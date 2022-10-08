Как понять, что ваш парфюм — подделка: несколько нехитрых приемов

Рассматривая полки с парфюмерной продукцией, вы ловите взглядом флакон, который совсем недавно видели в рекламном ролике, и решаете, что было не прочь добавить его в свой арома-арсенал. Вы покупаете его, радуетесь приобретению, но когда на улице случайно видите стенд-рекламу купленного парфюма, обнаруживаете, что это тот самый аромат, который вы приобрели, но отличающийся от него рядом нюансов: буквы расположены чуть ровнее, а некоторых букв вообще нет; визуально флаконы похожи, но ваш не так вытянут. И, о ужас, они также отличаются по цвету — неужели из-за того, что в них разные вещества?

Также не поленитесь рассмотреть саму коробку, в которую помещен флакон: как правило, производители стараются оснащать ее специальной конструкцией, удерживающей флакон в стабильном положении и предохраняющей его от возможных повреждений. Бумага, из которой сделана коробка, должна быть белой, а не серой, если только это не дизайнерская задумка.

Чаще всего мы обращаем внимание на бумажную упаковку парфюма, и реже — на качество целлофана, который покрывает ее. Но это — большое упущение. Качественный брендированный парфюм отличает хорошая целлофановая обертка: она достаточно плотная и покрывает коробку без вздутий, неровностей и других дефектов. Именно поэтому стоит обращать особенное внимание на линии швов целлофановой обертки. Если вы замечаете, что они кривые, с разрывами, неравномерные или слишком толстые, лучше переключить свое внимание на другой аромат или на другой бутик.

Вполне возможно, что вы даже этого не поймете — и это вдвойне обиднее, уже не говоря о том, что парфюмерные подделки могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Но, к счастью, существует целый набор „маячков“, которые помогут вовремя сориентироваться и распознать обман на месте. Запоминаем и не забываем высматривать их во время очередного бьюти-шопинга.

К сожалению, сегодня парфюмерные подделки запросто находят дорогу на страницы онлайн-магазинов, а порой пробиваются даже на полки бутиков с репутацией и именем. Иначе говоря, страстные поклонники парфюмерии должны быть всегда начеку: никто из нас не застрахован от того, что вместо объекта страсти — флакона с тем самым, вашим ароматом — вы получите произведенное неведомо где и не имеющее ничего общим с реальным образцом „зелье“.

Вот так вот хитрые производители играют на нашей невнимательности и заимствовании дизайнов известных брендов. Чтобы избежать уголовного преследования, они вносят в них минимальные правки, но сохраняют общую идею дизайна — того самого, который уже успел зарекомендовать себя на рынке и заслужить популярность среди покупателей. Дизайн — это мощное средство манипуляции потребительским спросом, и вы должны быть к этому готовы.

3. Вы не находите серийного номера парфюма (или находите его странным)

Вот уж что действительно говорит о подлинности вашего аромата-избранника, так это наличие у него серийного номера, при этом серийный номер на флаконе должен соответствовать серийному номеру на упаковке. Если речь идет о последнем, то вы должны отыскать последовательность цифр на основании упаковки — в виде впечатанных или напечатанных символов с использованием чернил.

4. Вы замечаете, что у флакона есть дефекты

Еще один важный пункт при проверке парфюма на аутентичность является качество флакона. Хорошее стекло или металл, гладкая поверхность без повреждений — это первые и главные признаки того, что перед вами не подделка. А вот если вы замечаете контуры на поверхности флакона, непонятные разводы или прожилки, то вам стоит серьезно задуматься над качеством выбранного бюти-продукта.

Также важно обратить внимание на колпачок, который должен быть симметричным и плотно закрывать крышечку распылителя. Ну, а если колпачок асимметричен и это часть дизайнерской задумки, то определить подлинность аромата будет, конечно же, сложнее — в таком случае не забываем пройтись по остальным пунктам материала.

5. Яркий цвет жидкости парфюма бросается в глаза

Дело в том, что бренды редко прибегают к обильному использованию красящих веществ, поэтому подлинные ароматы, как правило, имеют бледный оттенок, близкий в полупрозрачному. И если ваш образец пестрит ярко-голубым, фуксией или буквально желтит глаза, то тут лучше перестраховаться и протестировать этот же аромат, но в другом месте.

6. „Дешевое“ звучание

Если за долгие годы арома-увлечений вы успели разложить по ДНК-нотам большинство парфюмерных марок, то вы должны за милю слышать фальшивое звучание подделки. Если за вашими плечами есть такие знания, то удача определенно на вашей стороне. Производители подделок, как правило, прибегают к самым дешевым ингредиентам, которые выдают себя с первых „нот“. Продавец может легко предложить протестировать реальный аромат, а на кассе пробить подделку (намеренно или даже не подозревая об этом). Будьте бдительны и проверяйте продукт на месте: это не только убережет вас от пустых трат, но и научит тоньше понимать мир парфюмерии и отбирать из него исключительно лучшее