Меркурий больше не ретроградный - что делать дальше? Астрологический прогноз на начало октября от RusDelfi

4 октября - один из тех редких понедельников, когда будет энергия прийти на работу и свернуть горы.

5 октября - день, когда следует посвятить себя работе, выполнению рутинных дел, завершить дела, отложенные на неопределенное время.

6 октября - хороший день для заключения контрактов, покупки недвижимости и автомобилей, для развлечений, для выступлений на публике, начала рекламных кампаний.

7 октября - не благоприятный день для начинаний, но хорош, чтобы сделать то, что хотели, но не осмеливались, где есть доля риска. Можно наконец поставить точку, где это необходимо.

8 октября - день перед полнолунием хорош для подведения итогов прошедшего месяца и планирования следующего. Энергетика октября направит наши мысли в осмысление партнерства. На весы будут положены чувственные отношения, желания и мудрость, дхарма, следование своему истинному пути. Что значит моя свобода и индивидуальность, и как найти баланс в отношениях, где партнер, имеет такое же право? Переоценка отношений, что часто может быть очень позитивным, когда мы понимаем, что близкий нам человек действительно дорог и близок. Добавьте позитива в отношения и они выйдут на новый уровень.

9 октября, воскресенье - полнолуние в Рыбах. Полная Луна принесет нетерпение и неугомонность. Чтобы справиться с нахлынувшей энергией, следует посвятить день физической активности, прогулкам, тренировкам или просто интенсивной уборке.