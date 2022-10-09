Женщина, выбравшая свободу: почему я должна решать проблемы другого человека?

„Конечно, женщина не станет загонять себя под гнет, особенно когда ей было с чем сравнить. Жизнь свободной женщины намного приятнее, ты можешь делать то, что хочешь, со своим временем и деньгами. Только вы решаете и несете ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Я работаю в коллективе, где больше половины - мужчины, видела их на работе и на вечеринках. Раньше я не знала, что мужчины могут быть такими угрюмыми, плаксивыми и крикливыми. Нет необходимости говорить о пристрастии к бутылке, курению и разврату. Почему я должна решать проблемы другого человека? После работы я иду домой, это моя безопасность. Я не могу представить, что есть еще одно волосатое существо, которое смотрит на меня, ожидая того-то, того-то и того-то. Кстати, я не старая дева, я была замужем и у меня есть дети“.