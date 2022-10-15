Закончились идеи для свидания? Попробуйте эти романтические занятия, чтобы согреться холодной осенью

Займитесь поиском сокровищ

Это потребует некоторого планирования, но вы, безусловно, справитесь. Купите запечатанные конфеты или небольшие предметы, которые могут понравиться вашему партнеру, и напишите несколько намеков. Затем спрячьте их в местах, соответствующих подсказкам. Последний приз? Вы.

Рисование

Благодаря осени магазины все еще полны школьных принадлежностей, поэтому художественные товары найти легко. Купите материалы, необходимые для рисования, сядьте и по очереди делайте наброски друг друга. Даже если никто из вас не является новым Пикассо, усилия имеют значение.

Поиграйте в фотографа

Ваш спутник может стать вашей моделью и получить снимок, достойный Instagram. Совет: изучите некоторые базовые навыки фотографии, чтобы иметь возможность делать такие снимки хорошо.

Совершите небольшую поездку

Короткая поездка на автомобиле может заставить вас обоих почувствовать себя совершенно новыми. Попробуйте выбрать место, где вы еще не бывали, а если захотите пообедать, забудьте о Google и поищите в городе место, где можно перекусить.

Побудьте туристами в своем городе

Играйте в туристов в своем родном городе, на самом деле, это может быть весело! Когда сезон путешествий заканчивается, путешественников становится меньше, и вы можете увидеть то, чего не замечали раньше.

Отправляйтесь в поход

Если вы предпочитаете прогулки на свежем воздухе, отправляйтесь в поход. Быть на свежем воздухе и заниматься спортом - это здорово.

Сходите в развлекательный центр и устройте там зажигательные игры

Продемонстрируйте свой боевой дух и способность быть отличным соперником и пригласите своего партнера в развлекательный центр. Тот, кто проиграет, оплачивает ужин.

Источник: Women’s Health