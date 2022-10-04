„Откровенно отвратительное поведение со стороны женщины“. Одна вещь, которую настоятельно рекомендуется не делать в постели

Женщина не должна притворяться, но должна направлять мужчину в том, что ей нравится. Напротив, из статьи следует, что она довольно консервативна в постели и говорит за спиной своего мужчины неприятные вещи своим подругами. На месте мужчины я бы очень обиделся и дал выбор: а) давай возьмемся за руки и будем вместе развиваться в этом плане, б) давай расстанемся.

Короче говоря, проблема здесь в женщине, а не в мужчине, потому что она похвалила мужчину за то, что он старательно делал в надежде, что ей это понравится. Женщины разные, и поэтому им нравятся разные техники, разные позы, разные формы секса в постели (или где-то еще), а мужчина - не хиромант, чтобы угадать „тот самый“ вариант, когда его сбивают с пути в процессе. Я бы сказал, что женщина вела себя просто отвратительно.