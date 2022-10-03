Гороскоп на неделю с 3 по 9 октября 2022: кого ждет романтическое свидание, а кого — карьерный взлет

Близнецы будут чувствовать себя прекрасно и гармонично в эмоциональном плане, главным образом потому, что осознают в полной мере личную безопасность и отсутствие недоброжелателей. Близнецам важно логично и аргументированно доказать самим себе, что мир вокруг, по крайней мере, нейтрален лично к Близнецам и специально наносить им вред никто не собирается. Работающим Близнецам на этой неделе стоит особенно прислушаться к своей интуиции, которая поможет решить не только сложные проблемы, но и увидеть будущие перспективы и возможности. Свободные от отношений Близнецы начнут вдруг испытывать непривычное чувство привязанности к кому-то из своего близкого окружения противоположного пола, зарождающуюся влюбленность, которая впоследствии вполне может оформиться в серьезное чувство.

Тельцы будут озабочены делами, связанными с семьей или родственниками. Чувство уверенности в себе и радость от ранее достигнутого Тельцы пронесут с собой вплоть до конца недели. Работающие представители этого знака получат новые деловые возможности или предложения, особенно это касается сфер, связанных с экологией, натуропатией, органической продукцией. Финансовая ситуация проблем не принесет, здоровье тоже будет на высоком уровне. Для Тельцов станет актуальной тема социального эталона, которому они хотели бы следовать. И здесь имеются все шансы реализоваться в этом направлении тем, кто имеет традиционные взгляды на брак, отношения, семейную жизнь. Для свободных от отношений Тельцов вполне реальной может стать или официальная помолвка или возможность завязать отношения со своей будущей второй половинкой.

Овнов ожидает не особенно головокружительный, но вполне устойчивый прогресс в делах. Дела, наконец, пойдут в гору, начнут крутиться будто бы сами по себе. Но во второй половине недели засучить рукава Овнам все-таки придется, так как конечный результат будет зависеть от личного участия и достаточно серьёзных усилий. Большинству Овнов придется сдавать „самоэкзамен“ для того, чтобы сделать успешный рывок к благополучному будущему. Овнам в этот период не стоит пренебрегать советами и рекомендациями, которые могут дать близкие люди и друзья. Эти советы очень помогут Овнам сделать правильный выбор. Обращаться за помощью тоже очень желательно, так как совестные усилия дадут прекрасный результат. Тех, кто ранее прикладывал усилия для улучшения взаимоотношений со своей второй половинкой, ожидает благоприятный стабильный период заслуженного счастья.

Рак

Раки почти всю неделю будут поглощены семейными делами и проблемами. Те представители Раков, кто имеет сильный и гармоничный Плутон в своем личном гороскопе, могут испытать сильные внутренние трансформации, которые выведут на новый уровень понимания себя и своих жизненных целей. Те, у кого Плутон поражен, жизнь приготовит некие „кармические испытания“, связанные с воздаянием за ранее совершенные поступки. И уже от конкретной личности Рака зависит, будет ли воздаяние являться вознаграждением или наказанием. Большинству Раков следует внимательнее отнестись к своему здоровью в этот период. В группе риска те представители Рака, кто имеет аллергические заболевания, мигрень, бронхиальную астму или желудочные проблемы. Женщинам-Ракам особый дискомфорт доставит ПМС, если последний совпадает с текущим периодом.

Лев

Львы почти всю неделю будут заняты реализацией своих материальных целей. Большинство получит благоприятные известия, которые будут связаны с работой или доходами. Хорошие шансы начать какой-то новый проект будет у Львов, занятых в деловой сфере. И имеющиеся ресурсы для этого окажутся как нельзя кстати. Эффективной для учебы или сдачи экзаменов неделя будет для тех Львов, кто решит повысить свою квалификацию или освоить новое дело. Те, кто решил завоевать объект своих симпатий, полностью сконцентрируют свои усилия на этом человеке. И здесь успех сопутствует тем Львам, кто планомерно и последовательно будет добиваться объекта своих чувств, изучит привычки, вкусы и предпочтения, поймет, что может произвести на него впечатление. Одним словом, поведет себя не в духе Льва, когда „пришел, увидел, победил“, а составит некоторый план действий и будет действовать четко по построенным логическим схемам.

Дева