Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября: кого ждет судьбоносное знакомство, а кого — новость на работе
Рассказываем, что приготовили звезды для представителей разных знаков Зодиака.
Овен
Овны в начале текущей недели ощутят внезапных страх перед надвигающимися переменами и заходят „открутить педали назад“. Большинство Овнов будут заняты расследованием по поводу сплетен или интриг в свой адрес. Эти сплетни принесут немало огорчений и неприятных ситуаций огненным Овнам, поэтому будет принято решение докопаться до причины. Некоторые столкнутся с капризным поведением своих партнеров, а также с задержками в получении нужной информации. В этот период Овнам не рекомендуется начинать новых дел, рисковать или отпускать шутки на чей-то счет. Юмор, скорее всего, оценен должным образом не будет, а последующие обиды надолго испортят отношения.
Телец
У Тельцов продолжатся позитивные тенденции предыдущей недели, предоставляющие теперь возможности начать некий новый проект. И девизом для Тельцов послужат слова: „Делай и будет!“. Особенно успешной неделя будет для тех представителей Тельцов, кто владеет знаниями правил действия, ставит перед собой реальные цели и обладает аккуратностью и сосредоточенностью, необходимых для их исполнения. Многие представители этого знака получат перспективные предложения, связанные с работой или карьерой. Здоровье Тельцов не подведет, но есть риски каких-то типично „детских“ болезней — ветрянки, краснухи. У многих представителей этого знака появится реальная возможность улучшить материальную сторону своей жизни.
Близнецы
Близнецы имеют все шансы стать возмутителями спокойствия причем не только своей, но и чужой жизни. Большинство Близнецов в этот период будут испытывать трудности с сосредоточением, в связи с этим какие-то важные моменты могут быть упущены. Многие Близнецы столкнутся с такими негативными проявлениями со стороны своего окружения, как обман, предательство, неверность или бесчестное поведение. Некоторые Близнецы примут решение разорвать партнерские отношения по тем же причинам, связанным с теми же проявлениями двуличия, непостоянства или скрытности. Близнецам следует особенно опасаться мошенников, жуликов, подделок документов. Внимательность и концентрация на решении проблем поможет большинству Близнецов избежать всех негативных тенденций этого непростого для них периода.
Рак
Состояние Раков будет чем-то напоминать состояние Тельцов. Раки тоже получат некоторые „подарки судьбы“, связанные с текущими материальными задачами и потребностями. Выгодные предложения, перспективные новые проекты, приятные новости — далеко не полный перечень возможных событий в этот период. Успех будет сопутствовать тем Ракам, кто начнет новое дело или учебу. На текущей неделе стоит обратить внимание на свое здоровье, снижая нагрузку и посвящая больше времени семье, прогулкам и отдыху. Одинокие Раки имеют все шансы получить приглашение на свидание, которое станет началом зарождения крепких чувств.
Лев
Львы всю неделю будут корректировать свои планы, столкнувшись с тем, что немедленной их реализации не предвидится. Перемен в жизни придется подождать, они произойдут, но момент для них еще не наступил. В отношениях Львы столкнутся с повторяющимися ситуациями и имеют риски снова наступить на те же грабли. Главная рекомендация Львам в текущем периоде — не форсировать события и не повторять старых ошибок! Нужно надеяться только на себя, не пускать дела на самотек и не взваливать ответственность на кого-то еще. В конце недели „зависшие“ планы Львов начнут понемногу набирать динамику, настроение улучшится, энергетический потенциал поднимется, открывая дорогу для активных свершений.
Дева
Большинству Дев предстоит достаточно сложный с психологической точки зрения период, когда меняются жизненные цели и приоритеты. То, что еще недавно волновало и вдохновляло, вдруг потеряет свою привлекательность. Такая „смена власти“ в голове приведет в отдаленной перспективе к чреде успехов, но в настоящий момент придется жертвовать чем-то привычным, комфортным или близким. Все решения о переменах Девы примут добровольно, но не все они будут сделаны с легким сердцем. На состоянии здоровья благоприятно скажется смена обстановки, позитивную роль может оказать отдых у водоема, моря. Многие Девы в этот период примут решение о смене места работы или направления деятельности.
Весы
Весам придется заниматься юридическими, правовыми вопросами. Назреет реальная необходимость поставить точку в спорных делах или, как минимум, прояснить их. Некоторые Весы столкнутся с неприятностями в виде стыда за последствия своих ранее совершенных поступков. Особенно внимательными необходимо быть в этот период тем Весам, чья профессиональная деятельность связана с разрешением споров и восстановлением объективности — судьи, рефери, миротворцы. Нельзя злоупотреблять правосудием, может пострадать не только объективность, но и репутация. Психологическое состояние Весов также будет неустойчивым: разлад между чувствами и разумом будет особенно беспокоить во второй половине текущей недели.
Скорпион
Большинству Скорпионов неделя готовит потерю спокойствия и благодушия. И связано это с тем, что Скорпионы сдернут маску с кого-то из своего близкого окружения. Интуиция на ложь редко подводит Скорпионов, и на этот раз неясные предчувствия оформятся в четкую уверенность. Некоторым Скорпионам предстоит доработка своих предыдущих проектов, так как всплывут не замеченные ранее ошибки или просчеты. Не рекомендуются в этот период интенсивные косметические процедуры или пластические операции, так как результат может быть противоположный желаемому. Посещать вечеринки и вести интенсивную светскую жизнь в этот период Скорпионам противопоказано. Стоит отложить посещение любых мероприятий и перенести запланированные встречи на следующую неделю. Здоровье проблем не доставит, особенно тем Скорпионам, кто придерживается активного образа жизни.
Стрелец
Для Стрельцов неделя принесет много интересных возможностей, шансов и знакомств. Особенно удачливыми будут те представители Стрельцов, кто открыт всему новому, с энтузиазмом готов учиться, получать новую информацию и менять свою жизнь. Многие работающие Стрельцы получат возможность повысить свою профессиональную квалификацию, что приведет к последующему карьерному росту. Стрельцы получат реальные возможности улучшить свое материальное положение, и здесь самое важное — не упустить свой шанс, проявив решительность, активность и смелость. Свободные от отношений Стрельцы заинтересуются кем-то из своего окружения, на кого раньше не обращали должного внимания, открыв в этом человеке важные качества, черты характера, а также общие ценности. Семейные Стрельцы получат подарки или особые знаки внимания со стороны своих вторых половинок.
Козерог
Козероги рискуют испортить отношения с частью своего окружения из-за настойчивого воплощения своих идей, не считаясь с людьми и ситуациями. Особенно это касается Козерогов, имеющих пораженный десятый дом в своем гороскопе. Чрезмерная властность таких представителей Козерогов будет подкрепляться суровостью и догматизмом, что, скорее всего, приведет к превышению своих полномочий и потере лидерских позиций. Те Козероги, кто столкнутся с ситуациями сопротивления или отказа в выполнении своих требований, не будут склонны к ведению переговоров и выяснению обстоятельств, а проявят упрямство, жесткость и давление. В перспективе ни к чему хорошему это не приведет. В выигрыше будут те Козероги, кто сможет удержаться от высокомерия и не пойдет „на принцип“, а проявят все свои дипломатические способности и умения.
Водолей
Некоторый упадок сил и снижение активности будут сопровождать Водолее большую часть недели. Осенняя „хандра“ особенно охватит тех, кто проживает в средней полосе и не любит холодной и дождливой погоды. И тут самым актуальным для Водолеев будет лозунг: „В здоровом теле — здоровый дух!“. То есть для улучшения своего душевного настроя, повышения активности и смелости разума, необходимо позаботиться о своем теле, насытить его энергией. Тело не существует само по себе, отдельно от нашего разума и нашей души — все в нас взаимосвязано. В этот период для Водолеев необходимо чутко реагировать на здоровые потребности своего тела, а для повышения энергии и силы рекомендуются не только кардиологические нагрузки, но и дыхательная гимнастика, йога, препараты с высоким содержанием магния, сбалансированное питание.
Рыбы
Рыбы почти всю неделю будут сталкиваться с ситуациями неопределенности, которые будут провоцировать у них неустойчивое эмоциональное состояние. В то же время большинство Рыб особенно сильно ощутят влияние своего бессознательного в виде ярках снов, интересных психических состояний и медиумических переживаний. И многие представители этого знака получат, наконец, ответы на мучащие их вопросы: „Кто я? Куда я иду? Что мне делать, чтобы быть счастливым?“. Профессиональная сфера особенно порадует тех Рыб, чья работа связана с кино, шоу-бизнесом, рекламой или игорным бизнесом. А вот в личных отношениях все будет не однозначно — Рыбы столкнутся с неискренностью своих партнеров, что повлечет разочарование и некоторое охлаждение. Здоровье напомнит о себе тем Рыбам, кто имеет проблемы с балансом жидкостей в организме, в виде отеков или дискомфортного состояния из-за неправильной работы почек.