Несколько неочевидных признаков, что вы начинаете влюбляться в человека

Каждый, кто хоть раз испытывал состояние начала влюбленности, наверняка замечал, что многие ощущения в этот период не поддаются контролю. Очень часто мы даже не сразу понимаем, что за чувство испытываем. Примерно 70-80% процессов, происходящих в психике человека, являются бессознательными и только 20-30% мы полностью контролируем. Например, мы можем управлять дыханием, но большую часть времени не думать о том, как дышать. Это значит, что в теле задолго до нашего осознания начинают происходить важные процессы: вы еще не поняли, что с вами происходит, но уже влюблены. Как понять, что вы начинаете влюбляться в человека, Marie Claire рассказала психолог и сертифицированный транзактный аналитик Майя Лутай.

1. Повышение выносливости

Бессознательное, гораздо раньше мозга понимая, что скоро будет создана пара, влияет на процессы в теле и стимулирует выработку гормона окситоцина. Этот гормон еще называют „гормоном любви“ или „гормоном привязанности“. Он помогает нам стать выносливее, что важно для людей, вступающих в отношения.

2. Изменение вкусовых предпочтений и количества съеденного

Как правило, мы теряем аппетит и начинаем меньше есть. Часто бывает так, что мы пытаемся при помощи еды удовлетворять очень ранние детские потребности в отношениях. Теперь, когда в вашей жизни появляется контакт с объектом влюбленности, необходимость в переедании пропадает. Кроме того, притупление чувства голода может быть вызвано выделяющимся в организме окситоцином.

3. Вас перестает раздражать то, что прежде раздражало

Так как бессознательная надежда, связанная с новыми отношениями, делает окружающий мир не таким неудовлетворительным и враждебным как прежде, вы получаете как будто обезболивающее. Есть исследования: женщины, проживавшие тяжелые операции, рядом с которыми находился любящий партнер, в моменты боли, не чувствовали ее так, как другие женщины, находившиеся без партнера в аналогичной ситуации.

4. Увеличение или уменьшение тревоги