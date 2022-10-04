Всего 2 минуты в день: лучшая домашняя практика против целлюлита

Ох, уж этот целлюлит! Он есть на бедрах и ягодицах каждой и нередко заставляет отказываться нас от коротких шорт и стесняться своего тела в бикини. Полностью избавиться от него нереально, однако сделать менее выраженным — вполне под силу, пишет The Voice Mag.

Отличной альтернативной массажам и обертываниям послужит простейшее упражнение, главное условие которого в регулярности. Выполнять такую практику следует каждый день и уделять ей всего пару минут. Если не будешь „прогуливать“, то уже через месяц заметишь, как кожа заметно разгладилась и стала более упругой. А теперь запоминай, что именно надо делать.

Как избавиться от целлюлита в домашних условиях:

встань ровно, не отрывая пяток: представь, что стопы буквально вросли в пол;

поочередно начни сгинать то правую, то левую ногу в коленях;

наращивай темп: быстро сгиная ноги, ты должна создать вибрацию в области от живота до коленей;

следи за тем, чтобы мышцы промежности в процессе выполнения упражнения были втянуты.

Выполнять такое упражнение рекомендуется 2 минуты. Если почувствовала усталость, можно сделать небольшую паузу и снова продолжить. Сразу после тренировки выпей 2 стакана теплой воды, и результат не заставит себя долго ждать!