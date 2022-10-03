Гороскоп на неделю с 3 по 9 октября 2022: кого ждет романтическое свидание, а кого — карьерный взлет(5)
Первая треть октября 2022 года не очень богата на астрологические события. Мы по-прежнему будем ощущать на себе влияние ретроградных „больших“ и „дальних“ планет, двигающих социальные процессы и влияющих на массы людей, пишет Marie Claire.
Овен
Овнов ожидает не особенно головокружительный, но вполне устойчивый прогресс в делах. Дела, наконец, пойдут в гору, начнут крутиться будто бы сами по себе. Но во второй половине недели засучить рукава Овнам все-таки придется, так как конечный результат будет зависеть от личного участия и достаточно серьёзных усилий. Большинству Овнов придется сдавать „самоэкзамен“ для того, чтобы сделать успешный рывок к благополучному будущему. Овнам в этот период не стоит пренебрегать советами и рекомендациями, которые могут дать близкие люди и друзья. Эти советы очень помогут Овнам сделать правильный выбор. Обращаться за помощью тоже очень желательно, так как совестные усилия дадут прекрасный результат. Тех, кто ранее прикладывал усилия для улучшения взаимоотношений со своей второй половинкой, ожидает благоприятный стабильный период заслуженного счастья.
Телец
Тельцы будут озабочены делами, связанными с семьей или родственниками. Чувство уверенности в себе и радость от ранее достигнутого Тельцы пронесут с собой вплоть до конца недели. Работающие представители этого знака получат новые деловые возможности или предложения, особенно это касается сфер, связанных с экологией, натуропатией, органической продукцией. Финансовая ситуация проблем не принесет, здоровье тоже будет на высоком уровне. Для Тельцов станет актуальной тема социального эталона, которому они хотели бы следовать. И здесь имеются все шансы реализоваться в этом направлении тем, кто имеет традиционные взгляды на брак, отношения, семейную жизнь. Для свободных от отношений Тельцов вполне реальной может стать или официальная помолвка или возможность завязать отношения со своей будущей второй половинкой.
Близнецы
Близнецы будут чувствовать себя прекрасно и гармонично в эмоциональном плане, главным образом потому, что осознают в полной мере личную безопасность и отсутствие недоброжелателей. Близнецам важно логично и аргументированно доказать самим себе, что мир вокруг, по крайней мере, нейтрален лично к Близнецам и специально наносить им вред никто не собирается. Работающим Близнецам на этой неделе стоит особенно прислушаться к своей интуиции, которая поможет решить не только сложные проблемы, но и увидеть будущие перспективы и возможности. Свободные от отношений Близнецы начнут вдруг испытывать непривычное чувство привязанности к кому-то из своего близкого окружения противоположного пола, зарождающуюся влюбленность, которая впоследствии вполне может оформиться в серьезное чувство.
Рак
Раки почти всю неделю будут поглощены семейными делами и проблемами. Те представители Раков, кто имеет сильный и гармоничный Плутон в своем личном гороскопе, могут испытать сильные внутренние трансформации, которые выведут на новый уровень понимания себя и своих жизненных целей. Те, у кого Плутон поражен, жизнь приготовит некие „кармические испытания“, связанные с воздаянием за ранее совершенные поступки. И уже от конкретной личности Рака зависит, будет ли воздаяние являться вознаграждением или наказанием. Большинству Раков следует внимательнее отнестись к своему здоровью в этот период. В группе риска те представители Рака, кто имеет аллергические заболевания, мигрень, бронхиальную астму или желудочные проблемы. Женщинам-Ракам особый дискомфорт доставит ПМС, если последний совпадает с текущим периодом.
Лев
Львы почти всю неделю будут заняты реализацией своих материальных целей. Большинство получит благоприятные известия, которые будут связаны с работой или доходами. Хорошие шансы начать какой-то новый проект будет у Львов, занятых в деловой сфере. И имеющиеся ресурсы для этого окажутся как нельзя кстати. Эффективной для учебы или сдачи экзаменов неделя будет для тех Львов, кто решит повысить свою квалификацию или освоить новое дело. Те, кто решил завоевать объект своих симпатий, полностью сконцентрируют свои усилия на этом человеке. И здесь успех сопутствует тем Львам, кто планомерно и последовательно будет добиваться объекта своих чувств, изучит привычки, вкусы и предпочтения, поймет, что может произвести на него впечатление. Одним словом, поведет себя не в духе Льва, когда „пришел, увидел, победил“, а составит некоторый план действий и будет действовать четко по построенным логическим схемам.
Дева
У Дев будет достаточно сложна неделя, связанная, в первую очередь, с неодолимым иррациональным желанием представителей этого знака прикладывать свои усилия к безнадежным делам и отношениям. Особенно это коснется тех Дев, кто имеет в личном гороскопе пораженный седьмой дом. Размолвки, ссоры с супругами или партнерами, на почве неравноценного вклада в общее дело, коснутся почти всех семейных и состоящих в партнерских отношениях Дев. Кое-кто из Дев может даже вскрыть и непорядочность со стороны своего напарника, что принесет не только разочарование в этом человеке, но и в партнерстве в целом. Здоровье Дев не подведет, особенно тех, кто ранее о нем заботился в виде заботы о своем иммунитете и профилактики простудных заболеваний.
Весы
Весы рискуют упустить какой-то важный шанс или совершить неверный выбор, а все из-за неуверенности в себе и нерешительности. События начнут развиваться по своим законам, и Весам останется лишь ждать результатов. У некоторых Весов появится соблазн использовать свои качества для игры на слабостях других, и здесь уже на первый план выйдут нравственные ценности и установки. В зависимости от последних и будет зависеть выбор действий Весов. На состояние здоровья большое влияние окажет душевный дисбаланс в этот период. Желательно сначала привести в порядок свои эмоции и чувства, определиться с приоритетами, и уже по оставшимся после этого симптомам принимать меры относительного своего физического тела.
Скорпион
Скорпионам предстоит период достаточно болезненного расставания с кем-то или с чем-то. Сложная неделя принесет тяжелые и трудозатратные ситуации на работе, когда придется прикладывать максимум усилий для спасения ситуации или выхода из кризиса. Здоровье заставит обратить на себя внимание тех, кто имеет хронические проблемы с позвоночником и опорно-двигательной системой. Стоит особенно остерегаться травм, ушибов и падений. Некоторые Скорпионы примут тяжелое решения о прекращении отношений, доставляющих дискомфорт или изживших себя. Достаточно мрачные ситуации могут вогнать в состояние депрессии и упадка сил и без того серьезных Скорпионов, но уже в последние дни недели многие из них начнут различать „свет в конце тоннеля“, и с большим оптимизмом смотреть в будущее.
Стрелец
Стрельцам неделя принесет не очень ресурсное состояние, по крайней мере, до четверга, когда захочется проводить время с книжкой в уютном кресле, а вовсе не мчаться решать проблемы и достигать целей. Особенно это будет касаться тех, кто связан с творчеством. Вдохновение исчезнет, оставив после себя усталость и меланхолию. Женщины-Стрельцы найдут для себя не самый лучший выход из этого состояния, примерив роль домашнего деспота или надзирателя. Конечно, претензии со стороны близких в ответ Стрельцам обеспечены. Улучшить состояние поможет природа и животные. Прогулки в парках, наблюдение за их обитателями существенно улучшат душевное и физическое состояние Стрельцов, настраивая на позитив и вдохновляя на новые идеи.
Козерог
Козерогам предстоит достаточно напряженная неделя, связанная, в первую очередь, с решением материальных задач и проблем. Это касается и работы, и бизнеса, и личных дел. Важно не упустить некоторые шансы, которые выпадут Козерогам во второй половине недели, и не пройти мимо на первый взгляд не явных возможностей. Некоторые планы и проекты Козероги будут вынуждены отменить, к большому своему огорчению, так как выяснится, что для их реализации возможностей на данный момент нет. Козерогам следует опасаться спонтанных трат денег и легкомысленного отношения к финансам в этот период.
Водолей
Состояние Водолеев будем чем-то напоминать состояние Стрельцов на этой неделе. Виной тому будет и осенняя погода, и подверженность перепадам настроения. И, если Стрельцам для преодоления хандры показано гулять на природе, то Водолеям рекомендуется взять в руки хорошую книгу и погрузиться в нарисованные воображением образы. Всем Водолеям для гармоничного существования просто необходимо иметь образ своего будущего — яркий и эмоциональный. Именно будущее придает смысл жизни воздушным Водолеям, и, чем ярче это будущее в воображении, тем больше ресурса будет для свершений у этого сложного знака Зодиака. Собственное здоровье Водолеям беспокойств не доставит, но заботы о здоровье кого-то из родственников придется взять на себя.
Рыбы
Рыбам текущая неделя принесет существенный поворот к лучшему, особенно в финансовой, материальной сферах. В отношениях со своей второй половинкой наступит период спокойного счастья, без эмоционального подъема, ровное и размеренное. Сейчас Рыбам это не покажется скучным, скорее, наоборот — покой будет казаться важнее фейерверка чувств и эмоций. Здоровье Рыб порадует, особенно тех, кто не имеет хронических и наследственных заболеваний. У мечтающих о ребенке Рыб появится возможность забеременеть. Сознательно избегающие официального оформления отношений представители знака еще больше укрепятся в своем мнении, философски пожимая плечами на аргументы встретить одинокую старость. Последняя их ничуть не пугает. Большинство Рыб в текущий период будут активно заниматься своей внешностью, посещать салоны красоты, массажные кабинеты и косметологов.