Почему нельзя пить кофе во время еды: это изменит твою жизнь — и отражение в зеркале!

Кофе может сделать лучше абсолютно всё. Без него сладости кажутся не такими изысканными, а бутерброды и другие варианты завтрака теряют немалую часть вкусового потенциала. К тому же кофе бодрит. А именно такого эффекта хочется ожидать после плотного перекуса!



Если ты тоже не мыслишь своего дня без чашки кофе вприкуску с чем-нибудь вкусным, спешим тебя расстроить. Диетологи считают кофе полноценным напитком, который не следует сочетать ни со сладостями, ни с перекусами, ни уж тем более с основными приемами пищи.



Конечно, никто не запрещает тебе продолжать нарушать диетическое правило и пить кофе в любое время дня. Однако стоит понимать, что именно из-за этой привычки ты мешаешь нормальному усвоению питательных веществ из еды.

Периодически ученые выступают с заявлениями о том, что на самом деле кофеин почти не влияет на процесс переваривания пищи. Но с оговоркой на то, что напиток всё-таки замедляет поступление железа в организм — причем на целых 50%. А ведь его и так довольно трудно „достать“ из продуктов!

С учетом того, как много женщин страдают от железодефицитной анемии — особенно в скрытой стадии — мы бы рекомендовали тебе всё-таки пить кофе отдельно от всего: примерно через 30-40 минут после приема пищи.

Помни: недостаток железа влияет не только самочувствие, но и на внешний вид. Так что если ты страдаешь от выраженной бледности, сухости кожи и воспалений на лице, попробуй хотя бы ради эксперимента пить кофе не сразу после еды. Ведь это — куда более простая мера по поддержке здоровья, нежели траты на дорогостоящие капельницы и прием железа в таблетках, от которого у многих появляются целый спектр неприятных „побочек“.