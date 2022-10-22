Встреча с любовницей мужа: она смотрела мне в глаза, как будто говорила о чем-то совершенно обыденном, что я должна знать во что бы то ни стало(4)
„Мы с мужем живем вместе уже более 12 лет. Вначале мы просто долго разговаривали и только потом решили съехаться и начать совместную жизнь“, - вспоминает женщина о начале отношений.
„У нас были трудности с рождением ребенка, и это немного изменило наши отношения, мы ходили к врачам, пробовали всевозможные средства, но ничего не помогало. Так возник стресс. Сейчас, когда я об этом думаю, понимаю, что это было очень напряженное время.
Самое начало...
Наша дочь родилась только через пять лет после первой встречи. Но я чувствовала, что именно тогда что-то начало меняться в наших отношениях. Я также проводила больше времени с ребенком, и Юхан мог чувствовать себя немного обделенным. В первый год моя дочь совсем не спала, и я помню, что Юхан часто спал в другой комнате, чтобы выспаться и утром пойти на работу. Я снова заметила, что в это время он стал позже приходить домой, уставал к вечеру, мало разговаривал. Как будто у него что-то было на сердце. Но об этом он не хотел говорить.
Неожиданная гостья
Потом прошло несколько лет. И наши отношения за это время не стали ни лучше, ни хуже. Я думала про себя, что рождение ребенка - это большие перемены в семье, и время сделает свое дело. Но однажды, когда Юхана не было дома, в дверь позвонили. Я открыла дверь, и на пороге стояла молодая женщина. Она поздоровалась со мной совершенно спокойным голосом и спросила, не Мари ли я, и что нам нужно немного поговорить. В тот момент у меня возникло ощущение, что что-то происходит, и это должно быть как-то связано с Юханом. Я стояла, потеряв дар речи, но впустила ее, и, чтобы соседи не услышали, впустила ее в квартиру. Женщина смотрела мне в глаза, как будто говорила о совершенно обыденной вещи, которую я должна знать во что бы то ни стало, и как будто она имела на это право. Затем она сказала, что они уже некоторое время общаются с Юханом. Я помню, что это было похоже на удар в сердце, я почувствовала, что мои колени ослабли, и мир начал кружиться. Я положила руку на сердце и спросила: „Что это вообще значит, вы все еще о моем муже или как?“. Неожиданная гостья ответила, что ей известен статус отношений Юхана. „Я знаю, что он женат, он говорил мне об этом. Я знаю, что он несчастлив и хочет развестись“.
„Юхан, мой муж, хочет развестись?“, - закричала я. „Мари, он не хочет причинять вам боль, Юхан очень хороший человек, и поэтому я решила сделать это вместо него. Так что теперь вы знаете, и вам решать, что делать дальше“.
Он ушел, а у меня даже не было сил кричать или спрашивать его о чем-то.
Правильное или неправильное решение?
В тот день муж вернулся домой поздно вечером. По выражению его глаз я поняла, что он в курсе разговора. Он опустился передо мной на колени и заплакал. Муж сказал, что стыдится другой женщины, что она не имеет для него никакого значения, для него важны только я и моя дочь. Он положил конец отношениям и чувствует себя виноватым перед нами. Ужасно виноватым. Он не знает, что сделать, чтобы мы простили его и приняли обратно.
Я не хотела, чтобы Юхан оставался дома в тот вечер. Я заставила его уйти, думая, что он пойдет к другой женщине, но он пошел к своим родителям. Он действительно сделал все, чтобы я его простила. Мы жили раздельно несколько месяцев, и теперь я его простила. Потому что я хочу, чтобы моя дочь жила со своим отцом. Жизнь покажет, правильно я поступила или нет. Это трудно забыть, но я не думаю об этом каждый день. Жизнь продолжается“.
Источник: Kodused Lood