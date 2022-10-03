Лучшие смарт-часы - как выбрать и на что обратить внимание

Но при таком широком ассортименте устройств, представленных на рынке (например в интернет-магазинах Kaup24 и Hansapost), легко потеряться. В конце концов, есть много нюансов, которые нужно иметь в виду при выборе новых смарт-часов. Надеюсь, это краткое введение поможет вам прояснить некоторые моменты и сделать вашу следующую покупку незабываемой.

Лучшие смарт-часы, и о чем стоит задуматься при покупке нового устройства?

Операционная система

Важно учитывать операционную систему используемого смартфона. Apple Watch доступны только на iOS, в то время как устройства Wear OS 3.0, такие как Samsung Galaxy Watch 4 и будущие смарт-часы от Google (Pixel Watch, возможно, лучшие смарт-часы 2022 года), доступны только на Android. Старые часы Wear работают на обеих платформах, но из-за этого страдает работа с iOS, и это не очень удобно, если вы давний пользователь iPhone. Смарт часы Huawei, Fitbit и Garmin работают на обеих платформах, но некоторые очень удобные опции вызова часто доступны только на Android. Поэтому стоит заранее проверить, что поддерживают и не поддерживают ваши часы - выбор лучших смарт-часов для вас будут зависеть от того, какие телефоны вы предпочитаете.

Длительность работы аккумулятора

При выборе новых смарт-часов очень важно учитывать время автономной работы. В конце концов, вы же не хотите, чтобы батарея села в самый ответственный момент. Одним из самых больших разочарований для многих является то, что смарт-часы Apple Watch и Wear OS едва ли продержатся день без подзарядки. К счастью, большинство смарт-часов теперь работают без подзарядки больше недели, а Fitbit, Huawei, Amazfit и Garmin стали ставить в приоритет время автономной работы. Лучшее устройство прослужат ровно столько, сколько вам нужно.

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