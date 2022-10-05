05.10.2022, 16:07
ОБЗОР | Как именно увеличатся семейные пособия и какие суммы будут выплачивать
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Если до сих пор пособие на ребенка выплачивалось до достижения ребенком 16 лет или 19 лет в случае, если ребенок учится, то в скором времени оно будет выплачиваться до достижения ребенком 24 лет.
На прошлой неделе Правительство одобрило и направило в Рийгикогу проект повышения семейных пособий, призванный поддержать экономическое благополучие семей с детьми и повысить доверие к планированию семейных пособий, пишет Maaleht.