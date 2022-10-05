ПОДКАСТ | Буллинг в школе: как помочь своему ребенку и чего не стоит предпринимать?
Детский психолог и руководитель психологического центра „Гармония„ Наталья Беляева рассказала в подкасте „По душам“ о том, как помочь ребенку, который стал жертвой буллинга со стороны сверстников, почему так происходит и почему переход в другую школу - не всегда хороший выход.
Есть ли группы риска? И есть ли какие-то звоночки, по которым можно понять, что ребенок потенциально может быть буллером?
Насчет того, кто может быть жертвой: я думаю, здесь никто не застрахован. По поводу того, кто может быть агрессором - в первую очередь, это дети, которых бьют дома. Родитель таким образом дает некое разрешение, что можно бить, унижать. Пока ребенок маленький, он до какого-то момента не может дать сдачи. Свою обиду же от направляет на других детей, которые эмоционально более уязвимы. Другой категорией детей могут быть лидеры со знаком „минус“. Очень пафосные, которые считают, что им принадлежит мир, а на остальных как-то все равно. С большей вероятностью это произойдет, если вдруг эту категорию детей поддерживает учитель, делая их „любимчиками“ и не замечая, что происходит. Часто учителя этой делают не специально - из-за выгорания, своих непроработанных проблем и неудовлетворенностью жизнью. Но от учителя здесь очень многое зависит.
Еще одна категория, которая может быть агрессором - это дети, которые боятся быть отверженными и которые чувствуют эмоциональную напряженность или эмоциональный дискомфорт. Это могут быть дети, которых оскорбляют дома, говорят „ты - никто“. От этого страдает личность, поэтому ребенку нужно куда-то деть этот груз. Таким образом мы подошли к вопросу о том, откуда берется буллинг - любая агрессия порождает другую агрессию.
Как помочь своему ребенку, если его обижают в школе?
В первую очередь стоит посмотреть на страничке школы, есть ли в этом учебном заведении программа „KiVa“. Если она есть, значит в школе присутствуют специалисты, которые прошли соответствующее обучение и с ними нужно связываться.
Также если у ребенка есть какие-то проблемы, когда он чувствует себя неуверенно, что его личность „со знаком минус“, то очень эффективным будет найти ребенку занятие, которое ему нравится и которое у него получается. Например, если в школе не складывается - и это не обязательно буллинг, будет полезно отвести ребенка туда, где ему классно, где микроклимат хороший и он чувствует себя успешным.
Стоит ли менять школу?
Я считаю, что перед тем, как поменять школу, надо провести максимум работы, постараться решить проблему, разговаривать с учителем, разговаривать с администрацией. Если ребенок столкнулся с какой угодно сложностью, а его сразу и с тренировки забрали, и в другой класс перевели - у него формируется установка „я не напрягаюсь, жизнь мне все как-нибудь по-другому дает“. Также может сформироваться избегание неудач - ребенок и во взрослой жизни будет бояться пробовать что-то новое. У нас есть установка, что ошибка - это плохо. Но если поговорить с успешными людьми, у которых все хорошо и гармонично в жизни. то мы увидим, что они невероятное количество раз ошибались.
Послушать подробнее о рекомендациях родителям можно в подкасте ниже: