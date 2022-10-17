Астролог: „неделя будет относительно спокойная, но с нотками тревожности“. Читайте астропрогноз от RusDelfi

17 октября - спокойный день, хорош для кратковременных повседневных дел. Не лучший день для обращения в государственные структуры, скорей всего придется запрашивать не один раз.

18 октября подойдет для решения спорных вопросов, но будет тенденция настоять на своей точке зрения по принципу „Я тебя люблю, когда ты со мной согласен“. В это время Венера, планета дающая нам ощущение праздника, комфорта, достаточности, умения договориться и романтики переходит в знак Весов, и до 22 октября будет ограничивать по этим показателям.

19 октября - продуктивный день, хорош практически для всех дел и начинаний кроме дальних поездок. Дайте выход эмоциональной энергии - посвятите время дому, себе и своему внутреннему миру, посмотрите хороший добрый фильм или почитайте книгу.

22 октября - в этот субботний день хорошо строить планы. Чего вы хотите достичь. Как вы это сделаете? Кто будет рядом с вами? Если вы переезжаете в этот день, новое место принесет вам радость и откроет новые возможности.