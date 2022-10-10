Торговая сеть, которая помогла продуктами 40 000-ам семей в Эстонии, менее, чем за 11 месяцев
Maxima, начавшая регулярное сотрудничество с Продуктовым банком в ноябре прошлого года, на этой неделе включила в круг доноров все свои 83 магазина в Эстонии, логистический центр и производственные цеха. Менее чем за 11 месяцев розничная сеть пожертвовала Продуктовому банку продуктов питания на сумму 1,5 миллиона евро и помогла этим 40 000-ам семей в Эстонии.
„Я очень горжусь тем, что менее чем за год мы смогли включить все 83 магазина, логистический центр и производственные подразделения Maxima в круг доноров Продуктового банка“, – говорит генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. Последними магазинами Maxima, присоединившимися на этой неделе к кругу доноров Продуктового банка, стали два магазина в Силламяэ и один в Тюри. По словам Волкаса, прошлогодний вклад розничной сети в спасение продуктов питания был еще более значительным, если учесть другие вызовы, с которыми сектор столкнулся в этом году.
Хотя Maxima сотрудничала с Продуктовым банком Эстонии в течение более длительного периода времени, ранее это ограничивалось днями сбора продуктов, которые проводились несколько раз в год. Одна из крупнейших в Эстонии сетей розничной торговли начала регулярно вносить свой вклад в ежедневные сборы еды Продуктового банка 15 ноября прошлого года, когда к кругу жертвователей присоединились первые 14 магазинов Maxima. К началу февраля этого года количество жертвующих продукты магазинов увеличилось вполовину, достигнув 21.
К середине мая, когда логистический центр Maxima также начал жертвовать продукты, количество магазинов, присоединившихся к Продуктовому банку, уже приблизилось к 60. Поскольку пожертвования центрального склада больше, чем пожертвования магазинов – 100-300 килограммов еды за раз – расположенный рядом с Таллинном логистический центр Maxima Eesti пожертвовал за последние четыре месяца 11 тонн фруктов и овощей, 265 килограммов корма для собак и 135 килограммов картофельных чипсов. Кроме того, 12 производственных цехов Maxima также готовы сделать пожертвования в Продуктовый банк. На центральном складе и производстве жертвование еды происходит по мере возникновения.
„Мы можем гордиться тем, что нам удалось спасти большое количество продуктов питания и раздать их нуждающимся людям и семьям в Эстонии. Менее чем за 11 месяцев Maxima Eesti уже пожертвовала продовольственному банку продуктов питания и других товаров на сумму 1,5 миллиона евро“, – поясняет Волкас. Больше всего розничная сеть жертвовала хлебобулочные изделия, такие как хлеб и булка, охлажденное мясо и птицу, а также молочные продукты. Также в Продуктовый банк отправлялись товары для детей, домашних животных и хозяйственные товары, предметы первой необходимости и многое другое.
По словам генерального директора Продуктового банка Эстонии Пита Бурефина, за первые восемь месяцев этого года Maxima пожертвовала около 355 000 кг продуктов питания, что позволило оказать продуктовую помощь более чем 35 000 семей. Продуктовые наборы, раздаваемые Продуктовым банком, весят в среднем 10 кг. В дополнение к этому, еще 31 400 кг продуктов питания были пожертвованы магазинами Maxima в ноябре и декабре прошлого года. Другими словами, Maxima менее чем за год пожертвовала нуждающимся почти 400 000 кг продуктов.
„Оборот продуктов Продуктового банка за первые восемь месяцев этого года составил 2,91 млн кг, что на 46% больше, чем годом ранее, и пожертвования Maxima также сыграли в этом свою роль“, – подчеркивает Бурефин. По его словам, сотрудничество с магазинами Maxima по всей Эстонии значительно продвинулось вперед по сравнению с началом года, добавилось много магазинов, и объемы также постепенно увеличивались. „Если сравнить суммы пожертвований Maxima в начале года и в августе, то объемы выросли почти втрое, рост составляет 170%“, – отмечает руководитель Продуктового банка.
По заверению генерального директора Maxima Eesti, благодаря сотрудничеству с Продуктовым банком, компания сделала очень большой шаг вперед в направлении сокращения пищевых отходов. Кроме того, компания недавно инвестировала значительные средства в улучшение внутренних процессов, которые это поддерживают. „Например, пару месяцев назад мы внедрили во всех магазинах систему, позволяющую быстро находить на полках те продукты, срок годности которых подходит к концу, и тем самым значительно снижать потери продуктов питания“, – отмечает Эдвинас Волкас.
Чтобы уменьшить количество выбрасываемых продуктов в магазинах Maxima Eesti, производственных цехах, а также в логистическом центре, компания реализовала различные мероприятия, от планирования поставок, обеспечения надлежащих условий хранения продуктов до раздачи продуктов питания. Количество заказываемых продуктов пересматривается ежедневно, чтобы они удовлетворяли спрос клиентов, особенно в категории свежих продуктов.
„Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам возможность покупать продукты, срок годности которых подходит к концу, по цене до 50% ниже обычной“, – объясняет генеральный директор Maxima Eesti. Именно в последний год интерес покупателей к этой продукции возрос. „Цель Maxima – спасти как можно больше еды и сократить количество пищевых отходов. Все, что можно спасти, идет в Продуктовый банк в качестве пожертвований“, – подчеркивает Эдвинас Волкас.
Около 300 000 человек в Эстонии живут в абсолютной или относительной бедности и нуждаются в продовольственной помощи, не говоря уже о людях, которые хотят потреблять продукты по разумной цене. По всей Эстонии продуктовую помощь через Продуктовый банк еженедельно получают более 20 000 человек, треть из них – военные беженцы из Украины. Большая часть распределяемых продуктов питания состоит из полученных от торговых сетей продуктов питания, к ним также добавляются пожертвования и продуктовая помощь, предоставляемая Европейским союзом.