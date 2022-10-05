ПОДКАСТ | Буллинг в школе: как помочь своему ребенку и чего не стоит предпринимать?

Есть ли группы риска? И есть ли какие-то звоночки, по которым можно понять, что ребенок потенциально может быть буллером?

Насчет того, кто может быть жертвой: я думаю, здесь никто не застрахован. По поводу того, кто может быть агрессором - в первую очередь, это дети, которых бьют дома. Родитель таким образом дает некое разрешение, что можно бить, унижать. Пока ребенок маленький, он до какого-то момента не может дать сдачи. Свою обиду же от направляет на других детей, которые эмоционально более уязвимы. Другой категорией детей могут быть лидеры со знаком „минус“. Очень пафосные, которые считают, что им принадлежит мир, а на остальных как-то все равно. С большей вероятностью это произойдет, если вдруг эту категорию детей поддерживает учитель, делая их „любимчиками“ и не замечая, что происходит. Часто учителя этой делают не специально - из-за выгорания, своих непроработанных проблем и неудовлетворенностью жизнью. Но от учителя здесь очень многое зависит.

Еще одна категория, которая может быть агрессором - это дети, которые боятся быть отверженными и которые чувствуют эмоциональную напряженность или эмоциональный дискомфорт. Это могут быть дети, которых оскорбляют дома, говорят „ты - никто“. От этого страдает личность, поэтому ребенку нужно куда-то деть этот груз. Таким образом мы подошли к вопросу о том, откуда берется буллинг - любая агрессия порождает другую агрессию.

Как помочь своему ребенку, если его обижают в школе?

В первую очередь стоит посмотреть на страничке школы, есть ли в этом учебном заведении программа „KiVa“. Если она есть, значит в школе присутствуют специалисты, которые прошли соответствующее обучение и с ними нужно связываться.