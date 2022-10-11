25 октября нас ждет солнечное затмение! Астролог рассказывает, как вести себя в это время(2)
25 октября нас ожидает солнечное затмение. Ведический астролог Ирина Варнес рассказывает об этом уже сейчас, так как энергетика затмения ощущается уже примерно за две недели до и после затмения.
Солнечное затмение происходит в новолуние, а лунное - в полнолуние, поэтому промежуток между ними всегда 2 недели. Солнечное затмение вызывается тенью Луны, кода она попадает между наблюдателем и Солнцем.
Затмение влияет больше на ту область нашей планеты, где его можно наблюдать. В Эстонии солнечное затмение начнется 25 октября в 12:12 и закончится в 14:31. Максимально его будет видно в 13:22.
Во всех древних культурах затмения считались крайне неблагоприятными, эти дни традиционно посвящались духовным практикам. Считалось, что смотреть на затмение - значит навлекать для себя неприятности.
В Ведической астрологии эти точки или лунные узлы называются „Раху и Кету“ и являются силами, влияющими на наше сознание. В солнечном затмении 25 октября в Весах будет задействован Кету. Главная сила Кету - это давать возможность забытым событиям из прошлого реализоваться на более осознанном уровне. Во время затмения такие необъяснимые на первый взгляд события будут приходить намного чаще и интенсивнее.
Венера, планета отвечающая за материальные желания и наше чувство удовлетворения, также будет задействована, что даст напряжение в партнерстве и любых отношениях, сложности в выражении эмоций, неудовлетворенность и внутренний дискомфорт.
Эмоциональный дискомфорт, который обычно усиливается в районе затмений, создаст напряжение в уме, особенно у тех, у кого чувствительная Луна в гороскопе. Будет сложно мириться с тем, что раньше устраивало.
Проблематика нынешнего затмения в том, что будут приходить ситуации, когда нам всем будет сложно пойти на компромис и договориться. Соответственно, проигрывают обе стороны, выгоды не получает никто. К сожалению в этом затмении нет положительных аспектов на знак Весов, поэтому последствия будут выражены ярче.
Только Сатурн, который выйдет за пару дней до затмения из ретроградного движения и еще не наберет силу, будет сдерживать разрушительную энергетику.
Что я посоветую в это время? Не начинать новых проектов если есть такая возможность. Не общайтесь с людьми, где отношения и так натянуты. Будьте разумны с финансами, новые и не совсем нужные покупки не дадут радости приобретения. Включите разум, не рубите с горяча и действуйте по принципу „я должен“.
Это самое сложное время с точки зрения астрологии Джйотиш в этом году. По возможности постарайтесь не находитесь на улице во время затмения. Ищите расслабления в спортзале, спа, прогулках, а не в выяснении отношений. Во время затмений это бесполезно и приведет к отчуждению друг от друга и чувству, что между вами стена недопониманий.
Любое астрологическое событие создает новые возможности. Переход из одного состояния не всегда легок и прост. Но если ты предупрежден - значит вооружен!
О мифологии, связанной с затмением, можно прочитать здесь: