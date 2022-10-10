Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября: кого ждет судьбоносное знакомство, а кого — новость на работе

Близнецы имеют все шансы стать возмутителями спокойствия причем не только своей, но и чужой жизни. Большинство Близнецов в этот период будут испытывать трудности с сосредоточением, в связи с этим какие-то важные моменты могут быть упущены. Многие Близнецы столкнутся с такими негативными проявлениями со стороны своего окружения, как обман, предательство, неверность или бесчестное поведение. Некоторые Близнецы примут решение разорвать партнерские отношения по тем же причинам, связанным с теми же проявлениями двуличия, непостоянства или скрытности. Близнецам следует особенно опасаться мошенников, жуликов, подделок документов. Внимательность и концентрация на решении проблем поможет большинству Близнецов избежать всех негативных тенденций этого непростого для них периода.

У Тельцов продолжатся позитивные тенденции предыдущей недели, предоставляющие теперь возможности начать некий новый проект. И девизом для Тельцов послужат слова: „Делай и будет!“. Особенно успешной неделя будет для тех представителей Тельцов, кто владеет знаниями правил действия, ставит перед собой реальные цели и обладает аккуратностью и сосредоточенностью, необходимых для их исполнения. Многие представители этого знака получат перспективные предложения, связанные с работой или карьерой. Здоровье Тельцов не подведет, но есть риски каких-то типично „детских“ болезней — ветрянки, краснухи. У многих представителей этого знака появится реальная возможность улучшить материальную сторону своей жизни.

Овны в начале текущей недели ощутят внезапных страх перед надвигающимися переменами и заходят „открутить педали назад“. Большинство Овнов будут заняты расследованием по поводу сплетен или интриг в свой адрес. Эти сплетни принесут немало огорчений и неприятных ситуаций огненным Овнам, поэтому будет принято решение докопаться до причины. Некоторые столкнутся с капризным поведением своих партнеров, а также с задержками в получении нужной информации. В этот период Овнам не рекомендуется начинать новых дел, рисковать или отпускать шутки на чей-то счет. Юмор, скорее всего, оценен должным образом не будет, а последующие обиды надолго испортят отношения.

Рак

Состояние Раков будет чем-то напоминать состояние Тельцов. Раки тоже получат некоторые „подарки судьбы“, связанные с текущими материальными задачами и потребностями. Выгодные предложения, перспективные новые проекты, приятные новости — далеко не полный перечень возможных событий в этот период. Успех будет сопутствовать тем Ракам, кто начнет новое дело или учебу. На текущей неделе стоит обратить внимание на свое здоровье, снижая нагрузку и посвящая больше времени семье, прогулкам и отдыху. Одинокие Раки имеют все шансы получить приглашение на свидание, которое станет началом зарождения крепких чувств.

Лев

Львы всю неделю будут корректировать свои планы, столкнувшись с тем, что немедленной их реализации не предвидится. Перемен в жизни придется подождать, они произойдут, но момент для них еще не наступил. В отношениях Львы столкнутся с повторяющимися ситуациями и имеют риски снова наступить на те же грабли. Главная рекомендация Львам в текущем периоде — не форсировать события и не повторять старых ошибок! Нужно надеяться только на себя, не пускать дела на самотек и не взваливать ответственность на кого-то еще. В конце недели „зависшие“ планы Львов начнут понемногу набирать динамику, настроение улучшится, энергетический потенциал поднимется, открывая дорогу для активных свершений.

Дева

Большинству Дев предстоит достаточно сложный с психологической точки зрения период, когда меняются жизненные цели и приоритеты. То, что еще недавно волновало и вдохновляло, вдруг потеряет свою привлекательность. Такая „смена власти“ в голове приведет в отдаленной перспективе к чреде успехов, но в настоящий момент придется жертвовать чем-то привычным, комфортным или близким. Все решения о переменах Девы примут добровольно, но не все они будут сделаны с легким сердцем. На состоянии здоровья благоприятно скажется смена обстановки, позитивную роль может оказать отдых у водоема, моря. Многие Девы в этот период примут решение о смене места работы или направления деятельности.

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