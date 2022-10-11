15 минут на красоту – достаточно ли этого?
Быстрый и эффективный косметический уход действительно занимает всего четверть часа в день. Современные лаборатории красоты и кампания „Идея красоты“ предоставят вам для этого все необходимое.
Летом, что быть красивой, зачастую хватало хорошего настроения, но, взглянув в зеркало осенью, хочется чего-то большего. К счастью, сейчас Maxima предлагает много косметических товаров по очень низким ценам!
Лучшие стилисты считают, что для того, чтобы женщина выглядела наилучшим образом, нужно подчеркнуть ее сильные стороны, и только потом можно попытаться скрыть некоторые более проблемные места.
У каждой женщины есть своя индивидуальность и самые красивые места, и самый верный способ узнать о них – это посмотреть на себя в зеркало восхищенным взглядом.
Однако есть некоторые вещи, которые сразу бросаются в глаза, и которые можно было бы улучшить. Иногда это немного усталая кожа лица, иногда – волосы, которые выглядят более тусклыми по сравнению с осенними красками.
Хорошие решения уже ждут
На полках продуктов красоты Maxima вы найдете уже готовые хорошие решения! Поскольку именно кожа и волосы чаще всего нуждаются в уходе в межсезонье, для них представлен особенно широкий ассортимент косметических средств.
Уход за лицом всегда начинается с очищения. Кто выбирает для этого тоник, кто молочко – каждый сможет понять, какой продукт оказывает на его кожу самый лучший эффект.
Осенний увлажняющий крем может быть немного жирнее, чтобы избежать повреждений от ветра, дождя и низких температур. В Maxima подходящий крем найдет каждая – и мама, и дочка! Поскольку цены на качественную продукцию настолько низкие, не лишним будет побаловать себя дневным и ночным кремом, а также эффективной сывороткой для тонизирования кожи. Широкий ассортимент продукции от L´Oreal, Nivea, Garnier и Lumene включает продукты, подходящие для любого возраста и типа кожи.
Но если говорить о кремах, то все, что мы используем для лица, должно использоваться и для шеи. И поскольку нанесение крема настолько приятный процесс, оно нравится всему телу. При этом нельзя забывать о руках и ногах – уход за ними часто говорит о нас больше, чем мы думаем.
Также необходимо подумать чуть больше, чем обычно, о здоровье своих губ. Прохладный ветер и комнатное отопление могут сделать губы более сухими, и им нужна дополнительная косметическая помощь.
Красивые волосы говорят о жизненной силе
В Maxima мы продумали все аспекты ухода за вашими волосами! Хорошие шампуни и кондиционеры делают волосы шелковистыми, мягкими и блестящими от чистоты. А с новым цветом можно быстро почувствовать себя новым человеком!
Для того чтобы погода не нанесла вред вашим волосам, стоит обратить внимание на различные масла и сыворотки для волос. Небольшая дополнительная стимуляция может творить чудеса! Только здесь речь идет о последнем слове науки в сфере красоты, а не о магии. Лаборатории красоты подарили нам отличные шампуни от самых разных производителей и брендов.
С учетом нынешних цен люди с экономным мышлением делают небольшой запас, потому что действительно нечасто можно приобрести качественные косметические средства за однозначную сумму.
Красота начинается изнутри
Чтобы чувствовать себя хорошо и оставаться здоровым, вам также необходимо высыпаться и правильно питаться.
Сон в Maxima не продается, зато выбор вкусной и здоровой еды очень широкий.
При покупке косметических средств вы также можете добавить в корзину яркие фрукты и овощи. Они сейчас полны витаминов
И почему бы не использовать их для косметических процедур! Например, подпитать кожу приятной маской из авокадо перед нанесением крема вечером или тонизировать кожу вокруг глаз кусочками огурца. После этого сыворотка будет иметь волшебный эффект – с лица исчезнут малейшие признаки усталости!
К счастью, убеждение, что мужчины не могут найти для себя ничего полезного на косметической полке, давно ушло в прошлое. „Идея красоты“ не забыла и про мужчин!
Ознакомьтесь с ассортиментом кампании и поспешите в магазин – вы достойны самой красивой и ухоженной версии себя!