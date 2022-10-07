Красота и здоровье
07.10.2022, 10:17

Сидя, стоя или лежа: в каком положении эффективнее работать за компьютером

 
Мартин Альпс
Перед компьютером можно не только сидеть, но и стоять, ходить и даже лежать
Перед компьютером можно не только сидеть, но и стоять, ходить и даже лежать
ФОТО: Cedric Fauntleroy | Pexels

Перед компьютером можно не только сидеть, но и стоять, ходить и даже лежать. Обычно выбор положения для работы оценивается с точки зрения пользы для здоровья. Но какая поза дает больше преимуществ в плане продуктивности? И для каких задач больше подходит? Разбирался rus.delfi.lv.

Перед компьютером можно не только сидеть, но и стоять, ходить и даже лежать. Обычно выбор положения для работы оценивается с точки зрения пользы для здоровья. Но какая поза дает больше преимуществ в плане продуктивности? И для каких задач больше подходит?

Работа сидя — для концентрации

Универсальная поза для неторопливой работы, требующей порядка и сосредоточенности. Одна проблема: если сидеть долго (а обычно мы делаем именно так), в организме повышается уровень гормона стресса кортизола, который создает дополнительное напряжение. Но есть и хорошая новость: ...

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