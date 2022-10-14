Четыре главных врага печени: как спасти жизненно важный орган

„При заболеваниях печени изменяется ее структура и развивается функциональная недостаточность. Функционирование печени может нарушаться под воздействием самых разных факторов - недостаток физических упражнений, слишком большое количество фастфуда, недостаточный отдых, стресс и, конечно же, употребление алкоголя. Понятно, что все это не может происходить без последствий на работе печени“, - говорит фармацевт Südameapteek Мерилин Израэль, выделяя самых больших врагов здоровья печени.

Алкоголь. Из всех питательных веществ, потребляемых человеком, алкоголь оказывает наибольшее воздействие на печень. Доказана прямая связь между употреблением алкоголя и развитием поражения печени. Как и все заболевания, болезни печени легче предотвратить, чем лечить. Поэтому важно избегать вредных привычек, которые повреждают печень - и алкоголь является хорошим началом. Лучше совсем отказаться от алкоголя или свести его потребление к минимуму.

Неправильное питание. Быстрый темп жизни и постоянная спешка означают, что у многих людей не хватает времени на правильное питание. В рабочее время быстро перекусывают, а вечером люди набиваются на весь день. Однако если вы делаете это в течение длительного времени, то гарантированно наберете лишний вес, особенно если вы не проявляете физической активности в повседневной жизни. Все это повреждает печень, и часто именно плохое питание - недостаток белка и витаминов, чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием жира - приводит к заболеваниям печени.