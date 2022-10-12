Я – мама
12.10.2022, 10:04

Начнут ли получать пособие на ребенка-иждивенца те, кто не получал его раньше? Будет ли оно выплачено задним числом?

 
ФОТО: Shutterstock

29 сентября правительство одобрило законопроект, предусматривающий увеличение детских пособий и повышение возрастного ценза для получения детских пособий. Согласно новому закону, поддержка семей с детьми больше не будет прекращаться в 19 лет для первого ребенка, а будет увеличиваться до 24 лет. В связи с этим возникает ряд вопросов, на которые издание Pere ja Kodu попросило Министерство социальных дел дать четкий и ясный ответ.

На вопросы ответит советник отдела по делам детей и семей Министерства социальных дел Мерлин Муруметс.

ВОПРОС:
Сегодня пособие на первого и второго ребенка составляет 60 евро в месяц, на третьего ребенка - 100 евро в месяц, а семьи с тремя детьми также получают пособие на семью с детьми в размере 300 евро в месяц. Согласно новому проекту, пособие на первого и второго ребенка вырастет до 80 евро, а пособие на ребенка-иждивенца - до 600 евро. Получат ли тогда семьи с тремя детьми чистую сумму в размере 860 евро каждый месяц?

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