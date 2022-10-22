Встреча с любовницей мужа: она смотрела мне в глаза, как будто говорила о чем-то совершенно обыденном, что я должна знать во что бы то ни стало

Наша дочь родилась только через пять лет после первой встречи. Но я чувствовала, что именно тогда что-то начало меняться в наших отношениях. Я также проводила больше времени с ребенком, и Юхан мог чувствовать себя немного обделенным. В первый год моя дочь совсем не спала, и я помню, что Юхан часто спал в другой комнате, чтобы выспаться и утром пойти на работу. Я снова заметила, что в это время он стал позже приходить домой, уставал к вечеру, мало разговаривал. Как будто у него что-то было на сердце. Но об этом он не хотел говорить.

Потом прошло несколько лет. И наши отношения за это время не стали ни лучше, ни хуже. Я думала про себя, что рождение ребенка - это большие перемены в семье, и время сделает свое дело. Но однажды, когда Юхана не было дома, в дверь позвонили. Я открыла дверь, и на пороге стояла молодая женщина. Она поздоровалась со мной совершенно спокойным голосом и спросила, не Мари ли я, и что нам нужно немного поговорить. В тот момент у меня возникло ощущение, что что-то происходит, и это должно быть как-то связано с Юханом. Я стояла, потеряв дар речи, но впустила ее, и, чтобы соседи не услышали, впустила ее в квартиру. Женщина смотрела мне в глаза, как будто говорила о совершенно обыденной вещи, которую я должна знать во что бы то ни стало, и как будто она имела на это право. Затем она сказала, что они уже некоторое время общаются с Юханом. Я помню, что это было похоже на удар в сердце, я почувствовала, что мои колени ослабли, и мир начал кружиться. Я положила руку на сердце и спросила: „Что это вообще значит, вы все еще о моем муже или как?“. Неожиданная гостья ответила, что ей известен статус отношений Юхана. „Я знаю, что он женат, он говорил мне об этом. Я знаю, что он несчастлив и хочет развестись“.