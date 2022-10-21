Тренд на уколы красоты в Эстонии становится динамичнее, особенно среди людей моложе 30 лет. Но никто не говорит об обратной стороне косметической хирургии(5)
Отношение к инъекциям или хирургическому вмешательству с целью омоложения изменилось - все больше женщин выбирают процедуру разглаживания или лифтинга и не боятся в этом признаться, пишет Tervis Pluss.
Достаточно погуглить и посетить пару крупных мероприятий, чтобы понять, что косметические услуги в Эстонии пользуются большим спросом. На самом деле, можно с уверенностью сказать, что сейчас происходит бум в сфере услуг красоты. За короткий промежуток времени, всего за несколько лет, на рынке появилось множество новых клиник красоты, а несколько частных медицинских центров начали предлагать косметологические услуги, большинство из которых - филлеры. Постоянно появляются новые игроки, а оборот предприятий индустрии красоты растет как на дрожжах.