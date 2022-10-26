ПОДКАСТ | „Жить с нелюбимым человеком ради детей - глупость“: как понять, что стоит разводиться?

Как понять, стоит ли разводиться, или стоит сохранять семью?

Раскрою секрет, который может быть полезен и женщинам, и мужчинам: нужно разделять эмоции и чувства. Их не надо путать. Если сложно - заходите в гугл и читайте, как их различить - там целый список будет. Ты можешь человека любить, но при этом ты можешь испытывать к нему раздражение, он может не нравиться тебе какими-то своими поступками. Мне может не нравиться поведение человека в данный момент, но внутри мое отношение к нему не меняется. И если ты понимаешь, что ты человека любишь даже с каким-то его поведением, которое может тебя не устраивать, нужно оставаться и решать вопросы. Любая эмоция длится 7 секунд, все остальное после этой эмоции - это „нагон“, ее последствия. Это нужно отслеживать за собой и здесь должна работать дисциплина. Если понимаете, что эмоции берут верх - нужно давать себе „выдохнуть“, пойти пройтись где-нибудь, отпустить свою эмоцию, и тогда появится совсем другое настроение. Очень важно эти первые пять-семь минут пережить, прийти в себя, а потом уже действовать и принимать решения дальше.

Стоит ли сохранять семью, жить с человеком, которого не любишь, ради детей?

Это абсолютная глупость - терпеть абъюз и нехорошее к себе отношение. Если такое происходит, то это - не ради детей, это самообман. Это - ради себя и ради своей лени, чтобы ничего не делать со своей жизнью. Ради детей делать ничего не надо, дети должны просто видеть счастливых маму и папу, и это - самое главное. Вы должны своим примером показывать, что нужно самим принимать решения и брать ответственность за свою жизнь. И если у вас брак, который не имеет права на существование, то имейте мужество и силу для того, чтобы это признать.