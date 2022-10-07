Если влечение пропало: как повысить либидо и качество секса(1)
Какие факторы влияют на либидо и сексуальность? Почему мы иногда не подозреваем о наличии механических травм, которые портят качество нашей сексуальной жизни? И какие упражнения на укрепление мышц тазового дна стоит выполнять дома в качестве профилактики? Marie Claire разбирается вместе со специалистом.
Прежде чем искать способы, как улучшить либидо и качество секса, нужно понять, что именно на них влияет. В организме все взаимосвязано: и либидо зависит не от одного фактора.
Сексуальность схожа с цветением. Это избыток энергии, которую люди воплощают, реализуют в действии. Если уровень энергетики низкий, то половое влечение тоже снижено.
Многие люди отмечают, что в период отдыха влечение к противоположному полу усиливается. В этом нет ничего удивительного: сказываются достаточное количество сна, отсутствие стресса, адекватное питание, достаточное количество витаминов и микроэлементов, в частности витамина D. И всем известное представление о страстных девушках и мужчинах юга тому еще одно подтверждение.
Это всего лишь один из факторов: на самом деле, их гораздо больше.
Факторы, которые влияют на либидо и сексуальность:
Общий уровень здоровья
Возраст
Кровоснабжение половых органов
Сексуальное воспитание или его отсутствие. Если в определенном возрасте проявления сексуальности жестко подавлялись, это также может негативно сказаться на половой жизни, либидо
Эндокринологические проблемы и нарушения
Даже такой неочевидный фактор, как двигательный режим, имеет значение. При длительном сидении кровь застаивается в половых органах. При движении, гармоничной физической нагрузке гормональный обмен нормализуется, что может усилить сексуальное влечение.
Как механические проблемы портят сексуальную жизнь?
Остеопатия — это про „механику“. Механические факторы могут серьезно влиять на либидо и половое влечение, более того, на потенцию и возможность иметь детей.
Травмы копчика и нарушение кровообращение в половых органах
Травмы черепа и нарушение кровоснабжения головного мозга
Опущение внутренних органов
Слабые мышцы тазового дна
Опущение внутренних органов, являющееся следствием падений и травм копчика, нарушает кровообращение в тазовых органах, что снижает либидо. У мужчин из-за опущения страдает кровообращение в простате.
Травма копчика приводит к смещению крестца. В тазу натягиваются мышцы и сжимаются сосуды, питающие половые органы. Нарушение кровообращение — серьезный фактор, который негативно сказывается на функции половых органов.
Слабые мышцы тазового дна снижают качество сексуальной жизни, из-за чего страдает самооценка партнеров, как следствие, снижается либидо, сексуальность.
Как остеопатия решать сексуальные проблемы и улучшает либидо?
Травмы копчика, а вместе с ними опущение внутренних органов, — это сфера деятельности остеопата. Остеопат восстанавливает правильное положение крестца и тазовые кости.
Зачастую люди не подозревают о том, что у них была травма копчика. Они могут это не помнить или не придать значение обычному падению. Потому стоить обращаться внимание на другие симптомы, характерные для копчиковых травм: боли в ногах, боли в поясничном отделе, крестце и копчике.
Что касается поднятия внутренних органов, для решения этой проблемы прекрасно подходит самостоятельная работа пациента. Участие остеопата может ускорить этот процесс.
Роль мышц тазового дна важна и для женщин, и для мужчин. Когда мы выполняем упражнения для мышц тазового дна, мы укрепляем их и усиливаем приток крови к половым органам, что может дать быстрый эффект появления сексуального возбуждения, который отмечают многие мужчины и женщины.
Остеопатия против импотенции и бесплодия: пример из практики
„В моей практике был уникальный случай, когда ко мне обратился молодой человек 30 лет. Жалоба была следующей: отсутствие эрекции, бесплодие. В его спермограмме отмечалась нулевая подвижность сперматозоидов“, - рассказывает врач-остеопат Владимир Животов.
К тому моменту пациент уже прошел длительное лечение традиционными методами. Сначала оно дало положительную динамику, однако после завершения гормональной терапии показатели спермограммы снова снизились, а потенция снова резко ухудшилась, эрекция полностью отсутствовала. При осмотре врач обнаружил у пациента грубую копчиковую травму, травму затылка, опущение внутренних органов на фоне нарушения обмена веществ.
В чем заключалось лечение:
Необходимо было поднять внутренние органы, причем я обучил пациента упражнениям, чтобы он закрепил результат дома.
Я восстановил правильное положение и подвижность костей черепа, чтобы гипофиз и гипоталамус могли стимулировать половые железы.
Я также восстановил подвижность крестца и кровообращение в органах малого таза.
„Мы работали несколько месяцев, провели 6 сеансов. Все это время пациент не получал дополнительного лечения“, - говорит Животов.
Лечение дало отличный результат: повторная спермограмма выявила показатели, типичные для здорового мужчины. Потенция вернулась к норме. Более того, через полгода они с женой зачали ребенка.
Два эффективных упражнения на поднятие внутренних органов и укрепление мышц тазового дна:
Упражнение на поднятие внутренних органов
Исходное положение: лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. Стопы опираются на поверхность, на которой вы лежите.
Некоторое время медленно дышите животом. Сделайте три вдоха и выдоха и на третий раз выдохните как можно сильнее, будто хотите выдуть из себя ВЕСЬ воздух.
Задержите дыхание.
Сильно втяните живот. Представьте, что ему надо прилипнуть к спине.
Медленно тяните пальцами живот по направлению от лона наверх, к пупку. Пальцы каждой кисти при этом должны соприкасаться один с другим, формируя „лопаточку“. Важно: живот все это время должен оставаться втянутым.
Дотянув живот до пупка, отпустите руки, перестаньте втягивать живот.
Медленно вдохните носом.
Повторите упражнение еще несколько раз. Лучшее время для выполнения — перед сном.
Упражнение для мышц тазового дна „Ходьба“
Главное действие в этом упражнении — ходьба. Но с небольшим нюансом: во время ходьбы вы должны укреплять мышцы тазового дна.
Ходите и сокращайте мышцы тазового дна с разной частотой:
На каждый шаг;
Сократить на один шаг, на второй — расслабить;
Напрячь на 2 шага, расслабить — на один шаг;
Напрячь на 5 шагов напрягаем, постепенно увеличивая напряжение. Затем на 5 шагов так же постепенно расслабить мышцы;
Создавайте свои варианты скорости и силы сокращения мышц промежности в зависимости от количества шагов.
Второй вариант упражнения — стоя на месте. Просто сокращайте мышцы, чередуйте частоту и длительность сокращения мышц.