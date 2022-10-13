Поучительная история эстонской женщины: я позволила любви и деньгам ослепить меня и отказалась от своей независимости(29)
На форуме редакции Naistekas женщина, которая признается, что была настолько ослеплена любовью, что отказалась от своей финансовой свободы, просит совета. Со временем ее мужчина стал манипулировать, а у нее кончилось терпение.
Я одна из тех невероятно глупых женщин, которые позволили любви (и деньгам) ослепить меня настолько, что несколько лет назад я отказалась от финансовой свободы (у меня была работа, я могла позаботиться о себе и т.д.). Пару лет назад я встретила состоятельного мужчину, который со временем превратил меня в домохозяйку и сделал материально зависимой от него. Чувства были прекрасными, материальная жизнь была хорошей. Я была готова отказаться от своей независимости и в какой-то момент стала домохозяйкой с пустым кошельком.
Однако сегодня наши отношения достигли той стадии, когда я больше не хочу ни этих отношений, ни этого человека в своей жизни. Постоянное унизительное поведение по отношению ко мне, я никто в этих отношениях, мое мнение не имеет ни малейшего значения. Все, что решается в отношениях, основывается исключительно на желаниях и мнениях мужчины. Мною постоянно манипулируют: если тебе что-то не нравится, собирай вещи и уходи.
Я долго терпела, и на сегодня чаша терпения полна. Я больше не испытываю никаких чувств к мужу (они были у меня долгое время, несмотря на то, что я постоянно подвергалась унизительному поведению, но в какой-то момент мне надоело страдать), но на данный момент единственное, что меня сдерживает, - это финансовая сторона. Если бы я переехала незамедлительно, у меня было бы две руки в карманах, в карманах не было бы денег. Куда я пойду жить, если у меня не хватает денег на аренду квартиры (часто приходится платить за 2-3 месяца аренды), я не могу так быстро найти новую работу, а есть хочется. Не говоря уже о том, что каждая женщина хотела бы иметь возможность позволить себе что-то раз в месяц, будь то платье или процедура в салоне.
Это тема, где мне могут очень четко указать на мою глупость, и я готова принять всю критику. Я и сама это знаю, но сегодня я получила огромный жизненный урок. Никогда больше я не буду ослеплена бабочками в животе или деньгами. Никогда нельзя разрушать свою материальную опору, даже если мужчина богат и обещает жизнь в изобилии и вечную любовь.
Я с нетерпением жду ответа от всех, кто в конце концов вышел победителем из такой ситуации. С чего начать, что делать. Я в растерянности. Желание определенное - я готова отказаться от всех этих шикарных поездок, дорогой машины, красивого дома, дорогой одежды. Важнее мое психическое здоровье, которое постоянно разрушается от унижений, оскорблений, топтания под ногами.
Информация к размышлению: у нас нет детей. Я не могу пойти к родителям, я достаточно взрослая (31 год), и я никогда не рассказывала родителям о том, какой психический террор на самом деле происходит дома. Никто не знает, я все держу при себе. Я не вижу смысла предавать это огласке, все равно никто не поверит, потому что этот человек держит фасад в чистоте, и все считают его мужчиной мечты. Стены дома, однако, видят совершенно другую картину.
Мужчина никогда не даст мне денег просто так. Мне всегда приходится подробно рассказывать ему, для чего именно мне нужны деньги и сколько. Нет никаких закидываний деньгами на то на сё, поэтому мне никогда не удается их отложить (на покупку квартиры), потому что он никогда не дает мне „просто карманные деньги“.
Дорогие читательницы, если у вас есть опыт разрыва отношений, пожалуйста, поделитесь своими советами в комментариях!