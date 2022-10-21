Тренд на уколы красоты в Эстонии становится динамичнее, особенно среди людей моложе 30 лет. Но никто не говорит об обратной стороне косметической хирургии

Достаточно погуглить и посетить пару крупных мероприятий, чтобы понять, что косметические услуги в Эстонии пользуются большим спросом. На самом деле, можно с уверенностью сказать, что сейчас происходит бум в сфере услуг красоты. За короткий промежуток времени, всего за несколько лет, на рынке появилось множество новых клиник красоты, а несколько частных медицинских центров начали предлагать косметологические услуги, большинство из которых - филлеры. Постоянно появляются новые игроки, а оборот предприятий индустрии красоты растет как на дрожжах.

Если пару десятилетий назад увеличение груди было в центре внимания, то сейчас эти операции стали обычным явлением, и акцент сместился на кожу. Покупательная способность населения стремительно растет, что делает косметические инъекции более доступными, чем когда-либо. Есть и дополнительная мотивация - будь то коллега, вернувшийся на работу в более свежем виде, чем раньше, или знакомый, который вдруг стал выглядеть особенно молодо. Это часто является сигналом к тому, чтобы критически взглянуть на свое лицо в зеркале и записаться на процедуру.