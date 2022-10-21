ТОП5: пять самых популярных обеденных блюд офисных работников Эстонии

В то время, когда здоровая и качественная пища становится все более важной для потребителей, и еще при этом все хотят тратить как можно меньше времени на приготовление или ожидание еды, все большую популярность у потребителей приобретают готовые блюда в торговых сетях. Спрос на них растет с каждым годом. Это особенно верно для обеда, который легко взять как из дома, так и из магазина.

В постоянно расширяющемся ассортименте готовой еды Maxima Meistrite Kvaliteet много любимых жителями Эстонии блюд, которые значительно полезнее, имеют домашний вкус и стоят намного дешевле, чем питание вне дома. Каковы пять самых популярных продуктов Meistrite Kvaliteet, в компании которых эстоноземельцы любят отдохнуть и подкрепиться во время обеденного перерыва?

Домашняя котлета с картофельным пюре

Традиционно поджаренный рулет из фарша, при готовке которого в фарш добавляют соль, специи, яйца и все остальное, что необходимо для приготовления сочной котлеты. В качестве гарнира идет сливочное картофельное пюре, щедро сдобренное маслом и молоком, чтобы получилось то самое настоящее домашнее картофельное пюре.

Картофельный салат

Классический салат, который не нуждается в долгом представлении и уже десятилетиями украшает традиционные эстонские праздничные столы. Картофель, морковь, яйца, горошек и огурцы смешиваются в майонезном соусе, что превращает одну полную тарелку в освежающий и вкусный обед.

Сэндвич с лососем

Идеальная еда, если у вас нет времени присесть и спокойно пообедать за столом. Полноценный бутерброд с сочным лососем горячего копчения, эстонским сыром, наполненным витаминами салатом и луком для обогащения вкуса.

Борщ

Очень простой, полезный, вкусный и легкий свекольный суп, который приятно наполняет желудок и согревает даже в холодную зимнюю погоду. Это суп родом из Украины, который популярен во многих странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в Эстонии.

Салат „Цезарь“