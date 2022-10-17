Астролог: „неделя будет относительно спокойная, но с нотками тревожности“. Читайте астропрогноз от RusDelfi
Астролог Ирина Варнес специально для читателей RusDelfi рассказывает, что нас ждет над этой неделе, которая предшествует солнечному затмению.
В Джйотиш существует огромное количество инструментов, для классификации времени. Здесь, я использую очень общие рекомендации основанные на Накшатрах (положении Луны) и текущем расположении планет, задающих общую энергетику дня.
Почему я не делаю прогнозы для всех знаков зодиака? Большинство читателей мало знакомо с Джйотиш и не знает свой восходящий знак - асцендент, знак Луны и Солнца. В системе восточной астрологии они являются тремя основными параметрами для точного анализа.
Энергетика дня работает для всех без исключения. Кто-то более чувствителен, кто-то менее. Кто-то ощущает магнитные бури, кто-то не спит на полнолуние, кто-то не может избавиться от мыслей - все очень индивидуально и зависит от уровня вашего восприятия или же, говоря астрологическим языком, положения Луны.
Перед предстоящими затмениями, и две недели после не советуется начинать новые важные проекты, не советуется вступать в брак. На этой неделе, которая будет относительно спокойная, но с нотками тревожности, я выделила несколько дней:
17 октября - спокойный день, хорош для кратковременных повседневных дел. Не лучший день для обращения в государственные структуры, скорей всего придется запрашивать не один раз.
18 октября подойдет для решения спорных вопросов, но будет тенденция настоять на своей точке зрения по принципу „Я тебя люблю, когда ты со мной согласен“. В это время Венера, планета дающая нам ощущение праздника, комфорта, достаточности, умения договориться и романтики переходит в знак Весов, и до 22 октября будет ограничивать по этим показателям.
19 октября - продуктивный день, хорош практически для всех дел и начинаний кроме дальних поездок. Дайте выход эмоциональной энергии - посвятите время дому, себе и своему внутреннему миру, посмотрите хороший добрый фильм или почитайте книгу.
22 октября - в этот субботний день хорошо строить планы. Чего вы хотите достичь. Как вы это сделаете? Кто будет рядом с вами? Если вы переезжаете в этот день, новое место принесет вам радость и откроет новые возможности.
23 октября - легкий день, просто подарок на воскресенье! Можно забыть про обязательства и встретиться с друзьями, не думать о работе, и просто хорошо провести время. Энергетика способствует коротким поездкам и общению.
И еще, общая рекомендация. Сейчас Солнце находиться в слабом положении, что негативно влияет на иммунитет. Поддерживайте режим дня, не пренебрегайте сном и здоровым питанием, ограничьте алкоголь. Пренебрежение этим рекомендациям может сказаться сильным упадком сил в конце месяца и большей подверженности к инфекционным и психосоматическим заболеваниям.
После солнечного затмения 25 Октября будет сложно в эмоциональном плане. Действия не будут спориться, понизится эффективность и работоспособность. В то же время повысится раздражительность и нетерпимость, что будет приводить к ненужным конфликтам. Но об этом уже в следующий раз.