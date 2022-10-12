12.10.2022, 10:04
Начнут ли получать пособие на ребенка-иждивенца те, кто не получал его раньше? Будет ли оно выплачено задним числом?
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29 сентября правительство одобрило законопроект, предусматривающий увеличение детских пособий и повышение возрастного ценза для получения детских пособий. Согласно новому закону, поддержка семей с детьми больше не будет прекращаться в 19 лет для первого ребенка, а будет увеличиваться до 24 лет. В связи с этим возникает ряд вопросов, на которые издание Pere ja Kodu попросило Министерство социальных дел дать четкий и ясный ответ.