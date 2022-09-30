Станьте сам себе бариста: как приготовить лучший пресс-кофе
Чашка ароматного горячего кофе делает утро каждого любителя кофе ярче. Кому-то кофе быстро дает энергию с утра, другим предлагает минутку уединения с самим собой красочным осенним утром. В течение следующих 2 недель Maxima будет чествовать любителей кофе.
Умный любитель кофе уже записал в свой блокнот, что с 27.09 по 10.10 в магазинах Maxima будут дни кофе, когда многие сорта кофе и аксессуары будут предлагаться по особо выгодным ценам. Выбор широк и каждый найдет что-то для себя.
В рамках дней кофе Maxima будут представлены все известные бренды: от кофейных зерен Jacobs до молотого кофе Paulig Classic. Кроме того, на полках можно найти недорогие кофемашины Philips, кофейные прессы и красивые чашки.
Как выбрать кофе?
Поскольку от выбора кофе на прилавках магазинов пестрит в глазах и принятие решения порой может занять довольно много времени, мы даем несколько простых советов, чтобы вы могли еще больше наслаждаться кофе.
На прилавках богатый выбор, а среди сортов кофейных зерен всегда представлены сорта арабика и робуста, произведенные в разных странах. Если вы любитель мягкого кофе, то стоит сделать выбор в пользу кофе арабика. Предпочтительнее будет купить кофейные зерна и размолоть их самостоятельно дома перед завариванием.
Если любитель кофе хочет сделать свой выбор на основании страны происхождения, стоит знать, что вкус кофе зависит от микроклимата, почвы, высоты произрастания и прежде всего от качественной сортировки кофейных зерен.
Например, сорта кофе Южной и Центральной Америки мягкие, сладкие, с ароматом карамели. Африканский кофе имеет более высокую кислотность, пряный вкус, ароматы ягод и цветов.
Кроме того, обязательно нужно следить за датой „годен до“ на пачке кофе. Чем она дальше, тем лучше! Свежий кофе имеет более сильный вкус и аромат.
Что еще стоит учитывать?
Если думать о повседневных кофейных аксессуарах, то кофейный пресс удобен, практичен и позволяет быстро приготовить чашку ароматного кофе. Однако есть и несколько хитростей, которые сделают результат еще более приятным.
1. Температура воды. Не заливайте кофе кипятком. Дайте ему постоять 1 минуту.
2. Кофе. Дайте кофе медленно погрузиться в воду. Если у вас не хватает терпения, можно его помешать.
3. Настаивание и наливание. Дайте кофе настояться максимум 4-5 минут. Спокойно и плавно вдавите фильтр пресса и сразу же подавайте. Позже кофе, оставшийся в прессе, может впитать в себя ненужный аромат гущи.
4. Наслаждайтесь!
Так что не забывайте, что дни кофе Maxima длятся с 27.09 по 10.10, умный кофеман успеет за это время пополнить свои запасы. Магазины Maxima расположены по всей Эстонии.
Вкусные и доступные кофейные удовольствия на осень!