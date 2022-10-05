4 полезных приложения для поддержания душевного равновесия и предотвращения осенней депрессии

Справедливо подчеркивается важность душевного здоровья в повседневной жизни как фактора, помогающего становлению счастливого общества. „Приятно отметить, что все больше появляется различных смарт-инструментов, которые служат средствами для осознанной самостоятельной помощи самому себе, поддерживая нашу эмоциональную гигиену“, — комментирует эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Eesti Екатерина Мишина, приводя в пример 4 приложения, которые помогают людям заботиться о своем душевном равновесии.



1. Начните свой день отдохнувшим



Качественный сон является одним из важнейших факторов, поддерживающих не только наше душевное, но и физическое здоровье. Ведь мы проводим во сне примерно треть своей жизни, и для обеспечения его качества недостаточно просто купить удобный матрас – важно также вычислить оптимальную продолжительность сна и осознать важнейшие особенности хорошего отдыха.



„Приложения для отслеживания сна не только дают более подробное представление о качестве вашего отдыха, но и предлагают полезные советы. Например, приложение „Sleep Cycle“ — одно из самых универсальных приложений, которое помогает лучше различать разные фазы и глубину сна. Приложение анализирует движения и звуки пользователя в течение ночи и тем самым оценивает наиболее важные параметры качества сна. Также в приложении есть умный будильник, который подбирает наиболее оптимальное время для пробуждения исходя из конкретной фазы сна“, — объясняет Мишина.



2. Расслабьтесь



Медитация — это отличное занятие, которое не только помогает расслабиться, но и учит лучше концентрироваться. Это особенно полезно, когда темп жизни слишком стремителен и задачи повседневной жизни становятся чересчур трудными. Однако регулярная практика медитации помогает снять стресс и усталость, улучшить физическое здоровье, а также уменьшить хронические боли, возникающие в результате стресса.



„Во время медитации очень важно сосредоточиться на своем теле и дыхании, и не отвлекаться на завтрашнюю работу или планы на ужин. Для выполнения медитации стоит скачать приложение „Headspace: Meditation & Sleep“ из магазина приложений AppGallery. Там пользователь может найти сотни различных медитаций и упражнений, а также рекомендации, помогающие сосредоточиться и правильно дышать. Кроме того, в приложении доступны разные звуковые фоны, которые помогают эффективнее расслабиться“, — приводит эксперт примеры возможностей приложения для медитации.



3. В здоровом теле здоровый дух



Заботясь о своем душевном равновесии, вы не должны пренебрегать своим физическим здоровьем. Регулярная физическая активность необходима для поддержания общего самочувствия.



„Мы часто замечаем, как с помощью спорта можно справиться как с хандрой, так и с легкой депрессией. Конечно, одной только активностью мы не решаем все подобные проблемы, но положительное влияние физических упражнений как на наше тело, так и на душу неоспоримо. С помощью спорта мы можем регулировать свой режим сна, улучшать обмен веществ, а гормоны, высвобождаемые во время физических упражнений, улучшают наше настроение. Например, такое приложение, как „Fitify Workouts“ предлагает более 850 различных силовых упражнений и упражнений на растяжку, не требующих дополнительного спортивного инвентаря, поэтому идеально подходит для новичков или для тех, кто не хочет вкладывать много средств в спорт“, — советует Мишина.



4. Правильное питание – залог хорошего настроения



Пища, как основной источник энергии для организма, является важным фактором, влияющим на общее самочувствие организма. Соблюдение принципов здорового питания стабилизирует перепады настроения и помогает концентрации.



„Я думаю, что каждый не раз слышал поговорку „Ты то, что ты ешь“. Это утверждение хорошо иллюстрирует важность здорового питания. Чем больше ценных веществ и витаминов мы потребляем, тем лучше себя чувствуем. И хотя никто из нас не может обойтись без готовки еды, но для многих это иногда становится серьезным испытанием или неприятным занятием, которое человек склонен избегать. В этом случае поможет приложение „YAZIO Calorie Counter“. В этом приложении вы можете отслеживать разные параметры – например, достаточно ли вы едите, можно подобрать подходящий вам план питания и пользоваться предложенными рецептами“, — говорит Екатерина Мишина.