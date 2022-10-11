Умывание до скрипа и пенные ванны: роковые ошибки, которые ты допускаешь в уходе за кожей

Ты ежедневно и тщательно ухаживаешь за лицом и телом, а кожа все равно не выглядит так, как ты хотела бы? Возможно, дело в безобидных с виду ошибках, которые ты допускаешь во время проведения привычных бьюти-ритуалов. Иногда это банальный „переуход“, а порой неразумное использование средств, что только наносит вред. Вот 4 вещи, которые ты наверняка делаешь неправильно. Начинаем работу над ошибками!

Ты умываешься до скрипа

Не стремись с излишней стерильности в уходе за лицом и телом. Так ты уничтожаешь свой естественный липидный слой и оставляешь кожу совершенно беззащитной. Поэтому не перегибай палку: никаких умываний до скрипа, даже если очень сильно хочется!

Ты используешь жесткие мочалки и скрабы

Забывай о натирании грубыми мочалками и использовании скрабов с крупными абразивными частицами. Для бережного отшелушивания лучше применяй мягкие пилинги на основе салициловой, молочной и гликолевой кислот. Твоя кожа в ответ на такую заботу скажет только спасибо.

Ты любишь принимать ванну с пеной

Вместо любимой пены лучше используй увлажняющие концентраты, которые будут питать кожу и делать ее мягкой и бархатистой. Это может быть коллоидный овес, морская соль или масло бобов сои.

Ты плохо выполаскиваешь белье

Остатки моющих средств на белье могут спровоцировать появление аллергических реакций. Насыщенный аромат кондиционера на свежевыстиранных вещах — это, конечно, приятно, но здоровье и красота кожи нам куда дороже. Согласна?