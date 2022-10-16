Как спасти кожу рук в холода: рецепты домашних ванночек, которые работают лучше кремов

Осенью и зимой наши нежные руки от обветривания не спасает даже регулярное ношение перчаток. Дополнительным стрессом служит отопление, которое адски сушит и превращает некогда бархатную кожу в подобие пергамента. Если даже постоянное использование крема не спасает ситуацию, время применять тяжелую артиллерию. Запоминай домашние рецепты ванночек, которые станут твоим личным секретным оружием!

Молочная ванна

Известно, что молоко шикарно увлажняет и питает кожу, а также эффективно замедляет процессы старения — не зря же сама Клеопатра регулярно принимала ванны с молоком. Поэтому и ты смело используй его в уходе за руками. Просто опусти кисти в ванночку из 2 стаканов молока комнатной температуры и держи их там в течение 30 минут.

Содовая ванна

Смешай чайную ложку соды с 5 каплями йода и 2 стаканами теплой воды. Держи руки в этом целебном растворе не меньше 20 минут. За это время сода смягчит кожу, а йод укрепит ногтевую пластину.

Масляная ванна

А это домашнее средство потрясающе борется с сухой и огрубевшей кожей. Достаточно лишь смешать 2 стакана теплой воды с 1 столовой ложкой любого нерафинированного масла и погрузить руки в ванночку на 20 минут.

Соляная ванна

Эта ванночка поможет не только заживит мелкие ранки и трещины на руках, но и прекратит расслаивание ногтей. Раствори в теплой воде чайную ложку морской соли и погрузи руки в раствор на 20 минут. При регулярном повторении процедуры результат тебя точно порадует.