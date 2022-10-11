Три мероприятия, которые стоит посетить в октябре

Ужин с развлекательной программой

23 октября состоится необычный ужин в ресторане ISSEI на 24 этаже Radisson Collection Hotel, где парфюмерное искусство, астрология и экзотическая кухня объединятся для удовольствия гостей. Тема мероприятия - AstroPerfumery. На этом мероприятии вы сможете не только насладиться ужином из шести блюд, но и узнать, как можно усилить свою харизму, шарм и привлекательность с помощью правильно подобранного по Асценденту парфюма. У каждого знака Асцендента свой уникальный шарм - об этом расскажет астролог Кристина Иванова. О психологическом влиянии ароматов поведает парфюмер Валерий Морозов, а специальный гость, галлерист с Лазурного Побережья Константин Галенский раскроет секреты парфюмерных предпочтениях звёзд и проведет гостям увлекательную психологическую игру. Кто-то из гостей мероприятия получит не только впечатления, но и ценный приз - будут разыграны подарки от ювелирного салона Grenardi и бутика нишевой парфюмерии Quintessence Haute Perfumery. О том, чтобы каждый из гостей покидал мероприятие с приятным комплиментом, позаботились флористы White Roses. Подробнее о мероприятии здесь.



Балет

28 октября в Alexela Kontserdimaja состоится балет с симфоническим оркестром ''Luikede järv''. По словам балетоманов, это будет та самая, качественная классика, которую стоит посетить, и от которой захватывает дух. Тем более, под аккомпанемент симфонического оркестра - это будет настоящее удовольствие. Балет, как жанр, претерпел множество изменений и упрощений в технике за последние десятилетия, зоркий глаз балетомана увидит, что не все „па“ исполняются на подходящие им сильные ноты композиции. Поэтому, когда вы попадаете на действительно качественную постоновку балетного спектакля, вы сразу понимаете какая колоссальная работа стояла за постановкой. Подробнее о мероприятии здесь.

Выставка

В октябре в музее Адамсона-Эрика открылась выставка, которая вскружит голову любой моднице. Более двадцати ценных экспонатов и более ста лет истории показывают эволюцию дамских сумочек за целый век. Некоторые экспонаты были привезены из частных коллекций итальянских аристократок, а некоторые держали в руках поистине легендарные персоны. У каждого экспоната настолько богатая история, что этому может позавидовать биограф некоторых голливудских звезд. Так что на выставке есть на что посмотреть. Подробнее о выставке здесь.