Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022: кому стоит сэкономить силы, а кому проявить усидчивость?

У Раков на выходных словно кто-то отключит поступление энергии. В субботу представители данного Знака Зодиака могут ощутить сильную усталость. Аффирмации на восполнение энергии помогут частично решить данную проблему. Также важно будет оставаться дома и заниматься самыми простыми делами, либо вовсе отдыхать. В будние дни Ракам потребуется толика усидчивости, поскольку они, скорее всего, вынуждены будут заниматься сложными делами, которые могут изрядно расшатать нервы. Если сложных дел и забот удастся избежать, лучше сфокусироваться на самом важном.

Близнецов может настичь беспокойство и тревожность, причем не в конце недели, а уже в ее начале. Пять методик помогут этим людям успокоить свой разум в сложной ситуации. Если начало недели пройдет спокойно и без срывов, то и ее конец окажется стабильным в эмоциональном плане, несмотря на отрицательные астрологические события. Эксперты отмечают, что сейчас нельзя жить по принципу „цель оправдывает средства“, потому что это чревато различными негативными последствиями. Нужно экономить силы время и деньги. В противном случае может произойти нечто нехорошее.

Тельцам важно научиться привлекать удачу, поскольку планеты и звезды перестанут подпитывать их энергией и фортуной. В период с 17 по 21 октября важно действовать, а вот на выходных лучше затаиться и не высовываться. Не стоит заниматься шопингом и давать пустые обещания. Вообще, 22 и 23 октября желательно поменьше разговаривать с людьми. Отвлечься от рутины нужно будет не яркими эмоциями и развлечениями, а спокойным отдыхом за просмотром фильмов или чтением книг, либо духовными практиками, йогой. Полезными также будут легкие физические нагрузки.

Овнам в начале недели ничто не будет мешать заниматься духовным развитием и постановкой новых задач. Чтобы познать самих себя, им стоит воспользоваться пятью простыми шагами. Если очень хочется изменить жизнь, то придется „встать с дивана“. Овны нередко полагаются на удачу и на простой „русский авось“, но это заведомо проигрышный путь, особенно сейчас, когда мы все стоим перед началом неблагоприятного времени, которое начнется в субботу с отрицательного аспекта Солнца и Венеры. Конец месяца будет сложным, так что Овнам нужно браться за дело самим.

Скорпионам астрологи настоятельно советуют поменьше общаться с представителями самых беспринципных Знаков Зодиака. Такие люди готовы пойти на все ради достижения успеха, поэтому рядом с ними лучше держать глаза и уши наготове. Вообще, в моменты приближения опасных дней, таких как 22 и 23 число на этой неделе, важно доверять лишь себе. Скорпионам стоит заменить решительность на осторожность и предусмотрительность. Вести дела лучше только с проверенными временем людьми. Новые знакомства будут полезными, но лучше опасаться спонтанного сотрудничества.

У Весов ближе к середине недели начнутся проблемы с концентрацией внимания. Сложные интеллектуальные задачи будут решаться с меньшей эффективностью. Также ближе к выходным очень сильно начнет страдать интуиция этих людей. Это значит, что в конце недели лучше не доверять внутреннему голосу, а также пользоваться тремя простыми упражнениями для повышения концентрации. Отмечается, что воскресенье станет для Весов началом неблагоприятного периода, в который придется чаще просить о помощи родственников и друзей.

У Дев ближе к концу недели пропадет желание работать и делать хоть что-то важное и необходимое. Вернуть энтузиазм им помогут мотивирующие цитаты, о которых мы рассказывали ранее. Если на выходных не ожидается вообще никаких дел, то лучше посвятить их любимому человеку, спокойным и приятным домашним делам. Также нужно будет оставаться на связи со своими друзьями и близкими. Возможно, им понадобится эмоциональная поддержка. Девам нужно будет подключить свою эмпатию и мудрость, чтобы успокоить душу близкого друга или родственника.

У Львов, несмотря на то, что негативным должны быть суббота и воскресенье, неделя может не задаться с самого начала. Специальные шепотки помогут представителям данного Знака привлечь удачу и стабилизировать обстановку в любой из сфер жизни. Астрологи предостерегают Львов от досадных ошибок, ведь сейчас нельзя предавать свои убеждения и менять в последнюю минуту планы. Окружающие люди могут постараться сбить Львов с пути, причем совершенно не желая им зла. Львам нужно пользоваться своей головой, не слушая чужих советов.

Стрелец

У Стрельцов начнется медленный спад энергии, но до пятницы они будут оставаться достаточно энергичными. Если придется много работать или заниматься насущными домашними делами на выходных, астрологи советуют помнить про советы для повышения энергетики и обретения хорошего самочувствия. Если будет много дел, лучше не браться за все сразу. Многозадачность и спешка приведут к появлению новых проблем, быстрому утомлению и росту негативных эмоций. Также важно обходить стороной людей, которым вечно что-то не нравится.

Козерог

Козерогам в период с 17 по 23 октября, возможно, придется встретить на своем пути немало неприятных людей. Многие из них захотят насолить представителям данного Знака, однако, это не повод мстить или ненавидеть. Эксперты в области биоэнергетики утверждают, что важно научиться уважать даже тех людей, которые нам не нравятся. Не важно, делали они что-то плохое или нет. Подобный подход лишит Козерогов нервозности и переживаний. Любая неудача в общении позднее может обернуться триумфом, поэтому не нужно ссориться из-за мелочей.

Водолей

На этой неделе станут актуальными как лучшие, так и худшие черты характера Водолеев. В начале недели эти люди покажут себя со светлой стороны, а вот в субботу и воскресенье из-за негативной Венеры они могут стать черствыми и негативными. Любые проблемные ситуации данного периода лучше решать спешки. Как говорится, — „не бойся медлить, бойся остановиться“. Если какие-то дела замедлятся, это не значит, что движение к успеху остановится вовсе. Просто иногда сделать один шаг труднее, чем десять. На этой неделе как раз ожидается такое время, когда усилия и результат не всегда соответствуют друг другу.

Рыбы

Рыбам на этой неделе важно договориться с внутренними демонами, чтобы достичь гармонии с самими собой. Ночные светила в будние дни активизируют скрытые резервы организма этих людей, но на выходных Рыбы с очень высокой вероятностью станут вялыми и негативными. Это значит, что все домашние дела лучше переделать на с 17 по 21 число, а 22 и 23 октября провести в отдыхе. Рыбы в этом месяце уже получили мощный позитивный импульс, так что неблагоприятный период, начинающийся 22 числа они смогут встретить во всеоружии.