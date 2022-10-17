Отправляем лето на покой: как и где хранить летнюю одежду и обувь
Со сменой сезонов и с приходом осени пришла пора сменить и гардероб. Легкие летние платья, шорты и майки теперь придется заменить на теплые кофты, длинные штаны и толстые пуховики. Впереди длинный холодный сезон, и придется надолго забыть о летних вещах. Но прежде надо позаботиться об их правильном хранении, пишет МК-Эстония.
Чтобы летние вещи не помрачнели, не запылились, да и просто не мозолили глаз всю зиму, лучше всего хранить их отдельно от повседневного гардероба. Где и как организовать хранение, зависит, конечно, от возможностей вашего домашнего пространства. Но даже в самых „суровых“ условиях ограниченной площади можно найти нехитрый способ, как и куда убрать лишнюю одежду.
Разделить и постирать
Для начала нужно разделить вещи на строго сезонные (лето, зима) и транзитные, т. е. те, что можно носить круглый год, например, джинсы. Возможно, когда вы начнете сортировать вещи для сезонного хранения, вам захочется навести порядок в одежде и избавиться от лишнего. Но будьте осторожны: убирая осенью летние вещи на сезонное хранение, легко выбросить нужное. Ведь кажется, что до следующего лета еще целая жизнь.
Желательно постирать вещи после сортировки и перед тем, как убирать их. Также важно хорошо их высушить. Нельзя убирать влажные вещи или те, на которых остался запах стирального порошка. Пусть все вещи сначала будут высушены, затем проветрены на свежем воздухе и досушены при комнатной температуре. После этого стоит проверить все вещи на наличие разошедшихся швов, дырок и отлетевших пуговиц, и провести при необходимости мелкий ремонт.
Разложить по типу тканей
Трикотажные летние свитера и футболки лучше всего хранить зимой в сложенном виде, можно вывернуть их наизнанку. Не стоит хранить их на вешалке, вещи потеряют форму. Если вы храните футболки сложенными в стопку на полке шкафа, более тяжелые из них по весу лучше разместить внизу, более легкие – наверху стопки.
Вещи из шелка, шифона и прочих легких материалов можно сложить, свернув рулончиками, в темный тканевый пакет. Непрозрачный цвет пакета защитит летние вещи от выцветания, а ткань – от пыли и лишних прикосновений других вещей, лежащих рядом.
Летние пиджаки, жилеты, костюмные юбки и брюки лучше всего развесить на вешалках-плечиках с объемными краями, не забыв застегнуть на вещах все молнии и пуговицы. Сверху хорошо бы надеть чехол.
Организатор пространства Анна Проскура рассказывает, что хранить летние вещи можно, конечно, и в шкафу на вешалке, если этих вещей не очень много. Можно развесить их по сезонам и визуально спрятать с глаз летние вещи в дальний угол шкафа или за ту дверцу, которую вы реже открываете. Для дополнительной защиты можно использовать чехлы. Но желательно, чтобы эти чехлы не были из полиэтилена, в котором одежда „задохнется“.
А вдруг моль?
Если в шкафу вдруг заводится живность в виде моли, то, по словам, организатора пространства, это признак того, что там слишком много вещей, которые не двигаются, а значит – фактически они не нужны.
„Это вопрос переизбытка вещей. Если вы ими не пользуетесь, они висят все сплюснутые, конечно, там может что-то завестись. Чтобы этого не случилось, надо сортировать вещи и избавляться от ненужного. По статистике, люди используют только 20–30% своего гардероба.
Остальное висит „на всякий случай“, „жалко выбросить“ или „дорого стоило“. У многих людей есть такая проблема, – говорит Анна. – Можно, конечно, повесить мешочек с лавандой на всякий случай. Можно и эфирное масло капнуть, и апельсиновые корочки разложить. Но если в шкафу порядок и одежда дышит, то в этих методах нет необходимости“.
Никаких вакуумов
Многие знают о способе хранить вещи в специальных вакуумных пакетах. В такие пакеты можно сложить вещи и с помощью пылесоса высосать изнутри воздух, тем самым уменьшив объем вещей, чтобы они занимали меньше места в шкафу. Организатор пространства Анна категорически не советует использовать такой метод.
„Во-первых, не так уж эти пакеты много места экономят. Их структура такова, что обязательно есть край, который не сдувается. Сами пакеты часто рвутся. Во-вторых, если вдруг какая-то вещь из пакета понадобится, то придется повторять весь этот процесс с пылесосом. И в-третьих, вещи внутри не дышат, мнутся, запах появляется. Я видела, как белые пуховики желтеют внутри таких пакетов“, – говорит Анна.
Разложить все по кофрам
Анна предлагает довольно простой способ хранения вещей в специальных кофрах или корзинах для хранения наподобие тех, что продаются в магазинах IKEA или Jysk. Если ваш гардероб не слишком богатый, то хватит и пары таких кофров, которые можно убрать на антресоли или под кровать. А следующим летом можно вынуть из них летние вещи и убрать теплые.
Сложить легкие летние вещи удобнее всего, свернув каждую вещь в форме квадрата и упаковав их к кофр по вертикальному принципу. Тогда, открыв в следующем году этот кофр, вы получите полный обзор того, что у вас есть. Особенно стараться и укладывать каждую вещь край к краю Анна не советует. В любом случае, в новом сезоне вещь придется погладить.
Без оригинальных коробок
Обувь, по словам организатора пространства, тоже лучше хранить без отдельных оригинальных коробок, которые занимают много места. Можно сложить всю сезонную обувь в прозрачную коробку или в любую другую подходящую емкость для хранения, выбор которых достаточно большой в магазинах.
„Это более компактно и удобно. Открыв коробку, сразу видишь всю обувь. Никакая пара, купленная и убранная на потом, не потеряется из виду. А из множества коробок не придется складывать тетрис, чтобы уместить их все в шкафу“, – объясняет организатор пространства.
Кроме одежды и обуви к сезонным летним вещам можно отнести всевозможные пляжные атрибуты: купальники, полотенца для пляжа, надувные круги и прочее. Для них тоже можно выделить отдельные кофр.
„На случай, если мы едем в отпуск или идем в бассейн, тоже очень удобно достать все из одного места, – добавляет Анна. – По такому же принципу можно убрать и детские уличные игрушки“.