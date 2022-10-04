„Откровенно отвратительное поведение со стороны женщины“. Одна вещь, которую настоятельно рекомендуется не делать в постели(4)
Недавно мы опубликовали письмо с выражением обеспокоенности от мужчины, который рассказал, как он подслушал, как его жена описывала подругам семейную сексуальную жизнь. Читатели прокомментировали эту историю, некоторые из них посчитали, что женщина вела себя очень мерзко.
Женщина не должна притворяться, но должна направлять мужчину в том, что ей нравится. Напротив, из статьи следует, что она довольно консервативна в постели и говорит за спиной своего мужчины неприятные вещи своим подругами. На месте мужчины я бы очень обиделся и дал выбор: а) давай возьмемся за руки и будем вместе развиваться в этом плане, б) давай расстанемся.
Короче говоря, проблема здесь в женщине, а не в мужчине, потому что она похвалила мужчину за то, что он старательно делал в надежде, что ей это понравится. Женщины разные, и поэтому им нравятся разные техники, разные позы, разные формы секса в постели (или где-то еще), а мужчина - не хиромант, чтобы угадать „тот самый“ вариант, когда его сбивают с пути в процессе. Я бы сказал, что женщина вела себя просто отвратительно.