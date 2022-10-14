Четыре главных врага печени: как спасти жизненно важный орган(3)
Печень - это естественный фильтр человеческого организма и жизненно важный орган на переднем крае нашей защиты, поэтому не случайно, что неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя, чрезмерное использование лекарств и инфекции повреждают печень и могут привести к ее заболеванию.
„При заболеваниях печени изменяется ее структура и развивается функциональная недостаточность. Функционирование печени может нарушаться под воздействием самых разных факторов - недостаток физических упражнений, слишком большое количество фастфуда, недостаточный отдых, стресс и, конечно же, употребление алкоголя. Понятно, что все это не может происходить без последствий на работе печени“, - говорит фармацевт Südameapteek Мерилин Израэль, выделяя самых больших врагов здоровья печени.
Алкоголь. Из всех питательных веществ, потребляемых человеком, алкоголь оказывает наибольшее воздействие на печень. Доказана прямая связь между употреблением алкоголя и развитием поражения печени. Как и все заболевания, болезни печени легче предотвратить, чем лечить. Поэтому важно избегать вредных привычек, которые повреждают печень - и алкоголь является хорошим началом. Лучше совсем отказаться от алкоголя или свести его потребление к минимуму.
Неправильное питание. Быстрый темп жизни и постоянная спешка означают, что у многих людей не хватает времени на правильное питание. В рабочее время быстро перекусывают, а вечером люди набиваются на весь день. Однако если вы делаете это в течение длительного времени, то гарантированно наберете лишний вес, особенно если вы не проявляете физической активности в повседневной жизни. Все это повреждает печень, и часто именно плохое питание - недостаток белка и витаминов, чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием жира - приводит к заболеваниям печени.
Инфекции. Вредные для печени вещества попадают в организм не только через пищу или злоупотребление алкоголем, но и, например, через воздух. Кроме того, заболевания печени могут быть вызваны различными инфекционными агентами, которые также могут попасть в организм, например, через немытые руки или контакт с инфекционными вирусами (например, гепатиты А, В и С). Вирусным гепатитом заражаются от инфицированного человека или от хронического носителя вируса, когда вирус попадает в организм человека через поврежденную кожу или слизистые оболочки в крови или других жидкостях организма.
Некоторые лекарственные препараты. Многие лекарства перерабатываются в печени, поэтому прием некоторых лекарств в течение длительного времени или в высоких дозах может вызвать нежелательные побочные эффекты - они могут повредить или вызвать необратимые изменения в клетках печени. Это может произойти при приеме некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов (включая парацетамол), противотуберкулезных и противогрибковых препаратов, антидепрессантов, противоаллергических и антипсихиатрических препаратов, а также антибиотиков.
Печень является таким же важным органом, как и сердце человека, поэтому о печени стоит думать с таким же вниманием. „Вы можете многое сделать для здоровья своей печени, и семейный врач, медсестра или фармацевт смогут дать вам совет. Для смягчения последствий вредных привычек образа жизни, безусловно, полезны препараты для поддержания печени, продающиеся в аптеках, такие как эссенциальные фосфолипиды или силимарин, которые являются активными ингредиентами, восстанавливающими клетки печени“, - объясняет Израэль.