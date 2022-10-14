ФОТО | Тотальное обновление! Viru Keskus грандиозным праздником открыл „Сферу красоты“ и новые модные магазины
В торговом центре Viru Keskus торжественно открылась расположенная на четвертом этаже уникальная „Сфера красоты“. Viru Keskus также представил новые модные магазины. Работы по обновлению торгового центра, длящиеся уже более года, завершатся следующей весной.
Работы по обновлению содержания и внешнего вида торгового центра Viru Keskus, длящиеся более года, успешно достигли нового промежуточного этапа. Вчера торжественно открылась расположенная на четвертом этаже „Сфера красоты“ (Ilusfäär) – это оазис удобства, заботы и положительных эмоций посреди городской суеты. Работающие в „Сфере красоты“ Клиника быстрого обслуживания Confido, Клиника эстетической медицины Confido, Кожная клиника Niine, салоны NailSpa и Make yourID, спортклуб MyFitness и центр по игре в падел-теннис PadelCompany предлагают уникальное удобство жителям города, которые могут на одном и том же этаже получить как услуги, так и процедуры в области эстетической медицины и красоты, а также позаниматься спортом.
После создания Ilusfäär центр претерпел серьезные изменения и сюда пришли несколько новых международных модных и лайфстайл-брендов, таких как Under Armour, Timberland, Pinko, Karl Lagerfeld, Ballzy, Watch Wear, adidas Originals, Nike. Магазины всех этих брендов являются единственными репрезентативными магазинами ни в Эстонии, ни в странах Балтии, что отвечает цели Viru Keskus – выделяться среди покупателей.
В ближайшее время можно ожидать еще больше хороших новостей, потому что в торговом центре откроется единственный в Эстонии представительский бутик Jo Malone.
В постепенно обновляющемся торговом центре Viru Keskus завершены работы по обновлению магазинов Sportland, BonBon, Marc & Andre, ProOptika, Instrumentarium и Kuldan, а также трех расположенных в Viru Keskus отделов универмага Kaubamaja – Ilumaailm (товары для красоты), Naistemaailm (женский отдел), Toidumaailm (продовольственные товары). Полное обновление прошла также аптека Apotheka и названный лучшим в мире книжный магазин Rahva Raamat.
В рамках последнего этапа обновления Viru Keskus, который завершится весной-летом 2023 года, полностью обновится внешний вид как первого, так и второго этажей коридора со стороны остановки „Хобуяама“, где будут представлены новые и увлекательные концепции магазинов. Через этот коридор в торговый центр приходят посетители со стороны перекрестка с самым интенсивным в Эстонии движением пешеходов. А в качестве вишенки на торте появится совершенно новая международная торговая марка, которая откроет свой единственный в странах Балтии представительский магазин именно в торговом центре Viru Keskus.
По словам исполнительного директора Viru Keskus Гертти Когерманна, имеется достаточно причин для того, чтобы радоваться. „Очень приятно видеть, что как сам торговый центр Viru Keskus, так и наши арендаторы становятся именно такими, какими мы их видим в перспективе развития сферы розничной торговли.
Динамичное, полное эмоций и сюрпризов обслуживание, при этом не забывающее об удобстве, которое городской человек ожидает в своем быстром ритме жизни, – именно у нас можно сделать все необходимые дела. Во время посещения торгового центра клиент может совершить модные покупки и заказать эстетические процедуры, а также получить кулинарное удовольствие на фуд-корте Viru Toidutänav“.
Какие предприятия ждут посетителей в „Сфере красоты“ Viru Keskus?
В качестве основного арендатора в „Сфере красоты“ торгового центра Viru Keskus работает эстонский медицинский концерн Confido Healthcare Group, который создал целостный комплекс по оказанию услуг в области здоровья, раскинувшийся на площади 400 м2 и состоящий из двух клиник и более десяти кабинетов для приема пациентов. Помимо приема медсестер и врачей в Клинике быстрого обслуживания Confido, в торговом центре Viru Keskus работает также Эстетическая клиника Confido, где предлагаются инновационные для рынка Эстонии услуги в области красоты и эстетической медицины, например, инфузионная терапия, плазменный лифтинг, инъекционная имплантация, кислотный пилинг и липолиз. Путь клиента эстетической медицины всегда начинается с комплексной диагностики тела и кожи, по результатам которой вместе со специалистами составляется дальнейшая схема процедур по уходу за телом.
Если несколько клиник и салонов красоты работает уже на протяжении целого лета, то самой новой клиникой станет Кожная клиника Niine, которая откроется 17 октября и сделает доступным также и для посетителей Viru Keskus свой 12-летний опыт в области профилактики и лечения проблем с кожей. Мы все знаем, что очереди к кожным врачам длинные, а к врачу попасть трудно – в новой Кожной клинике Niine разработаны такие услуги, которые позволят всем пациентам получить максимально быстрое и удобное решение для своих проблем с кожей. Коллектив Кожной клиники Niine состоит из экспертов с медицинским образованием, которые являются признанными в Эстонии и Европе кожными врачами и онкологами – в области эстетики наиболее качественную и безопасную услугу тоже может предложить персонал, обладающий медицинским образованием и опытом работы, и соответствующие клиники. В расположенном в торговом центре Viru Keskus представительстве Кожной клиники Niine будет проводиться как быстрая проверка родинок, так и лечение более простых кожных заболеваний, например папиллом, бородавок и т.д., а также процедуры в области эстетической медицины.
В „Сфере красоты“ Viru Keskus будет работать также предлагающий высококачественные комплексные услуги по уходу за ногтями салон NailSpa, объединяющий мастеров-парикмахеров салон Make yourID, а также два спортклуба. В Viru Keskus расположен любимый жителями центра города спортклуб MyFitness, где, помимо персональных и групповых тренировок, теперь имеется также возможность заниматься спортом в зале для уличных тренировок. А в летний период на крыше Viru Keskus работает центр по игре в падел-теннис PadelCompany.