Сидя, стоя или лежа: в каком положении эффективнее работать за компьютером

Перед компьютером можно не только сидеть, но и стоять, ходить и даже лежать. Обычно выбор положения для работы оценивается с точки зрения пользы для здоровья. Но какая поза дает больше преимуществ в плане продуктивности? И для каких задач больше подходит? Разбирался rus.delfi.lv.