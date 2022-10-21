КАКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН? В известном продуктовом магазине популярные продукты можно приобрести дешевле, чем год назад!
В условиях, когда карусель роста цен крутится со все возрастающей скоростью, хорошо, если в разгар этих сумасшедших перемен есть то, что не меняется – например, если товары повседневного спроса можно купить в продуктовом магазине по тем же или даже более низким ценам, чем год назад. Это возможно, если ходить в Maxima!
Последний год существенно ударил по кошелькам многих эстонских семей, так как счета за электричество и газ достигли беспрецедентных высот. Вместе с этим растут и цены на продукты питания и многие другие товары повседневного спроса. Не волнуйтесь, по крайней мере, одна розничная сеть приходит на помощь в разгар этой безумной гонки цен!
Уже более 20 лет Maxima составляет сильную конкуренцию всем участникам рынка своей самой выгодной повседневной покупательской корзиной и качественными товарами. Два года назад компания также запустила для этой цели специальную ценовую программу „Дешевая цена Maxima“, которая включает в себя сотни различных товаров, которые постоянно продаются в магазинах Maxima по действительно низким ценам.
Важные товары повседневного спроса по ценам, действовавшим до повышения цен
С начала этого года Maxima прилагает еще больше усилий и разными способами пытается замедлить влияние роста цен на продукты питания в магазинах. Главная цель известной розничной сети в сегодняшней ситуации – сделать все возможное, чтобы жители Эстонии как можно меньше ощущали окружающее нас повышение цен, когда идут в продуктовый магазин.
Поскольку благополучие эстоноземельцев в сегодняшних условиях важно для Maxima, в последние недели компания начала предлагать определенные продукты по доинфляционным ценам. Уже третью неделю подряд в 83 магазинах Maxima по всей Эстонии важные товары повседневного спроса продаются по тем же или даже более низким ценам, чем они были в магазинах розничной сети год назад.
Например, две недели назад среди популярных товаров повседневного спроса по хорошей цене была кочанная капуста, которая стоила 0,39 евро за килограмм, различные 250-300 граммовые шоколадные конфеты Milka, которые стоили 1,99 евро, пачка молотого кофе Paulig Presidentti, которая стоила 3,99 евро, и охлажденное филе лосося, которое стоило 9,99 евро за килограмм.
На прошлой неделе покупатели Maxima могли купить лук по выгодной цене 0,39 евро за килограмм, охлажденную лосось по цене 6,99 евро за килограмм и двухкилограммовую упаковку сахара „Diamant“, которая стоила для клиентов Maxima 1,79 евро.
На этой неделе в магазинах Maxima в продуктовую корзину по действительно низкой цене можно положить: развесную картошку по 0,29 евро за килограмм, 500-граммовую упаковку охлажденного мяса окорочков от Best Butcher по 1,99 евро, литровую бутылку рапсового масла „Oleina“ по 1,79 евро, охлажденное свиное жаркое по цене 2,99 евро за килограмм и 300-граммовые упаковки разных орехов Arimex всего за 2,85 евро за упаковку.
Для того, чтобы потребители могли легко найти эти товары в магазинах Maxima, они выставлены в магазинах отдельно и в определенных холодильниках и помечены ценником специальной ценовой программы розничной сети „Дешевая Maxima цена“. На следующей неделе в магазинах Maxima будут представлены уже новые повседневные товары по действительно выгодным ценам.
Используйте с умом и другие возможности Maxima!
Также взять под контроль счета в продуктовом магазине можно, продумав свои покупки перед походом в магазин и следя за счетом в магазине. В дополнение к классическому списку покупок, уложиться в желаемый бюджет при посещении магазина также поможет приложение Maxima. Помимо того, что с его помощью можно сделать покупки удобно, быстро и бесконтактно, в нем также видно, размер счета после добавления каждого товара.
За каждую покупку на цифровую карту Aitäh в приложении начисляется 1% бонусных денег. Эти бонусные деньги также можно использовать для совершения покупок, чтобы удешевить конечную сумму корзины. Кроме того, есть определенные специальные предложения, которые предназначены для владельцев карты клиента Maxima, поэтому, если у вас еще нет карты Aitäh, перед посещением магазина стоит обязательно оформить ее.