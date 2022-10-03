Меркурий больше не ретроградный - что делать дальше? Астрологический прогноз на начало октября от RusDelfiне(2)
Октябрь богат на астрологические события, с точки зрения планетарных аспектов это самый напряженный месяц в году. Ощущение, как будто выпил энергетик, получил заряд бодрости, но нужно найти правильное применение выплеснувшейся энергии. Опасность состоит в том, чтобы не увлечься навеянной информацией и не начать слепо действовать, воплощая чужие идеи в жизнь, предостерегает ведический астролог Ирина Варнес.
В октябре происходит передвижение трех планет в последующие знаки, а Меркурий и Сатурн выходят из ретроградного движения - это все задает динамику и приведет к насыщенной череде событий. Нас ожидает непростое солнечное затмение 25 октября с Солнцем, Меркурием и Венерой в невыгодном положении, но об этом следующий раз.
Начало же месяца будет спокойно. Луна растущая. Меркурий выходит из ретроградного движения 2 октября, а пока он набирает скорость следует подождать с принятием важных решений пару дней.
4 октября - один из тех редких понедельников, когда будет энергия прийти на работу и свернуть горы.
5 октября - день, когда следует посвятить себя работе, выполнению рутинных дел, завершить дела, отложенные на неопределенное время.
6 октября - хороший день для заключения контрактов, покупки недвижимости и автомобилей, для развлечений, для выступлений на публике, начала рекламных кампаний.
7 октября - не благоприятный день для начинаний, но хорош, чтобы сделать то, что хотели, но не осмеливались, где есть доля риска. Можно наконец поставить точку, где это необходимо.
8 октября - день перед полнолунием хорош для подведения итогов прошедшего месяца и планирования следующего. Энергетика октября направит наши мысли в осмысление партнерства. На весы будут положены чувственные отношения, желания и мудрость, дхарма, следование своему истинному пути. Что значит моя свобода и индивидуальность, и как найти баланс в отношениях, где партнер, имеет такое же право? Переоценка отношений, что часто может быть очень позитивным, когда мы понимаем, что близкий нам человек действительно дорог и близок. Добавьте позитива в отношения и они выйдут на новый уровень.
9 октября, воскресенье - полнолуние в Рыбах. Полная Луна принесет нетерпение и неугомонность. Чтобы справиться с нахлынувшей энергией, следует посвятить день физической активности, прогулкам, тренировкам или просто интенсивной уборке.
С 10 октября Луна начинает новый цикл по знаку зодиака. Мы будем двигаться к солнечному затмению, а затем к лунному. Мощные энергетические дни задающие тенденцию развития событий на ближайшее будущее.