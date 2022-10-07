Если влечение пропало: как повысить либидо и качество секса

Прежде чем искать способы, как улучшить либидо и качество секса, нужно понять, что именно на них влияет. В организме все взаимосвязано: и либидо зависит не от одного фактора.

Сексуальность схожа с цветением. Это избыток энергии, которую люди воплощают, реализуют в действии. Если уровень энергетики низкий, то половое влечение тоже снижено.

Многие люди отмечают, что в период отдыха влечение к противоположному полу усиливается. В этом нет ничего удивительного: сказываются достаточное количество сна, отсутствие стресса, адекватное питание, достаточное количество витаминов и микроэлементов, в частности витамина D. И всем известное представление о страстных девушках и мужчинах юга тому еще одно подтверждение.

Это всего лишь один из факторов: на самом деле, их гораздо больше.

Факторы, которые влияют на либидо и сексуальность:

Общий уровень здоровья

Возраст

Кровоснабжение половых органов

Сексуальное воспитание или его отсутствие. Если в определенном возрасте проявления сексуальности жестко подавлялись, это также может негативно сказаться на половой жизни, либидо

Эндокринологические проблемы и нарушения

Даже такой неочевидный фактор, как двигательный режим, имеет значение. При длительном сидении кровь застаивается в половых органах. При движении, гармоничной физической нагрузке гормональный обмен нормализуется, что может усилить сексуальное влечение.

Как механические проблемы портят сексуальную жизнь?

Остеопатия — это про „механику“. Механические факторы могут серьезно влиять на либидо и половое влечение, более того, на потенцию и возможность иметь детей.

Травмы копчика и нарушение кровообращение в половых органах

Травмы черепа и нарушение кровоснабжения головного мозга

Опущение внутренних органов

Слабые мышцы тазового дна

Опущение внутренних органов, являющееся следствием падений и травм копчика, нарушает кровообращение в тазовых органах, что снижает либидо. У мужчин из-за опущения страдает кровообращение в простате.