Я – мама
05.10.2022, 16:07

ОБЗОР | Как именно увеличатся семейные пособия и какие суммы будут выплачивать

 
Peretoetuste süsteemi muudetakse põhjalikult.
Peretoetuste süsteemi muudetakse põhjalikult.
ФОТО: Cast Of Thousands | Shutterstock

Если до сих пор пособие на ребенка выплачивалось до достижения ребенком 16 лет или 19 лет в случае, если ребенок учится, то в скором времени оно будет выплачиваться до достижения ребенком 24 лет.

На прошлой неделе Правительство одобрило и направило в Рийгикогу проект повышения семейных пособий, призванный поддержать экономическое благополучие семей с детьми и повысить доверие к планированию семейных пособий, пишет Maaleht.

Повышенные пособия будут действовать с 1 января 2023 года, когда ежемесячное пособие для семьи из трех человек составит 860 евро в месяц.

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