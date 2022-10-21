ТОП5: пять самых популярных обеденных блюд офисных работников Эстонии
Время стало дороже золота. Мы постоянно ищем способы сэкономить время, чтобы сосредоточиться на важных для нас делах. Один из способов выиграть больше времени — пообедать на работе. Какие любимые блюда эстоноземельцев для обеда в офисе?
В то время, когда здоровая и качественная пища становится все более важной для потребителей, и еще при этом все хотят тратить как можно меньше времени на приготовление или ожидание еды, все большую популярность у потребителей приобретают готовые блюда в торговых сетях. Спрос на них растет с каждым годом. Это особенно верно для обеда, который легко взять как из дома, так и из магазина.
В постоянно расширяющемся ассортименте готовой еды Maxima Meistrite Kvaliteet много любимых жителями Эстонии блюд, которые значительно полезнее, имеют домашний вкус и стоят намного дешевле, чем питание вне дома. Каковы пять самых популярных продуктов Meistrite Kvaliteet, в компании которых эстоноземельцы любят отдохнуть и подкрепиться во время обеденного перерыва?
Домашняя котлета с картофельным пюре
Традиционно поджаренный рулет из фарша, при готовке которого в фарш добавляют соль, специи, яйца и все остальное, что необходимо для приготовления сочной котлеты. В качестве гарнира идет сливочное картофельное пюре, щедро сдобренное маслом и молоком, чтобы получилось то самое настоящее домашнее картофельное пюре.
Картофельный салат
Классический салат, который не нуждается в долгом представлении и уже десятилетиями украшает традиционные эстонские праздничные столы. Картофель, морковь, яйца, горошек и огурцы смешиваются в майонезном соусе, что превращает одну полную тарелку в освежающий и вкусный обед.
Сэндвич с лососем
Идеальная еда, если у вас нет времени присесть и спокойно пообедать за столом. Полноценный бутерброд с сочным лососем горячего копчения, эстонским сыром, наполненным витаминами салатом и луком для обогащения вкуса.
Борщ
Очень простой, полезный, вкусный и легкий свекольный суп, который приятно наполняет желудок и согревает даже в холодную зимнюю погоду. Это суп родом из Украины, который популярен во многих странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в Эстонии.
Салат „Цезарь“
Это один из самых известных салатов в мире, у которого в наши дни есть поклонники во всех уголках мира. Зеленый салат с листьями салата ромэн и гренками, заправленный соусом для салата Цезарь и наполненный кусочками куриного филе.
В следующий раз, когда вы будете направляться домой с работы и обнаружите, что вам нечего взять с собой на обед на следующий день, зайдите по-быстрому в ближайшую Maxima, где вы найдете широкий выбор свежих и домашних блюд. К тому же, быстрый поход в магазин в обед дает офисному работнику эффект „два в одном“ — помимо вкусного обеда так можно еще и пополнить количество пройденных за день шагов. Сэкономьте свое драгоценное время!
Продукция Maxima Meistrite Kvaliteet в основном cодержит эстонское сырье, все рецепты созданы собственными технологами компании и местными поварами. Maxima считает качество и свежесть продуктов крайне важными, и именно этими ключевыми принципами также вдохновлены все блюда Meistrite Kvaliteet. Подробнее о том, как производятся эти продукты, можно прочитать здесь.