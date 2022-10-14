ФОТО | Тотальное обновление! Viru Keskus грандиозным праздником открыл „Сферу красоты“ и новые модные магазины

В рамках последнего этапа обновления Viru Keskus, который завершится весной-летом 2023 года, полностью обновится внешний вид как первого, так и второго этажей коридора со стороны остановки „Хобуяама“, где будут представлены новые и увлекательные концепции магазинов. Через этот коридор в торговый центр приходят посетители со стороны перекрестка с самым интенсивным в Эстонии движением пешеходов. А в качестве вишенки на торте появится совершенно новая международная торговая марка, которая откроет свой единственный в странах Балтии представительский магазин именно в торговом центре Viru Keskus.

В постепенно обновляющемся торговом центре Viru Keskus завершены работы по обновлению магазинов Sportland, BonBon, Marc & Andre, ProOptika, Instrumentarium и Kuldan, а также трех расположенных в Viru Keskus отделов универмага Kaubamaja – Ilumaailm (товары для красоты), Naistemaailm (женский отдел), Toidumaailm (продовольственные товары). Полное обновление прошла также аптека Apotheka и названный лучшим в мире книжный магазин Rahva Raamat.

В ближайшее время можно ожидать еще больше хороших новостей, потому что в торговом центре откроется единственный в Эстонии представительский бутик Jo Malone.

После создания Ilusfäär центр претерпел серьезные изменения и сюда пришли несколько новых международных модных и лайфстайл-брендов, таких как Under Armour, Timberland, Pinko, Karl Lagerfeld, Ballzy, Watch Wear, adidas Originals, Nike. Магазины всех этих брендов являются единственными репрезентативными магазинами ни в Эстонии, ни в странах Балтии, что отвечает цели Viru Keskus – выделяться среди покупателей.

Работы по обновлению содержания и внешнего вида торгового центра Viru Keskus, длящиеся более года, успешно достигли нового промежуточного этапа. Вчера торжественно открылась расположенная на четвертом этаже „Сфера красоты“ (Ilusfäär) – это оазис удобства, заботы и положительных эмоций посреди городской суеты. Работающие в „Сфере красоты“ Клиника быстрого обслуживания Confido, Клиника эстетической медицины Confido, Кожная клиника Niine, салоны NailSpa и Make yourID, спортклуб MyFitness и центр по игре в падел-теннис PadelCompany предлагают уникальное удобство жителям города, которые могут на одном и том же этаже получить как услуги, так и процедуры в области эстетической медицины и красоты, а также позаниматься спортом.

По словам исполнительного директора Viru Keskus Гертти Когерманна, имеется достаточно причин для того, чтобы радоваться. „Очень приятно видеть, что как сам торговый центр Viru Keskus, так и наши арендаторы становятся именно такими, какими мы их видим в перспективе развития сферы розничной торговли.

Динамичное, полное эмоций и сюрпризов обслуживание, при этом не забывающее об удобстве, которое городской человек ожидает в своем быстром ритме жизни, – именно у нас можно сделать все необходимые дела. Во время посещения торгового центра клиент может совершить модные покупки и заказать эстетические процедуры, а также получить кулинарное удовольствие на фуд-корте Viru Toidutänav“.

Какие предприятия ждут посетителей в „Сфере красоты“ Viru Keskus?

В качестве основного арендатора в „Сфере красоты“ торгового центра Viru Keskus работает эстонский медицинский концерн Confido Healthcare Group, который создал целостный комплекс по оказанию услуг в области здоровья, раскинувшийся на площади 400 м2 и состоящий из двух клиник и более десяти кабинетов для приема пациентов. Помимо приема медсестер и врачей в Клинике быстрого обслуживания Confido, в торговом центре Viru Keskus работает также Эстетическая клиника Confido, где предлагаются инновационные для рынка Эстонии услуги в области красоты и эстетической медицины, например, инфузионная терапия, плазменный лифтинг, инъекционная имплантация, кислотный пилинг и липолиз. Путь клиента эстетической медицины всегда начинается с комплексной диагностики тела и кожи, по результатам которой вместе со специалистами составляется дальнейшая схема процедур по уходу за телом.

Если несколько клиник и салонов красоты работает уже на протяжении целого лета, то самой новой клиникой станет Кожная клиника Niine, которая откроется 17 октября и сделает доступным также и для посетителей Viru Keskus свой 12-летний опыт в области профилактики и лечения проблем с кожей. Мы все знаем, что очереди к кожным врачам длинные, а к врачу попасть трудно – в новой Кожной клинике Niine разработаны такие услуги, которые позволят всем пациентам получить максимально быстрое и удобное решение для своих проблем с кожей. Коллектив Кожной клиники Niine состоит из экспертов с медицинским образованием, которые являются признанными в Эстонии и Европе кожными врачами и онкологами – в области эстетики наиболее качественную и безопасную услугу тоже может предложить персонал, обладающий медицинским образованием и опытом работы, и соответствующие клиники. В расположенном в торговом центре Viru Keskus представительстве Кожной клиники Niine будет проводиться как быстрая проверка родинок, так и лечение более простых кожных заболеваний, например папиллом, бородавок и т.д., а также процедуры в области эстетической медицины.

В „Сфере красоты“ Viru Keskus будет работать также предлагающий высококачественные комплексные услуги по уходу за ногтями салон NailSpa, объединяющий мастеров-парикмахеров салон Make yourID, а также два спортклуба. В Viru Keskus расположен любимый жителями центра города спортклуб MyFitness, где, помимо персональных и групповых тренировок, теперь имеется также возможность заниматься спортом в зале для уличных тренировок. А в летний период на крыше Viru Keskus работает центр по игре в падел-теннис PadelCompany.