесткость, неумение владеть собой или злоупотреблять властью. Такая утрата самоконтроля, скорее всего, приведет к внутреннему разладу и, как следствие, к разочарованию и усталости. Апатия в конце недели спровоцирует острую неуверенность в себе, беспокойство и страх. Помочь тут могут положительные установки-аффирмации, общение с близкими людьми и занятия творчеством.
Близнецы
Близнецы займутся решением, казалось бы, неразрешимой проблемы. Это может касаться невозможности мирного договора в семье, сложных судебных разбирательства или тупиковой ситуации в профессиональной деятельности. Возможно, что ранее Близнецами был сделан неверный шаг, но сейчас еще есть шанс попытаться вернуться на исходные позиции. В период Солнечного затмения и двумя днями позже Близнецам рекомендуется минимизировать использование техники, острых предметов, не желательно садиться за руль автомобиля и перевозить какие-либо материальные ценности. Некоторые свободные от отношений Близнецы получат любовное признание, которое станет для них полной неожиданностью и спровоцирует неоднозначную реакцию в ответ. Озабоченные состоянием своего здоровья Близнецы получат точный диагноз и назначение лечения.
Рак
У Раков продолжится период планов, надежд и мечтаний. Часть этих планов и мечтаний начнет реализовываться уже после 24 октября. Многообещающие возможности в профессиональной сфере вдохновят типичных Раков на решительные и важные шаги для обеспечения своего будущего). Свободные от отношений Раки имеют все шансы встретить свою новую любовь, причем достаточно необычную, с последующим долгим состоянием вдохновленности и увлеченности. Возможно, что отношения будут развиваться на расстоянии и с редкими встречами. Именно это и даст возможность надолго сохранить идеальный образ своей второй половинки. Состояние финансов и здоровья беспокойств Ракам не доставят.
Лев
Ситуации сомнения, слабости и отчаяния будут превалировать у Львов в начале недели. Это и не удивительно, ведь этим знаком Зодиака управляет Солнце, а оно становится слабым и „злым“ в период затмений. Львам сложно не быть хозяевами положений, ведь такого рода ситуации угнетающе действуют на огненных представителей, заставляя проявлять не лучшие свои качества: эгоизм, манипуляции близкими людьми, капризность, жадность и высокомерие. У Львов, занятых в деловой сфере, появятся искушения решить текущие проблемы с помощью корпоративных махинаций ради повышения прибыли. Поддаваться такого рода искушениям не стоит (особенно в коридор затмений), так как последствия могут быть крайне неприятными, и решить в одночасье их не получится. После 27 октября настроение Львов начнет повышаться, энергия возрастет и вернет хорошее настроение, щедрость и уверенность в себе.
Девы
Для Дев наступает достаточно благополучный период, когда фортуна, кажется, начнет проявлять себя с лучшей стороны. Дев ожидают подарки, знаки внимания, улучшение материального положения, перспективные предложения и интересные проекты. Материальная сфера с 27 по 30 октября будет подвержена позитивным изменениям. На многих Дев эти подарки судьбы подействуют настолько расслабляюще, что они рискуют погрузиться в удовольствия и отдых, отложив решение насущных дел. Но делать этого не стоит. Наоборот, необходимо не сбавлять темп в работе, делах, решении вопросов и проблем, так как сейчас — наиболее удачный для этого период.
Весы
Весам неделя принесет неспокойные мысли и импульсивные поступки. Большинство последних будет вызвано ребяческим желанием что-то кому-то доказать или досадить. Ничем иным, как проявлением инфантилизма и эгоизма, это назвать нельзя. Что-то будет беспокоить Весов, и эти ощущения связаны с прошлым, которое вызывает неосознанную тревожность и страх, мешает мыслить и действовать рационально и прагматично. Весам стоит взять некоторый тайм-аут, приостановить активную деятельность и, что самое главное, не начинать в этот период ничего нового. Есть риски не довести начатое до конца, напрасно потратив усилия и время. Высокоураническое состояние психики у Весов закончится после 27 октября, когда снизится влияние Солнечного затмения. Знак Зодиака немного успокоится, тревожность уйдет, и вы снова возьметесь за дела в равновесном и комфортном для себя состоянии.
Скорпион
Скорпионам рекомендуется встречать Солнечное затмение как можно тише и спокойнее, затаившись дома и ограничив общение с внешним миром. Выжидание и стойкость — основные качества, которые будут востребованы в текущий период. Не стоит форсировать события и в деловой сфере, дела необходимо вести очень осторожно, тщательно планировать каждый шаг. Для решения профессиональных вопросов, скорее всего, придется на время объединиться с кем-то из конкурентов. Альянс будет далеко не дружеским, но вполне эффективным и взаимовыгодным. При подписании финансовых документов Скорпионам следует проявить повышенную внимательность и дотошность. Тем, кто имеет в анамнезе хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, стоит более внимательно отнестись к своему здоровью.
Стрелец
Стрельцов ожидает период роста, стабильности и успеха. Чего бы не касался вопрос: карьеры, духовного роста, личных или семейных отношений — Стрельцы будут испытывать вдохновение, которое даст не только благополучную реализацию всего задуманного, но и новую мотивацию двигаться вперед. Занятым в деловой сфере Стрельцам предстоит расширение фронта работ, увеличение количества деловых партнеров и полезных связей. Финансовое положение некоторых Стрельцов позволит им задуматься о крупных приобретениях, например, автомобиле, недвижимости, бизнесе. Состоящие в отношениях Стрельцы получат долгожданное предложение руки и сердца, начнут активно планировать свадьбу. Здоровье особых проблем не доставит, лишь в период Солнечного затмения стоит опасаться небольших травм или ожогов.
Козерог
Козерогам Солнечное затмение принесет небольшие трудности в контактах с людьми, некоторые проблемы в браке и в отношениях, связанные с недоразумениями и неверно понятыми словами. Незначительных проблем со здоровьем тоже вряд ли получится избежать, они будут связаны с простудами от незамеченных сквозняков или переохлаждениями. Для успехов в деловой сфере придется приложить значительные усилия, триумф придется немного отложить, а надежды и мечты в отношении сердечных дел стоит несколько подкорректировать. В финансовых делах Козерогам получится не только свести концы с концами, но даже создать некоторый запас средств на планируемый отдых.
Водолей
Водолеи ощутят непреодолимое желание „задвинуть в долгий ящик“ все дела и проблемы, увильнуть от ответственности, натянув на уши одеяло. Причем одеяло натягивать большинство Водолеев будут в прямом смысле этих слов: желание подольше поспать будет особенно сильно в последнюю неделю октября. Если 25 и 26 октября такое состояние принесет представила знака только пользу, то уже после 26 октября необходимо будет взять себя в руки, иначе упущенные возможности будут долго лежать камнем на сердце. У некоторых Водолеев появится намерение переехать жить в другой город или страну, причем реализовать задуманное получится в течение года.
Рыбы
У Рыб наступит состояние активности и подъема энергии (особенно во второй половине недели). Появится много новых планов, желаний и интересных предложений. Рабочая атмосфера будет позитивно-конструктивная, руководство оценит достижения Рыб в виде премий или поощрений, а сотрудники окажут помощь при необходимости. В личных отношениях наступит новый виток чувств к любимому человеку. Партнеры тоже будут возлагать надежды на благополучное продолжение отношений, ждать взаимности и знаков внимания. Некоторые типичные Рыбы будут планировать помолвку с последующей свадьбой. Что касается здоровья, то проблем оно не доставит, а подъем сил приведет к повышению физической активности. Особенный финансовый успех ожидает Рыб, занятых в коммерции.
Источник: Marie Claire