Станьте сам себе бариста: как приготовить лучший пресс-кофе

Умный любитель кофе уже записал в свой блокнот, что с 27.09 по 10.10 в магазинах Maxima будут дни кофе, когда многие сорта кофе и аксессуары будут предлагаться по особо выгодным ценам. Выбор широк и каждый найдет что-то для себя.

В рамках дней кофе Maxima будут представлены все известные бренды: от кофейных зерен Jacobs до молотого кофе Paulig Classic. Кроме того, на полках можно найти недорогие кофемашины Philips, кофейные прессы и красивые чашки.

Как выбрать кофе?

Поскольку от выбора кофе на прилавках магазинов пестрит в глазах и принятие решения порой может занять довольно много времени, мы даем несколько простых советов, чтобы вы могли еще больше наслаждаться кофе.

На прилавках богатый выбор, а среди сортов кофейных зерен всегда представлены сорта арабика и робуста, произведенные в разных странах. Если вы любитель мягкого кофе, то стоит сделать выбор в пользу кофе арабика. Предпочтительнее будет купить кофейные зерна и размолоть их самостоятельно дома перед завариванием.

Если любитель кофе хочет сделать свой выбор на основании страны происхождения, стоит знать, что вкус кофе зависит от микроклимата, почвы, высоты произрастания и прежде всего от качественной сортировки кофейных зерен.



Например, сорта кофе Южной и Центральной Америки мягкие, сладкие, с ароматом карамели. Африканский кофе имеет более высокую кислотность, пряный вкус, ароматы ягод и цветов.



Кроме того, обязательно нужно следить за датой „годен до“ на пачке кофе. Чем она дальше, тем лучше! Свежий кофе имеет более сильный вкус и аромат.

Что еще стоит учитывать?

Если думать о повседневных кофейных аксессуарах, то кофейный пресс удобен, практичен и позволяет быстро приготовить чашку ароматного кофе. Однако есть и несколько хитростей, которые сделают результат еще более приятным.

1. Температура воды. Не заливайте кофе кипятком. Дайте ему постоять 1 минуту.

2. Кофе. Дайте кофе медленно погрузиться в воду. Если у вас не хватает терпения, можно его помешать.