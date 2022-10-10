Торговая сеть, которая помогла продуктами 40 000-ам семей в Эстонии, менее, чем за 11 месяцев

„Я очень горжусь тем, что менее чем за год мы смогли включить все 83 магазина, логистический центр и производственные подразделения Maxima в круг доноров Продуктового банка“, – говорит генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. Последними магазинами Maxima, присоединившимися на этой неделе к кругу доноров Продуктового банка, стали два магазина в Силламяэ и один в Тюри. По словам Волкаса, прошлогодний вклад розничной сети в спасение продуктов питания был еще более значительным, если учесть другие вызовы, с которыми сектор столкнулся в этом году.

Хотя Maxima сотрудничала с Продуктовым банком Эстонии в течение более длительного периода времени, ранее это ограничивалось днями сбора продуктов, которые проводились несколько раз в год. Одна из крупнейших в Эстонии сетей розничной торговли начала регулярно вносить свой вклад в ежедневные сборы еды Продуктового банка 15 ноября прошлого года, когда к кругу жертвователей присоединились первые 14 магазинов Maxima. К началу февраля этого года количество жертвующих продукты магазинов увеличилось вполовину, достигнув 21.

К середине мая, когда логистический центр Maxima также начал жертвовать продукты, количество магазинов, присоединившихся к Продуктовому банку, уже приблизилось к 60. Поскольку пожертвования центрального склада больше, чем пожертвования магазинов – 100-300 килограммов еды за раз – расположенный рядом с Таллинном логистический центр Maxima Eesti пожертвовал за последние четыре месяца 11 тонн фруктов и овощей, 265 килограммов корма для собак и 135 килограммов картофельных чипсов. Кроме того, 12 производственных цехов Maxima также готовы сделать пожертвования в Продуктовый банк. На центральном складе и производстве жертвование еды происходит по мере возникновения.