Несколько неочевидных признаков, что вы начинаете влюбляться в человека(1)
Еще до того, как мы осознаем, что нам небезразличен определенный человек, наше тело уже успевает отправить нам множество сигналов, свидетельствующих о том, что мы начинаем влюбляться.
Каждый, кто хоть раз испытывал состояние начала влюбленности, наверняка замечал, что многие ощущения в этот период не поддаются контролю. Очень часто мы даже не сразу понимаем, что за чувство испытываем. Примерно 70-80% процессов, происходящих в психике человека, являются бессознательными и только 20-30% мы полностью контролируем. Например, мы можем управлять дыханием, но большую часть времени не думать о том, как дышать. Это значит, что в теле задолго до нашего осознания начинают происходить важные процессы: вы еще не поняли, что с вами происходит, но уже влюблены. Как понять, что вы начинаете влюбляться в человека, Marie Claire рассказала психолог и сертифицированный транзактный аналитик Майя Лутай.
1. Повышение выносливости
Бессознательное, гораздо раньше мозга понимая, что скоро будет создана пара, влияет на процессы в теле и стимулирует выработку гормона окситоцина. Этот гормон еще называют „гормоном любви“ или „гормоном привязанности“. Он помогает нам стать выносливее, что важно для людей, вступающих в отношения.
2. Изменение вкусовых предпочтений и количества съеденного
Как правило, мы теряем аппетит и начинаем меньше есть. Часто бывает так, что мы пытаемся при помощи еды удовлетворять очень ранние детские потребности в отношениях. Теперь, когда в вашей жизни появляется контакт с объектом влюбленности, необходимость в переедании пропадает. Кроме того, притупление чувства голода может быть вызвано выделяющимся в организме окситоцином.
3. Вас перестает раздражать то, что прежде раздражало
Так как бессознательная надежда, связанная с новыми отношениями, делает окружающий мир не таким неудовлетворительным и враждебным как прежде, вы получаете как будто обезболивающее. Есть исследования: женщины, проживавшие тяжелые операции, рядом с которыми находился любящий партнер, в моменты боли, не чувствовали ее так, как другие женщины, находившиеся без партнера в аналогичной ситуации.
4. Увеличение или уменьшение тревоги
Тревога бывает разной. Мы все в той или иной степени ее чувствуем время от времени. Влюбленность может убрать экзистенциальную тревогу, которая связана с опасностью жизни как таковой, но усилить тревогу, связанную со слиянием с другим человеком. У многих людей потенциальная зависимость от партнера в отношениях вызывает дискомфорт. Особенно это относится к людям с избегающим типом привязанности. Такой тип привязанности отмечается у людей, переживших травматичный опыт в близких отношениях (в первую очередь, со своими родителями). Из-за страха быть отвергнутыми им сложно быть любящими и открытыми, несмотря на стремление к эмоциональной близости.
5. Спутанность мыслей
Надвигающаяся влюбленность как будто поднимает давние детские чувства и неудовлетворенные потребности в отношениях, контакте с близким человеком, эмоциях, а вместе с ними и детское мышление затапливает взрослую рассудительность. Это состояние не дает собраться с мыслями и провоцирует рассеянность. Кроме того, здесь также задействованы гормоны. Надпочечники влюбленного человека в избытке вырабатывают норадреналин, вызывая у него чувство эйфории, схожее с ощущением опьянения. Вот почему влюбленным сложно сохранять здравомыслие.
6. Сны становятся более яркими
Любовь поднимает много воспоминаний и эмоций, которые мы старательно вытесняли из своего сознания день за днем, месяц за месяцем. Объект для любви не случаен, он обладает качествами наших старых объектов привязанности и в то же время в нем есть что-то новое, чего мы неистово ожидаем. И этот набор качеств оживляет наш психологический конфликт, который проявляется в первую очередь в сновидениях.
7. Меняется тело
Может изменяться ваш внешний вид, состояние кожи и волос, расти или убывать вес. Если в опыте было насилие, тело может закрываться, например набирать вес не зависимо от количества съеденного, как бы пытаясь таким образом защититься от угрозы. Кто-то, напротив, от любви становится очевидно симпатичнее — тело становится стройнее, на щеках появляется румянец, волосы блестят. Так бессознательное помогает нам привлечь потенциального партнера. Движения могут становиться более плавными или резкими в зависимости от предыдущего опыта близости.
Для кого-то любовь и новые отношения — это что-то прекрасное и радостное, для кого-то это потенциальная угроза. Научившись слушать свое тело и сигналы бессознательного, вы поймете, когда и с кем стоит сблизиться для дальнейших отношений. Будьте другом себе и это поможет вам выбрать самого подходящего для вас партнера.