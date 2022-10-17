Отправляем лето на покой: как и где хранить летнюю одежду и обувь

Чтобы летние вещи не помрачнели, не запылились, да и просто не мозолили глаз всю зиму, лучше всего хранить их отдельно от повседневного гардероба. Где и как организовать хранение, зависит, конечно, от возможностей вашего домашнего пространства. Но даже в самых „суровых“ условиях ограниченной площади можно найти нехитрый способ, как и куда убрать лишнюю одежду.

Разделить и постирать

Для начала нужно разделить вещи на строго сезонные (лето, зима) и транзитные, т. е. те, что можно носить круглый год, например, джинсы. Возможно, когда вы начнете сортировать вещи для сезонного хранения, вам захочется навести порядок в одежде и избавиться от лишнего. Но будьте осторожны: убирая осенью летние вещи на сезонное хранение, легко выбросить нужное. Ведь кажется, что до следующего лета еще целая жизнь.

Желательно постирать вещи после сортировки и перед тем, как убирать их. Также важно хорошо их высушить. Нельзя убирать влажные вещи или те, на которых остался запах стирального порошка. Пусть все вещи сначала будут высушены, затем проветрены на свежем воздухе и досушены при комнатной температуре. После этого стоит проверить все вещи на наличие разошедшихся швов, дырок и отлетевших пуговиц, и провести при необходимости мелкий ремонт.

Разложить по типу тканей

Трикотажные летние свитера и футболки лучше всего хранить зимой в сложенном виде, можно вывернуть их наизнанку. Не стоит хранить их на вешалке, вещи потеряют форму. Если вы храните футболки сложенными в стопку на полке шкафа, более тяжелые из них по весу лучше разместить внизу, более легкие – наверху стопки.

Вещи из шелка, шифона и прочих легких материалов можно сложить, свернув рулончиками, в темный тканевый пакет. Непрозрачный цвет пакета защитит летние вещи от выцветания, а ткань – от пыли и лишних прикосновений других вещей, лежащих рядом.

Летние пиджаки, жилеты, костюмные юбки и брюки лучше всего развесить на вешалках-плечиках с объемными краями, не забыв застегнуть на вещах все молнии и пуговицы. Сверху хорошо бы надеть чехол.