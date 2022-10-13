В Таллинне пройдет лекция о шедеврах мировой скульптуры
27 октября, в новом ресторане La Pineta в Таллинне пройдет лекция, посвященная шедеврам мировой скульптуры и их авторам.
Что сложнее: быть художником или скульптором? На этот вопрос пыталось ответить не одно поколение талантливых мастеров. Наша лекция посвящена самым известным скульпторам и их шедеврам.
Мы начнём наше путешествие с прекрасной Флоренции 16 века, узнаем секреты обработки мрамора Донателло и Микеланджело. Продолжим разговор о драматизме римских скульптур периода барокко - Бернини и Моти, тончайших мраморных Вуалях Коррадини. Перейдём к чувственности в камне Родена, поговорим о холодных канонах красоты Торвальдсена и Канова. Особое внимание уделим скульптуре XX века: Бранкузи, Джакометти, Буржуа, Капур.
Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.
В прошлом- эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта „Лекции об искусстве в венских музеях“ и арт-путешествий в Италию.
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