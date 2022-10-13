Поучительная история эстонской женщины: я позволила любви и деньгам ослепить меня и отказалась от своей независимости

Я одна из тех невероятно глупых женщин, которые позволили любви (и деньгам) ослепить меня настолько, что несколько лет назад я отказалась от финансовой свободы (у меня была работа, я могла позаботиться о себе и т.д.). Пару лет назад я встретила состоятельного мужчину, который со временем превратил меня в домохозяйку и сделал материально зависимой от него. Чувства были прекрасными, материальная жизнь была хорошей. Я была готова отказаться от своей независимости и в какой-то момент стала домохозяйкой с пустым кошельком.

Однако сегодня наши отношения достигли той стадии, когда я больше не хочу ни этих отношений, ни этого человека в своей жизни. Постоянное унизительное поведение по отношению ко мне, я никто в этих отношениях, мое мнение не имеет ни малейшего значения. Все, что решается в отношениях, основывается исключительно на желаниях и мнениях мужчины. Мною постоянно манипулируют: если тебе что-то не нравится, собирай вещи и уходи.

Я долго терпела, и на сегодня чаша терпения полна. Я больше не испытываю никаких чувств к мужу (они были у меня долгое время, несмотря на то, что я постоянно подвергалась унизительному поведению, но в какой-то момент мне надоело страдать), но на данный момент единственное, что меня сдерживает, - это финансовая сторона. Если бы я переехала незамедлительно, у меня было бы две руки в карманах, в карманах не было бы денег. Куда я пойду жить, если у меня не хватает денег на аренду квартиры (часто приходится платить за 2-3 месяца аренды), я не могу так быстро найти новую работу, а есть хочется. Не говоря уже о том, что каждая женщина хотела бы иметь возможность позволить себе что-то раз в месяц, будь то платье или процедура в салоне.