Лучшие смарт-часы - как выбрать и на что обратить внимание
Смарт-часы стали неотъемлемой частью нашей жизни. В настоящее время современные устройства предоставляют практически всю функциональность компьютера на вашем запястье. Смарт-часы выпускают все самые лучшие и известные производители - от Apple до Samsung, и даже те, о которых вы никогда не слышали. Здесь всегда найдется что-то на любой вкус и бюджет.
Но при таком широком ассортименте устройств, представленных на рынке (например в интернет-магазинах Kaup24 и Hansapost), легко потеряться. В конце концов, есть много нюансов, которые нужно иметь в виду при выборе новых смарт-часов. Надеюсь, это краткое введение поможет вам прояснить некоторые моменты и сделать вашу следующую покупку незабываемой.
Лучшие смарт-часы, и о чем стоит задуматься при покупке нового устройства?
Операционная система
Важно учитывать операционную систему используемого смартфона. Apple Watch доступны только на iOS, в то время как устройства Wear OS 3.0, такие как Samsung Galaxy Watch 4 и будущие смарт-часы от Google (Pixel Watch, возможно, лучшие смарт-часы 2022 года), доступны только на Android. Старые часы Wear работают на обеих платформах, но из-за этого страдает работа с iOS, и это не очень удобно, если вы давний пользователь iPhone. Смарт часы Huawei, Fitbit и Garmin работают на обеих платформах, но некоторые очень удобные опции вызова часто доступны только на Android. Поэтому стоит заранее проверить, что поддерживают и не поддерживают ваши часы - выбор лучших смарт-часов для вас будут зависеть от того, какие телефоны вы предпочитаете.
Длительность работы аккумулятора
При выборе новых смарт-часов очень важно учитывать время автономной работы. В конце концов, вы же не хотите, чтобы батарея села в самый ответственный момент. Одним из самых больших разочарований для многих является то, что смарт-часы Apple Watch и Wear OS едва ли продержатся день без подзарядки. К счастью, большинство смарт-часов теперь работают без подзарядки больше недели, а Fitbit, Huawei, Amazfit и Garmin стали ставить в приоритет время автономной работы. Лучшее устройство прослужат ровно столько, сколько вам нужно.
Мониторинг активности и спортивные часы
Мониторинг активности уже давно является ключевым пунктом продаж смарт-часов в любой ценовой категории. Так что если вы любите проводить время на свежем воздухе и заниматься активным отдыхом, обратите на внимание на эту функцию. Как и ожидалось, смарт-часы становятся все более популярными в качестве помощников для здоровья и физических упражнений, поэтому убедитесь, что ваши часы включают в себя трекеры активности или датчики, которые важны для вас.
В настоящее время трудно найти часы без датчика сердечного ритма, и большинство из них способны отслеживать как частоту сердечных сокращений в течение дня, так и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. Например, Apple и Fitbit теперь включают ЭКГ, что является необходимым инструментом для спортсменов и любителей. Бегунам нужен GPS, чтобы правильно отслеживать свои тренировки. Если вы цените в смарт-часах функциональность, ориентированную на спорт, вам лучше всего подойдут часы Garmin или FitBit. Лучшие смарт-часы для спортсменов - всего в одном клике от вас.
Приложения и дополнительные функции
Есть два типа людей: те, кому нравится иметь множество приложений на запястье, и те, кому это не нравится. Возможно, вы захотите выбрать смарт-часы в зависимости от того, к какой категории вы относитесь.
Покупка Apple Watch и устройств Wear OS дает вам доступ к обширному рынку приложений от таких крупных компаний, как Spotify и Strava, позволяя развивать основные возможности.
Если вы выбираете смарт-часы Garmin/Fitbit/Huawei, на этих платформах просто нет поддержки крупных разработчиков приложений, поэтому вы ограничены обещанными возможностями часов. Дважды подумайте, чего вы хотите от своего смарт-устройства. Если для вас главное - цена, то лучшие дешевые смарт часы могут обладать широкими функциональными возможностями.
Внешний вид и размер
Наконец, нельзя недооценивать, насколько важно иметь часы, которые выглядят стильно и выполняют все функции, которые вы хотите. Вот почему важно подумать о корпусе и ремешке часов. При выборе смарт-часов для детей лучшими станут те, которые будут иметь отличный дизайн.
Форма, удобство и портативность часов в первую очередь определяются размером корпуса - даже несколько миллиметров могут иметь большое значение. Людям с узким запястьем стоит обратить внимание на часы от 38 до 42 мм, а тем, кто предпочитает массивные и большие часы на запястье, стоит выбрать часы диаметром от 46 мм. Лучшие смарт-часы - это одновременно функциональные и стильные часы.