Гороскоп
17.10.2022, 10:15

Астролог: „неделя будет относительно спокойная, но с нотками тревожности“. Читайте астропрогноз от RusDelfi

 
Ирина Варнес
ведический астролог
Beautiful,Attractive,Girl,On,A,Night,Beach,With,Sand,And
Beautiful,Attractive,Girl,On,A,Night,Beach,With,Sand,And
ФОТО: Shutterstock

Астролог Ирина Варнес специально для читателей RusDelfi рассказывает, что нас ждет над этой неделе, которая предшествует солнечному затмению.

В Джйотиш существует огромное количество инструментов, для классификации времени. Здесь, я использую очень общие рекомендации основанные на Накшатрах (положении Луны) и текущем расположении планет, задающих общую энергетику дня.

Почему я не делаю прогнозы для всех знаков зодиака? Большинство читателей мало знакомо с Джйотиш и не знает свой восходящий знак - асцендент, знак Луны и Солнца. В системе восточной астрологии они являются тремя основными параметрами для точного анализа.

Энергетика дня работает для всех без исключения. Кто-то более чувствителен, кто-то менее. Кто-то ощущает магнитные бури, кто-то не спит на полнолуние, кто-то не может избавиться от мыслей - все очень индивидуально и зависит от уровня вашего восприятия или же, говоря астрологическим языком, положения Луны.

Перед предстоящими затмениями, и две недели после не советуется начинать новые важные проекты, не советуется вступать в брак. На этой неделе, которая будет относительно спокойная, но с нотками тревожности, я выделила несколько дней:

  • 17 октября - спокойный день, хорош для кратковременных повседневных дел. Не лучший день для обращения в государственные структуры, скорей всего придется запрашивать не один раз.

  • 18 октября подойдет для решения спорных вопросов, но будет тенденция настоять на своей точке зрения по принципу „Я тебя люблю, когда ты со мной согласен“. В это время Венера, планета дающая нам ощущение праздника, комфорта, достаточности, умения договориться и романтики переходит в знак Весов, и до 22 октября будет ограничивать по этим показателям.

  • 19 октября - продуктивный день, хорош практически для всех дел и начинаний кроме дальних поездок. Дайте выход эмоциональной энергии - посвятите время дому, себе и своему внутреннему миру, посмотрите хороший добрый фильм или почитайте книгу.

  • 22 октября - в этот субботний день хорошо строить планы. Чего вы хотите достичь. Как вы это сделаете? Кто будет рядом с вами? Если вы переезжаете в этот день, новое место принесет вам радость и откроет новые возможности.

  • 23 октября - легкий день, просто подарок на воскресенье! Можно забыть про обязательства и встретиться с друзьями, не думать о работе, и просто хорошо провести время. Энергетика способствует коротким поездкам и общению.

И еще, общая рекомендация. Сейчас Солнце находиться в слабом положении, что негативно влияет на иммунитет. Поддерживайте режим дня, не пренебрегайте сном и здоровым питанием, ограничьте алкоголь. Пренебрежение этим рекомендациям может сказаться сильным упадком сил в конце месяца и большей подверженности к инфекционным и психосоматическим заболеваниям.

После солнечного затмения 25 Октября будет сложно в эмоциональном плане. Действия не будут спориться, понизится эффективность и работоспособность. В то же время повысится раздражительность и нетерпимость, что будет приводить к ненужным конфликтам. Но об этом уже в следующий раз.

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