КАКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН? В известном продуктовом магазине популярные продукты можно приобрести дешевле, чем год назад!

Последний год существенно ударил по кошелькам многих эстонских семей, так как счета за электричество и газ достигли беспрецедентных высот. Вместе с этим растут и цены на продукты питания и многие другие товары повседневного спроса. Не волнуйтесь, по крайней мере, одна розничная сеть приходит на помощь в разгар этой безумной гонки цен!

Уже более 20 лет Maxima составляет сильную конкуренцию всем участникам рынка своей самой выгодной повседневной покупательской корзиной и качественными товарами. Два года назад компания также запустила для этой цели специальную ценовую программу „Дешевая цена Maxima“, которая включает в себя сотни различных товаров, которые постоянно продаются в магазинах Maxima по действительно низким ценам.

Важные товары повседневного спроса по ценам, действовавшим до повышения цен

С начала этого года Maxima прилагает еще больше усилий и разными способами пытается замедлить влияние роста цен на продукты питания в магазинах. Главная цель известной розничной сети в сегодняшней ситуации – сделать все возможное, чтобы жители Эстонии как можно меньше ощущали окружающее нас повышение цен, когда идут в продуктовый магазин.

Поскольку благополучие эстоноземельцев в сегодняшних условиях важно для Maxima, в последние недели компания начала предлагать определенные продукты по доинфляционным ценам. Уже третью неделю подряд в 83 магазинах Maxima по всей Эстонии важные товары повседневного спроса продаются по тем же или даже более низким ценам, чем они были в магазинах розничной сети год назад.

Например, две недели назад среди популярных товаров повседневного спроса по хорошей цене была кочанная капуста, которая стоила 0,39 евро за килограмм, различные 250-300 граммовые шоколадные конфеты Milka, которые стоили 1,99 евро, пачка молотого кофе Paulig Presidentti, которая стоила 3,99 евро, и охлажденное филе лосося, которое стоило 9,99 евро за килограмм.