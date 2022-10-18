Красота и здоровье
18.10.2022, 16:23

В объятиях тяжелого одеяла: чудо-средство от бессонницы и тревоги или рекламный трюк?

 
Катрина Гека
Тяжелое одеяло — в несколько раз тяжелее того, которым вы обычно укрываетесь ночью
Тяжелое одеяло — в несколько раз тяжелее того, которым вы обычно укрываетесь ночью
ФОТО: Ivan Oboleninov | Pexels

Говорят, что тяжелые или антистрессовые одеяла снижают тревожность, улучшают сон и снимают стресс. Слышали о таких? Этот продукт на рынке становится все более популярным. Но действительно ли такие одеяла улучшают качество жизни? Разбиралась редакция DELFI Woman (Латвия).

Тяжелое одеяло — в несколько раз тяжелее того, которым вы обычно укрываетесь ночью. По данным портала HealthLine, вес таких одеял колеблется от 3 до 14 килограммов. Они отличаются и по внешнему виду и по размерам, а цены варьируются от 50 евро до нескольких сотен.

Производители таких одеял используют разные материалы — стеклянные бусины или вату. Также на рынке можно встретить изделия ручной вязки. Производители обещают, что давление, создаваемое одеялом, успокаивает и расслабляет тело, создавая ощущение, похожее на объятия. Подобное объятию давление успокаивает нервную систему, помогает расслабиться, уменьшить беспокойство, стресс и улучшить качество сна.

Так ли это? Действительно ли одеяло может помочь в решении проблем со здоровьем? Об этом мы спросили экспертов – анестезиолога-сомнолога и клинического психолога. Мы также поговорили с женщиной, которая каждую ночь ложится спать с таким одеялом.

Улучшает ли тяжелое одеяло сон?

Сандия стала пользоваться тяжелым одеялом около года назад. Ее муж подарил такое одеяло ей на Рождество.

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